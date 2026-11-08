अंधेरे और सन्नाटे को चीरते हुए मुक्तिधाम बना घर का आंगन, उतरी अपनों की यादें, छूटी फुलझड़ियां

अंधेरे और सन्नाटे को चीरते हुए मुक्तिधाम बना घर का आंगन, उतरी अपनों की यादें, छूटी फुलझड़ियां
विदिशा का मुक्तिधाम जगमगा उठा 1100 दीपों की चमक से, अपनों की याद में सजी रंगोली, उमड़ा लोगों का हुजूम. रिपोर्ट रवि प्रजापति.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 3:13 PM IST
विदिशा: दीपावली के उल्लास और रोशनी से सजे शहर के बीच एक ऐसी जगह भी है जहां अमूमन खामोशी और वीरानी का पहरा रहता है, वह है विदिशा का मुक्तिधाम. लेकिन नरक चतुर्दशी के मौके पर इस मुक्तिधाम का नजारा पूरी तरह बदला हुआ था. किसी थ्रिलर या रहस्यमयी दास्तान के दृश्य की तरह, यहां का सन्नाटा दीपकों की टिमटिमाती रोशनी और अपनों की यादों के बीच गूंजते उल्लास में बदल गया. मौका था मुक्तिधाम सेवा समिति की एक अनूठी और बेहद भावुक पहल का. एक दिया अपने पुरखों के नाम का, जहां इस बार 1,100 से अधिक दीये और मोमबत्तियों से मुक्तिधाम परिसर जगमगा उठा.
मुक्तिधाम बना घर का आंगन, उतरी अपनों की यादें
आम तौर पर जहां लोग अपनों के बिछड़ने पर शोक व्यक्त करने आते हैं, उसी मुक्तिधाम में इस शाम एक अलग ही जीवंत माहौल देखने को मिला. मातृशक्ति और शहरवासियों के सहयोग से पूरे परिसर को खूबसूरत और आकर्षक रंगोलियों से सजाया गया. आयोजन का उद्देश्य केवल दीपोत्सव मनाना नहीं, बल्कि उस अहसास को दोबारा जीना था जो लोग कभी अपने दिवंगत परिजनों के साथ अपने घरों और आंगनों में किया करते थे.
कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले पितृलोक गमन कर चुके पुरखों और दिवंगत परिजनों के निमित्त मिष्ठान और भोजन का भोग अर्पित किया गया. इसके बाद उपस्थित लोगों ने फुलझड़ियां जलाईं, अनार चलाए और अपने बिछड़े हुए अपनों को याद किया. इस अनूठे आयोजन ने वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम और दिल को सुकून से भर दिया.
मनोज पांडे, सचिव, मुक्तिधाम सेवा समिति ने कहा कि नरक चतुर्दशी के इस महापर्व पर विगत कई वर्षों की तरह इस बार भी विदिशा के मुक्तिधाम में एक दिया अपने पुरखों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया. हमारा प्रयास रहता है कि हम वही माहौल पैदा करें जो हमने कभी अपने दिवंगत परिजनों के साथ अपने घर-आंगन में बिताया था. पूरे परिसर को रंगोली और 1100 दीपकों से सजाया गया, पुरखों को मिष्ठान का भोग लगाया गया और फुलझड़ियां-पटाखे जलाकर उन्हें याद किया गया. शहर के तमाम लोग इसमें शामिल हुए ताकि हमारे पुरखों का आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे.
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गोविंद देवलिया, इतिहासकार ने बताया कि "विगत कई वर्षों की भांति आज हम पुनः मुक्तिधाम परिसर में एकत्रित हुए हैं. मनोज पांडे, मुक्तिधाम सेवा समिति के आह्वान पर नगर के संभ्रांत नागरिक यहां पहुंचते हैं. लोग अपने-अपने पूर्वजों की याद में यहां दीपक और मोमबत्ती जलाते हैं, फुलझड़ियां और पटाखे चलाते हैं. बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी परिवार में दीपावली का पर्व मनाया जाता है. इस आयोजन के जरिए हम अपने पूर्वजों से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे."
शहर के गणमान्य नागरिकों की रही गरिमापूर्ण उपस्थिति
इस बेहद अनोखे, भावनात्मक और रहस्यमयी सुकून देने वाले आयोजन में विदिशा शहर के तमाम गणमान्य नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता शामिल हुए. कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति शाह, भाजपा नेत्री सुमन सोनी, इतिहासकार गोविंद देवलिया सहित बड़ी संख्या में शहरवासी उपस्थित रहे.