विदिशा मेडिकल कॉलेज में घोटाला! कलेक्टर और श्रम विभाग से 15 दिन में मांगी रिपोर्ट
विदिशा मेडिकल कॉलेज में आउट सोर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति के नाम पर वित्तीय अनियमितता का आरोप.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 2:40 PM IST
विदिशा : शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्स कर्मचारियों के नाम पर हुए कथित घोटाले का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है. सामाजिक कार्यकर्ता नितिन चौरसिया की शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने कड़ा रुख अपनाते हुए विदिशा कलेक्टर और श्रम विभाग को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब की है.
NHRC सदस्य प्रियांक कानूनगो भड़के
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने कहा "हमारे पास शिकायत आई थी कि मेडिकल कॉलेज विदिशा में जितने सुरक्षाकर्मी और अन्य सहायक होने चाहिए, वे नहीं हैं. ज़्यादा लोगों के नाम रजिस्टर में दर्ज हैं. इसकी तुलना में कम लोग काम कर रहे हैं. इस कारण मरीजों को तकलीफ़ होती है. पर्याप्त संख्या में उनके सेवादार उपलब्ध नहीं होने के कारण कई सेवाएं बाधित हो रही हैं. हमने इसका संज्ञान लिया है, क्योंकि यह पेशेंट्स के मानवाधिकार से जुड़ा गंभीर मामला है. इस मामले में हमने कलेक्टर और श्रम विभाग को नोटिस दिया है. उनसे रिपोर्ट मांगी है."
निजी आउटसोर्सिंग एजेंसी सवालों के घेरे में
आयोग को मिले साक्ष्यों और शिकायत के अनुसार मेडिकल कॉलेज में कार्यरत निजी आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से बड़ी वित्तीय गड़बड़ी हुई है. शिकायतकर्ता नितिन चौरसिया का कहना है "कॉलेज में वास्तव में लगभग 400 कर्मचारी काम कर रहे हैं, जबकि बिल 600 कर्मचारियों का वेतन निकाला जा रहा है. इनके अतिरिक्त 200 फर्जी नामों के जरिए सरकारी धन का कथित तौर पर गबन किया जा रहा है."
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अफसरों पर मिलीभगत का आरोप
शिकायत में आरोप लगाया है कि इस पूरे घोटाले में आउटसोर्सिंग कंपनी के साइट मैनेजर सहित कॉलेज के तत्कालीन जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों की मौन सहमति या संलिप्तता है. एक मामला नर्स की नियुक्ति का भी है, जो कथित तौर पर 2021 से 2024 तक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कार्यरत रही. आरोप है कि मामला उजागर होने के बावजूद उचित कानूनी कार्रवाई के बजाय इसे आपसी साठगांठ से दबाने का प्रयास किया गया.
कर्मचारियों के पीएफ और वेतन भुगतान की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी तथा मौके पर पर्याप्त स्टाफ न होने से मरीजों को मिलने वाली असुविधा को मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन बताया गया है.