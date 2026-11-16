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दिल्ली से शिवराज सिंह को करना पड़ा फोन, विदिशा में मेडिकल स्टूडेंट के फ्लैट में हुआ कुछ ऐसा

विदिशा में नाबालिग लड़की के अचानक बीमार होने का मामला ( ETV Bharat )

विदिशा: शहर से एक संवेदनशील और गंभीर मामला सामने आया है. शंकर नगर इलाके की एक मल्टी के फ्लैट में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की की अचानक तबीयत बिगड़ने और अत्यधिक रक्तस्राव का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. घटना 14 नवंबर की बताई जा रही है, जिसके बाद घायल अवस्था में युवती को एंबुलेंस से अस्पताल ले जाए जाने के सीसीटीवी फुटेज और वीडियो सामने आए हैं. इस मामले को लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने के बाद स्थानीय स्तर पर चर्चाएं तेज हो गई हैं. वहीं मामले में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

फ्लैट में क्या हुआ था? मेडिकल छात्र अरविंद किरार का पक्ष

इस पूरे घटनाक्रम को लेकर फ्लैट में मौजूद रहे मेडिकल छात्र अरविंद किरार ने बताया कि "शंकर नगर स्थित उस फ्लैट में वह अपने साथियों रोहित कालिन और सौरव कालिन के साथ रहते हैं. उनके अनुसार, उनका एक परिचित दोस्त विशाल किरार उस लड़की को लेकर फ्लैट पर आया था. अरविंद के मुताबिक, जब अंदर से कुछ आवाजें और सुगबुगाहट महसूस हुई, तो उन्होंने अपने दूसरे साथी को मौके की स्थिति को संभालने का बोला और खुद मेडिकल कॉलेज से एंबुलेंस लेकर पहुंचे. एंबुलेंस ड्राइवर यश गुप्ता और अन्य साथियों की मदद से नाबालिग को तुरंत मेडिकल कॉलेज की कैजुअल्टी में भर्ती कराया गया. विदिशा नाबालिग लड़की के बीमार का मामला (ETV Bharat) श्योपुर में बच्ची से घिनौनी हरकत, नरसिंहपुर में दुष्कर्म के बाद हत्या, आरोपी गिरफ्तार पीरियड्स और सीजर्स की समस्या का दावा उन्होंने बताया कि लड़की को अत्यधिक रक्तस्राव (ब्लड लॉस) पीरियड्स से जुड़ा हुआ था और उसकी मेडिकल हिस्ट्री के मुताबिक उसे पहले से सीज़र्स (दौरे) की समस्या रही है, जिसके चलते उसकी तबीयत बिगड़ी. उन्होंने बताया कि इस दौरान अस्पताल में एमएलसी और अन्य प्रक्रियाएं पूरी की गईं." इस संवेदनशील मामले में एक दिन बाद जब मीडिया ने सीएसपी सुरेंद्र सिंह से संपर्क किया और उनका पक्ष जानना चाहा, तो उन्होंने शुरुआती तौर पर इस मामले से अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि अभी यह मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है और इस पर विस्तृत जानकारी ली जा रही है.