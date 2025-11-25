ETV Bharat / state

विदिशा में नायब तहसीलदार की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत, हत्या या आत्महत्या संस्पेस बरकरार

विदिशा में आवासीय बिल्डिंग की छत से गिरकर नायब तहसीलदार की मौत, पुलिस हत्या और आत्महत्या के एंगल के कर रही जांच.

VIDISHA ROOF FELL TEHSILDAR DIES
तीसरी मंजिल की छत से अचानक गिरीं कविता कड़ेला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 25, 2025 at 7:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

विदिशा: मध्य प्रदेश के विदिशा में नायब तहसीलदार कविता की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई. मौत आत्महत्या है या हादसा, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है. घटना सांची रोड स्थित राजस्व परिसर में मंगलवार की है. पुलिस प्रशासन ने पूरे राजस्व परिसर को सील कर दिया है. पुलिस सुसाइड और हादसा, दोनों ही एंगल से जांच रही है.

तीसरी मंजिल की छत से अचानक गिरीं कविता कड़ेला

जानकारी के अनुसार, मंगलवार को दिन में करीब 11 कविता कड़ेला राजस्व विभाग के अपने सरकारी आवास की तीसरी मंजिल की छत से अचानक नीचे गिर गईं. उन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

विदिशा में नायब तहसीलदार की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत (ETV Bharat)

जिला अस्पताल के डॉक्टर प्रशांत जैन ने बताया कि "कविता को गंभीर हालत में लाया गया था. गंभीर चोटें होने की वजह से उनकी मौत पहले ही हो चुकी थी." घटना की खबर फैलते ही आवासीय परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. छत पर एक जोड़ी चप्पल मिली है.

प्रारंभिक जांच में लग रहा आत्महत्या का मामला

सूचना के बाद मौके पर विदिशा कलेक्टर, कई वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस की टीम पहुंच गई. पुलिस ने पूरे आवासीय परिसर को तरह सील कर दिया. मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया. पूरे परिसर की गहनता से जांच की जा रही है. हर संदेहास्पद चीज को पुलिस ने कलेक्ट कर लिया. प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का मामला लग रहा है, लेकिन पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है.

VIDISHA ROOF FELL TEHSILDAR DIES
नायब तहसीलदार कविता कड़ेला (ETV Bharat)

पुलिस हर एंगल से मामले की कर रही है जांच

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे ने बताया कि "यह अत्यंत दुखद घटना है. मामले की जांच के लिए कई टीमें गठित की गई हैं. प्रथम दृष्टया लग रहा है कि गिरने के बाद गंभीर चोट से मौत हुई है. हालांकि गिरने का कारण क्या था. यह घटना दुर्घटना, आत्महत्या या किसी अन्य वजह से हुई, इसकी जांच चल रही है. फॉरेंसिक रिपोर्ट और जांच के अन्य पहलुओं के बाद ही कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा. थाना सिरोंज की महिला अधिकारी उर्मिला को जांच अधिकारी बनाया गया है."

TAGGED:

VIDISHA ROOF FELL TEHSILDAR DIES
VIDISHA TEHSILDAR SUSPICIOUS DEATH
TEHSILDAR FALLING ROOF DIES
VIDISHA NEWS
VIDISHA NAIB TEHSILDAR DIES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

T20 विश्व कप विजेता महिला ब्लाइंड टीम में मध्य प्रदेश की 3 खिलाड़ी, सुनीता के गांव में जश्न

बीना सिविल अस्पताल में डॉक्टर और अटेंडर के बीच 'दंगल', घटना का वीडियो आया सामने

इस Gen Z के खतरनाक मंसूबे, पढ़ने-लिखने की उम्र में बनाया गिरोह, नाम रखा गैंग 02

कमलनाथ के नाम ऊपर बीजेपी सांसद का पोस्टर, कांग्रेस ने कर दी धुलाई, निगम को किया चैलेंज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.