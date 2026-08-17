ETV Bharat / state

विदिशा में नागपंचमी पर फिर बीजामंडल का विवाद बढ़ा, परिसर में पुलिस फोर्स तैनात

विदिशा के विवादित बीजामंडल में सालभर पूजा करने की मांग. हिंदू संगठनों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन. रवि प्रजापति की रिपोर्ट.

Vidisha Bijamandal Controversy
विवादित बीजामंडल में पुलिस तैनात (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 7:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

विदिशा : नागपंचमी पर ऐतिहासिक विजय मंदिर, जिसे बीजामंडल के नाम से भी जाना जाता है, एक बार फिर चर्चा में रहा. मंदिर परिसर में पूजा-अर्चना की मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा. सुरक्षा के मद्देनजर परिसर और आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया.

जानकारों की नजर में बीजा मंडल का इतिहास

इतिहासकार गोविंद देवलिया के मुताबिक "विजय मंदिर में नागपंचमी के दिन पूजा और कुश्ती आयोजन की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है. वर्ष 1965 के बाद नागपंचमी पर यहां पूजा की अनुमति दी जाती रही, हालांकि वर्तमान में ऊपरी परिसर के एक बरामदे में लगे ताले के बाहर से ही पूजा की जाती है. हिंदू संगठन लंबे समय से ताला खोलकर अंदर पूजा की अनुमति देने की मांग करते रहे हैं. विजय मंदिर को लेकर मंदिर मुक्ति की मांग वर्ष 1948 से चली आ रही है. विजय मंदिर मुक्ति मोर्चा के माध्यम से अलग-अलग समय में कई लोगों ने आंदोलन किया."

विदिशा में नागपंचमी पर फिर बीजामंडल पर माहौल गर्म (ETV BHARAT)

मंदिर का निर्माण 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच

गोविंद देवलिया का कहना है "ये सूर्य मंदिर था और परिसर में चर्चिका देवी की प्रतिमा भी स्थापित थी. मंदिर का निर्माण 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच हुआ था. लंबे समय तक मंदिर के अवशेष मिट्टी के टीले के रूप में दबे रहे. वर्ष 1951 में बाढ़ के बाद मिट्टी में दरार पड़ने और मूर्तियां दिखाई देने के बाद यहां खुदाई और सफाई का काम शुरू हुआ, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुरावशेष सामने आए. वर्तमान परिसर और आसपास बिखरे पत्थरों पर शंख, कमल, कीर्तिमुख, यक्ष-यक्षिणी तथा अन्य आकृतियां दिखाई देती हैं. उन्होंने परिसर में मौजूद बावड़ी के खंभों पर कृष्ण लीला से जुड़े चित्रों का भी उल्लेख किया."

Vidisha Bijamandal Controversy
हिंदू संगठनों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन (ETV BHARAT)

हिंदू संगठनों ने जताई आपत्ति

याचिकाकर्ता शुभम वर्मा के मुताबिक "बीजामंडल को एएसआई के रिकॉर्ड में ‘मॉस्क’ के रूप में दर्ज किए जाने को लेकर आपत्ति है. हिंदू पक्ष ने 12 महीने पूजा की अनुमति और वर्तमान शटर-ताला हटाने सहित अन्य मांगों को लेकर न्यायालय का रुख किया है. करीब 250 पन्नों के दस्तावेज और पुरातात्विक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं. परिसर से बड़ी संख्या में शिव, विष्णु, यक्ष-यक्षिणी, सप्तमातृका, अष्टमातृका और चर्चिका देवी से संबंधित प्रतिमाएं मिली हैं. वर्तमान शटर और ताला वर्ष 1992 के बाद लगाए गए. इससे पहले हिंदू श्रद्धालु ऊपरी परिसर में जाकर पूजा करते थे."

Vidisha Bijamandal Controversy
विवादित बीजामंडल में पुलिस तैनात (ETV BHARAT)

अपर कलेक्टर मीना मसराम ने बताया "कुछ संगठनों की ओर से विजय मंदिर में पूजा-अर्चना की अनुमति को लेकर ज्ञापन दिया गया है. आवेदन को आगे भेज दिया गया है और वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश प्राप्त होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी."

TAGGED:

VIDISHA BIJAMANDAL TENSION
POLICE FORCE VIJAY MANDIR
VIDISHA NAGPANCHAMI
MADHYA PRADESH NEWS
VIDISHA BIJAMANDAL CONTROVERSY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.