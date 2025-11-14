Bihar Election Results 2025

विदिशा जिले में कई प्राइमरी स्कूलों के भवन जर्जर, पेड़ के नीचे बच्चों की क्लास

विदिशा जिले के कई गांवों में प्राइमरी स्कूल खुले आसमान के नीचे. कहीं नीम तो कहीं आम का पेड़ बना सहारा.

विदिशा जिले में पेड़ के नीचे प्राइमरी स्कूल (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 14, 2025 at 12:46 PM IST

2 Min Read
विदिशा : मध्य प्रदेश में प्राइमरी स्कूल एजुकेशन की क्या स्थिति है, ये जानना है तो विदिशा जिले के गांवों में जाकर देख सकते हैं. कई गावों के प्राइमरी स्कूल के भवन खस्ताहाल हैं. इनके गिरने का खतरा है. इसलिए स्कूल खुले आसमान के नीचे लग रहे हैं. इन स्कूली बच्चों के लिए स्कूल के पास लगे पेड़ ही सहारा हैं. विदिशा जिले के चंपाखेड़ी, गजनयाई और अकोदिया में प्राइमरी स्कूल जर्जर बिल्डिंग के कारण पेड़ के नीचे चल रहे हैं.

टीन शेड वाला कमरा किराये पर लिया

अकोदिया प्राथमिक शाला पेड़ नीचे लग रहा है. यहां एक कमरे को किराये पर लिया गया है. बारिश के मौसम में सभी बच्चे इस कमरे में बैठते हैं. जब बारिश नहीं होती तो खुले में क्लास लगती है. इस बारे में ​शिक्षकों का कहना है कि आखिर जब भवन जर्जर है तो वे बच्चों की क्लास कहां पर लगाएं. शिक्षक बलबीर सिंह ने अपनी मजबूरी बताते हुए कहा “स्कूल की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है, ऊपर से भी स्पष्ट आदेश हैं कि बच्चों को उसमें नहीं बिठाना है. इसलिए हम उन्हें मैदान में बैठाते हैं.”.

विदिशा जिले में कई प्राइमरी स्कूल भवन जर्जर हालत में (ETV BHARAT)

जर्जर भवन में क्लास नहीं लगाने का आदेश

शिक्षक बलबीर सिंह बताते हैं "बगल में किराए पर लिया गया टीन शेड वाला कमरा है. जब बारिश होती है तो इसी टीन शेड वाले कमरे में क्लास लगाते हैं. बारिश नहीं होती तो अधिकांश दिनों कक्षाएं मैदान में ही लगती हैं." इस मामले में ज़िला शिक्षा अधिकारी आर.पी. लखेर का कहना है "जिले में कहीं भी स्कूल के पेड़ के नीचे नहीं लगता. अगर कोई भी ऐसा विद्यालय आपके संज्ञान में है बताएं.”​ उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि जिले में बड़ी संख्या में स्कूल भवन जर्जर स्थिति में हैं.

नीम के पेड़ के नीचे बच्चों की क्लास (ETV BHARAT)

विदिशा जिले में 1145 स्कूल भवन को मरम्मत की जरूरत

बारिश के मौसम में टीन शेड के एक कमरे में स्कूल (ETV BHARAT)

विदिशा डीईओ आरपी लखेर ने बताया "कलेक्टर के आदेश पर जिले के लगभग 297 खतरनाक विद्यालयों को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिनमें से 200 से अधिक का ध्वस्तीकरण हो चुका है." मरम्मत के संबंध में, डीईओ ने राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं का हवाला देते हुए कहा "जिले के 1145 विद्यालयों को मरम्मत की आवश्यकता है, जिसके प्रस्ताव राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल को भेजे गए हैं. 98 विद्यालयों की मरम्मत की स्वीकृति मिल चुकी है और काम जारी है."

