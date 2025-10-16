ETV Bharat / state

खुशबुओं वाली दिवाली: मेरीगोल्ड फ्लावर की बढ़ी मांग, किसानों को मिलेगा डबल मुनाफा

दीपावली से एक दिन पहले विदिशा मंडी में कई क्विंटल फूलों की खरीद-बिक्री होती है. वर्तमान में गेंदे का फूल 20 से 30 रुपये किलो बिक रहा है, जबकि दिवाली त्यौहार के दिन भाव बढ़कर 50 से 70 रुपये किलो तक पहुंचने की उम्मीद है. किसान अपने बगीचे से फूल तोड़कर बाजार में बेचने में जुटे हैं. यह नजारा न केवल आर्थिक गतिविधि का प्रतीक है बल्कि रंगों और खुशबू से भरे उत्सव जैसा दृश्य भी पेश करता है.

विदिशा: दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही विदिशा की मंडी फूलों की महक से सराबोर हो जाती है. पूजा-पाठ, शादी-विवाह, घर और मंदिरों की सजावट या स्वागत सत्कार हर अवसर पर फूलों की अहमियत बनी रहती है. यही कारण है कि दीपोत्सव से पहले फूलों की मांग में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. खासकर गेंदे का फूल इन दिनों किसानों और व्यापारियों दोनों के लिए लाभ का सौदा बना हुआ है.

शहर में बढ़ रही है फूलों की दुकान

शहर में फूलों की मांग धार्मिक आयोजनों के अलावा राजनीतिक कार्यक्रमों के कारण भी बढ़ी है. विदिशा राजनीतिक रूप से सक्रिय जिला है, जहां आए दिन केंद्र एवं राज्य के नेताओं का आगमन होता है और उनके स्वागत सत्कार में फूलों की बड़ी भूमिका रहती है. पहले फूल और मालाएं केवल शहर के बड़ा बाजार या माधवगंज में ही मिलती थी. लेकिन अब शहर के विभिन्न हिस्सों में भी फूलों और सजावट की दुकानें खुल गई हैं.

किसानों को दीपावली से बड़ी उम्मीदें

विदिशा विकासखंड के वरिष्ठ उद्यान अधिकारी ए.के. पाटिल ने बताया कि "ग्राम भाटखेड़ी के 7 से 8 किसानों ने 5 से 7 हेक्टेयर में गेंदे की फसल लगाई है. 1 एकड़ की फसल से करीब 2 से ढाई लाख रुपए तक की आमदनी हो जाती है. दीपावली सीजन में 1 किलो गेंदा फूल 60 से 70 रुपए तक बिक जाता है. फिलहाल बाजार में भाव 35 से 40 रुपये किलो भी चल रहा है. गेंदे की मांग दीपावली के समय सबसे ज्यादा रहती है. इसके अलावा गुलाब और चमेली की सीमित मात्रा में खेती होती है."

दिवाली पर मेरीगोल्ड फ्लावर की बढ़ी मांग (ETV Bharat)

'कम लागत में अच्छा मुनाफा'

उदयगिरि गांव के किसान कमलेश पाल ने बताया कि "इस बार हमने लगभग 1500 पेड़ गेंदे के लगाए हैं. दीपावली पर अच्छे रेट की उम्मीद है. अभी 20 से 30 रुपये किलो भाव मिल रहा है लेकिन त्योहार पर दाम 100 रुपये किलो तक जा सकता है. फूलों की खेती में लागत कम और मुनाफा अच्छा है. इसलिए पूरा परिवार इसी में जुटा है."

गेंदे के फूल की मांग सबसे अधिक

सब्जी मंडी के पूर्व अध्यक्ष एवं व्यापारी मनोज ने कहा, "दामाखेड़ा और भाटखेड़ी आदि क्षेत्रों से फूल विदिशा मंडी में पहुंचते हैं. दीपावली के 1 दिन पहले रात से ही मंडी में रौनक रहती है. इस बार फूलों की आवक अधिक है और किसानों को अच्छे भाव मिलने की उम्मीद है. सबसे ज्यादा मांग गेंदे की रहती है, जबकि अन्य वैरायटी सीमित मात्रा में आती है."

विदिशा की मंडी में फूलों की मांग बढ़ी (ETV Bharat)

दीपोत्सव की तैयारियों के बीच फूलों ने विदिशा की मंडी को रंगों से भर दिया है. किसानों के चेहरों पर मुस्कान और बाजार में महकते फूल इस बात का संकेत हैं कि इस बार 'खुशबुओं वाली दिवाली' होगी.