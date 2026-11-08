ETV Bharat / state

अंधेरे और सन्नाटे को चीरते हुए मुक्तिधाम बना घर का आंगन, उतरी अपनों की यादें, छूटी फुलझड़ियां

1100 दीपकों से रौशन हुआ विदिशा का मुक्तिधाम ( ETV Bharat )

विदिशा: दीपावली के उल्लास और रोशनी से सजे शहर के बीच एक ऐसी जगह भी है जहां अमूमन खामोशी और वीरानी का पहरा रहता है, वह है विदिशा का मुक्तिधाम. लेकिन नरक चतुर्दशी के मौके पर इस मुक्तिधाम का नजारा पूरी तरह बदला हुआ था. किसी थ्रिलर या रहस्यमयी दास्तान के दृश्य की तरह, यहां का सन्नाटा दीपकों की टिमटिमाती रोशनी और अपनों की यादों के बीच गूंजते उल्लास में बदल गया. मौका था मुक्तिधाम सेवा समिति की एक अनूठी और बेहद भावुक पहल का. एक दिया अपने पुरखों के नाम का, जहां इस बार 1,100 से अधिक दीये और मोमबत्तियों से मुक्तिधाम परिसर जगमगा उठा.

मुक्तिधाम बना घर का आंगन, उतरी अपनों की यादें