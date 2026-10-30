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नशे का जानलेवा जाल: विदिशा में अलर्ट, इंजेक्शन से नशा करने वालों में से कई HIV पॉजीटिव

इंजेक्टेबल ड्रग यूजर्स का एचआईवी टेस्ट अनिवार्य ( Etv Bharat )

विदिशा : देशभर में चलाए जा रहे मोबिलाइजेशन ऑफ एड्स रक्षण अभियान के अंतर्गत विदिशा जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा व्यापक और सघन स्तर पर जांच अभियान चलाया जा रहा है. अभियान के संबंध में जिला क्षय नियंत्रण एवं एड्स अधिकारी डॉ. समीर किरार ने बताया "स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न टीमों ने जिलेभर में विशेष रूप से अभियान चलाकर गहन जांच और सर्वे का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया है. जांच और सर्वे में विदिशा जिले में कुल 340 लोग ऐसे चिह्नित किए गए हैं, जो इंजेक्टेबल ड्रग्स यानी इंजेक्शन के माध्यम से नशीली दवाइयों का सेवन करने के आदी हैं."

इंजेक्टेबल ड्रग यूजर्स का एचआईवी टेस्ट अनिवार्य