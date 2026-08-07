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ETV भारत की खबर का असर, विदिशा सांदीपनी स्कूल के बच्चे फर्राटा मार पहुंचेंगे स्कूल

विदिशा के नटेरन सांदीपनी स्कूल को मिली 2 और बस, अब बच्चे हंसी-खुशी जाएंगे स्कूल, ETV भारत की खबर का असर, स्कूल की सुविधा दुरस्त.

VIDISHA SANDIPANI SCHOOL GET 2 BUS
विदिशा सांदीपनी स्कूल को मिली 2 बस (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 2:59 PM IST

3 Min Read
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विदिशा: मध्य प्रदेश के विदिशा से बीते दिनों स्कूली छात्रों को लेकर एक खबर सुर्खियों में रही. जहां स्कूल जाने छात्र बेतवा नदी पर बने खतरनाक डैम को कूदकर पार कर रहे थे. मामले में हाईकोर्ट संज्ञान लिया था. वहीं इसके बाद एक खबर छात्रों को लेकर ईटीवी भारत ने प्रमुखता से दिखाई थी. जिसमें नटेरन स्थित सरकारी सांदीपनी हाई स्कूल के छात्रों को स्कूल जाने में समस्या आ रही थी. बच्चे ट्रैक्टर-ट्रॉली से स्कूल जा रहे थे. ईटीवी भारत द्वारा खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग हरकत में आया. बच्चों के लिए बसों का इंतजाम किया है.

ETV भारत की खबर का हुआ बड़ा असर

हाल ही में ETV भारत ने सांदीपनी स्कूल के छात्रों और अभिभावकों की बेबसी पर खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी. खबर में दिखाया गया था कि किस तरह बस सुविधा न होने के कारण छात्र-छात्राएं जान जोखिम में डालकर ट्रैक्टर-ट्रॉली से स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं. खबर का संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने तुरंत जांच व कार्रवाई के आदेश दिए. अनुविभागीय अधिकारी (SDM) नटेरन और जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) की संयुक्त जांच में सामने आया कि नटेरन सांदीपनी स्कूल में कुल 950 छात्र-छात्राएं दर्ज हैं, जिनमें से 302 छात्रों को 3 बसों की सुविधा पहले से दी जा रही थी.

शिक्षा विभाग ने लिया एक्शन (ETV Bharat)

नटेरन सांदीपनी स्कूल को मिली 2 और बस

हालांकि इसके बाद भी कई बच्चों को स्कूल आने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. जिसके बाद प्रशासन ने मामले में संज्ञान लेते हुए 2 और बसों का संचालन शुरू करने का निर्देश दिया है. जिसके बाद अब स्कूल में 5 बसों का संचालन किया जाएगा. बस की सुविधा मिलने के बाद छात्रों में खुशी की लहर है, उन्हें ट्रैक्टर-ट्रॉली या परेशानी में स्कूल नहीं जाना पड़ेगा.

बच्चों को नहीं होगी कोई असुविधा

इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग एडीपीसी की लिली जैन का कहना है कि न्यूज के जरिए इस बात की जानकारी मिली थी, कि कुछ बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है. इस मामले को शिक्षा विभाग ने तुरंत संज्ञान में लिया और सांदीपनी नटेरन में 2 और बसों की सुविधा प्रदान की गई है. जबकि 3 बस पहले से चल रही थी. इस तरह 5 बस स्कूल से चलेगी. जिससे छात्रों को किसी भी तरह की असुविधा न उठानी पड़े."

हर दिन सुबह 8 बजे होगी निगरानी

प्रशासन ने नटेरन विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) व स्कूल के प्राचार्य को निर्देश दिए हैं कि "वे हर दिन सुबह 8 बजे स्कूल में मौजूद रहकर परिवहन व्यवस्था की निगरानी करें. अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी गई है कि परिवहन के अभाव में किसी भी बच्चे की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए.

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