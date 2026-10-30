नशे का जानलेवा जाल: विदिशा में अलर्ट, इंजेक्शन से नशा करने वालों में से कई HIV पॉजीटिव
विदिशा जिले में मिले 340 इंजेक्टेबल ड्रग यूजर, 11 एचआईवी पॉजिटिव मरीजों का एआरटी सेंटर पर इलाज शुरू. रवि प्रजापति की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 6:52 PM IST
विदिशा : देशभर में चलाए जा रहे मोबिलाइजेशन ऑफ एड्स रक्षण अभियान के अंतर्गत विदिशा जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा व्यापक और सघन स्तर पर जांच अभियान चलाया जा रहा है. अभियान के संबंध में जिला क्षय नियंत्रण एवं एड्स अधिकारी डॉ. समीर किरार ने बताया "स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न टीमों ने जिलेभर में विशेष रूप से अभियान चलाकर गहन जांच और सर्वे का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया है. जांच और सर्वे में विदिशा जिले में कुल 340 लोग ऐसे चिह्नित किए गए हैं, जो इंजेक्टेबल ड्रग्स यानी इंजेक्शन के माध्यम से नशीली दवाइयों का सेवन करने के आदी हैं."
इंजेक्टेबल ड्रग यूजर्स का एचआईवी टेस्ट अनिवार्य
चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार नशीले पदार्थों के इंजेक्शन का यह चलन स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद खतरनाक और चिंताजनक माना जाता है, क्योंकि इस तरह की आदतों से समाज में गंभीर, असाध्य और जानलेवा संक्रमणों के फैलने का खतरा कई गुना अधिक बढ़ जाता है. इंजेक्टेबल ड्रग यूजर्स की जब स्वास्थ्य विभाग द्वारा एचआईवी की विशेष और अनिवार्य जांच कराई गई तो इनमें से 11 मरीज एचआईवी संक्रमित पाए गए. रिपोर्ट सामने आने के तुरंत बाद स्वास्थ्य विभाग ने इन मरीजों का इलाज नजदीकी एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी सेंटर पर तुरंत प्रभाव से शुरू कर दिया है.
संघर्षशील से सक्षम श्रेणी में विदिशा शामिल
डॉ. समीर किरार ने बताया "पूर्व में विदिशा जिला उन जिलों की सूची में शामिल था, जिन्हें संघर्षशील जिलों के रूप में जाना जाता था. इन जिलों में इस तरह की स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चुनौतियों और सामाजिक समस्याओं से निपटना प्रशासन के लिए एक बड़ी और कठिन चुनौती थी. अब विदिशा जिला संघर्षशील श्रेणी से आगे बढ़कर सक्षम जिलों की गौरवशाली श्रेणी में आधिकारिक रूप से शामिल हो चुका है."
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मध्य प्रदेश के 4 जिले चिह्नित
वर्तमान में इस विशिष्ट सक्षम श्रेणी के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के मात्र चार जिले ही शामिल हैं, जो स्वास्थ्य सेवाओं और रोकथाम के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं. इन चार चुनिंदा जिलों में विदिशा के साथ राजगढ़, मंदसौर और पांढुर्ना जिले भी शामिल हैं.