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विदिशा का लल्लू हैवान, 50 साल की महिला के खौफनाक मर्डर का खुलासा

तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हत्यारे तक पहुंची पुलिस ( Etv Bharat )

रिपोर्ट : रवि प्रजापति विदिशा : 12 मार्च को विदिशा में हुए एक महिला के अंधे कत्ल का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है. गुरारिया हाईवे ब्रिज के नीचे मिली एक 50 वर्षीय महिला की लाश ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए थे. शुरुआत में यह मामला काफी रहस्यमयी नजर आ रहा था, लेकिन विदिशा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 दिनों में पूरे मामले की गुत्थी सुलझा दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लूटे गए सोने-चांदी के आभूषण और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है. लूट की नीयत से कर दी थी हत्या 12 मार्च को पुलिस को सूचना मिली थी कि गुरारिया हाईवे ब्रिज के नीचे एक महिला का शव पड़ा हुआ है. सूचना मिलते ही करारिया चौराहा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की. प्रारंभिक जांच के दौरान घटनास्थल से कई महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य जुटाए गए. अंधे कत्ल का खुलासा करते एडिशनल एसपी (Etv Bharat) जांच में मृत महिला की पहचान सविता राजपूत (50 वर्ष) पत्नी बलवीर सिंह राजपूत निवासी शमशाबाद के रूप में हुई. परिजनों ने पुलिस को बताया कि सविता राजपूत घर से निकलते समय अपने साथ सोने के आभूषण और एक बैग लेकर गई थी, लेकिन घटनास्थल पर यह सामान नहीं मिला. इससे पुलिस को लूट और हत्या की आशंका हुई.