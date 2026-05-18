विदिशा मेडिकल कॉलेज में खुलेगी टाटा मेमोरियल सेंटर की यूनिट, मुंबई के कैंसर विशेषज्ञ बैठेंगे
विदिशा और आसपास के जिलों के कैंसर रोगियों को जल्द ही स्थानीय स्तर पर मिलेगा इलाज. 5 से 7 जून तक विशेष जांच शिविर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 1:13 PM IST|
Updated : May 18, 2026 at 1:53 PM IST
विदिशा : कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज और जांच सुविधाओं को स्थानीय स्तर पर सुलभ बनाने के उद्देश्य से विदिशा में टाटा मेमोरियल सेंटर (मुंबई) की इकाई शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है. इस संबंध में केंद्रीय कृषि शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्ट्रेट स्थित बेतवा सभागार में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की.
टाटा मेमोरियल सेंटर की यूनिट खोलने पर चर्चा
बैठक से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, विभिन्न जिलों के अधिकारी तथा टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई के वरिष्ठ अधिकारी भी जुड़े. बैठक में रायसेन, सीहोर, देवास और विदिशा जिलों में कैंसर मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने पर चर्चा की गई. टाटा मेमोरियल सेंटर की इकाई विदिशा में स्थापित की जाएगी. इसके लिए स्थान चयन की प्रक्रिया शुरू होगी, जब तक स्थायी भवन तैयार नहीं होता, तब तक प्रारंभिक सेवाएं विदिशा स्थित शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय में शुरू करने की योजना है.
विदिशा मेडिकल कॉलेज में जांच शिविर
विदिशा मेडिकल कॉलेज में 5, 6 और 7 जून को कैंसर रोगियों के लिए विशेष जांच एवं उपचार शिविर आयोजित किया जाएगा. इस दौरान टाटा मेमोरियल सेंटर के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम मरीजों का परीक्षण करेगी. प्रशासन के सहयोग से शिविर की सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. भविष्य में कीमोथेरेपी जैसी सुविधाएं भी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने की दिशा में प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी, ताकि मरीजों को बड़े शहरों पर निर्भर न रहना पड़े.
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मामा कोचिंग में जायजा लेने पहुंचे शिवराज सिंह चौहान
शिवराज सिंह चौहान ने मामा कोचिंग का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उनका उत्साह बढ़ाया. उन्होंने कहा "यह सिर्फ शुरुआत है और उन्हें विद्यार्थियों की क्षमता पर पूरा विश्वास है. छात्र मेहनत और अनुशासन के साथ पढ़ाई करें. यही बच्चे आगे चलकर प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे." कोचिंग में पढ़ाई कर रही छात्रा रिद्धि जैन ने बताया "वह यहां एमपीपीएससी की तैयारी कर रही हैं. पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा है." छात्रा चेताली भार्गव ने बताया "वह भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इस कोचिंग से जुड़ी हैं. उनके अनुसार यहां नियमित क्लासेस लग रही हैं."