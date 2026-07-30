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वराही संहिता पद्धति से वायु परीक्षण, देश में बारिश और फसलों पर हो गई सॉलिड भविष्यवाणी

विदिशा की लुहांगी पहाड़ी पर पारंपरिक वायु परीक्षण 126वें साल भी किया गया. निष्कर्ष निकला कि देश में अच्छी वर्षा लेकिन खंड-खंड में होगी.

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विदिशा में वराही संहिता पद्धति से वायु परीक्षण (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 2:00 PM IST

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Updated : July 30, 2026 at 2:41 PM IST

2 Min Read
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विदिशा: विदिशा की लुहांगी पहाड़ी पर हर साल वराह मिहिर के प्राचीन ग्रंथ वराही संहिता पद्धति से वायु परीक्षण किया जाता है. इस दिन का लोग सालभर इंतजार करते हैं. गुरु पूर्णिमा की शाम को लुहांगी पहाड़ी बड़ी संख्या में विदिशा के साथ ही आसपास के लोग उमड़े. वराही संहिता पद्धति से वायु परीक्षण 126वें साल किया गया. इसके बाद पूरे देश में कहा-कहां कैसी बारिश और फसल होगी, इस बारे में भविष्यवाणी की गई.

125 साल पहले शुरू हुई परंपरा जारी

विदिशा के सर्वोच्च स्थल राजेंद्रगिरी जिसे लुहांगी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है. यहां पर 126 वर्षों से चली आ रही पारंपरिक वायु परीक्षण परंपरा को संपन्न किया गया. धर्माधिकारी कार्यालय द्वारा आयोजित इस परीक्षण के माध्यम से बारिश की स्थिति और कृषि उत्पादन को लेकर पारंपरिक आकलन किया गया. वरिष्ठ धर्माधिकारी स्व. पं. उमा शंकर चतुर्वेदी शास्त्री द्वारा लगभग 125 वर्ष पूर्व प्रारंभ की गई इस परंपरा को उनके 126वें वर्ष में धर्माधिकारी गिरधर गोविंद प्रसाद शास्त्री ने आगे बढ़ाया.

विदिशा की लुहांगी पहाड़ी पर उमड़ी भीड़ (ETV BHARAT)

कैसे करते हैं वायु परीक्षण?

ज्योतिष शास्त्र के आचार्य वराहमिहिर कृत प्राचीन ग्रंथ वाराही संहिता की पद्धति अनुसार वायु परीक्षण किया गया. परीक्षण की प्रक्रिया के तहत एक लंबी छड़ी के ऊपरी सिरे पर धागे से कपास बांधकर हवा की दिशा और प्रवाह का अध्ययन किया गया. संध्या के समय वायु पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती पाई गई. धर्माधिकारी गिरधर गोविंद प्रसाद शास्त्री ने बताया "पूर्व दिशा की ओर वायु का प्रवाह उत्तम वर्षा का संकेत देता है. इस वर्ष देश और क्षेत्र में खंड वृष्टि, स्थान-विशेष पर रुक-रुक कर होने वाली वर्षा के साथ कुल मिलाकर पर्याप्त और अच्छी वर्षा का योग बन रहा है."

किसानों के लिए खुशहाली का साल

धर्माधिकारी गिरधर गोविंद प्रसाद शास्त्री ने बताया "इस साल बेहतर मानसून से कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी. यह वर्ष कृषकों के लिए खुशहाली एवं समृद्धिदायक सिद्ध होगा." इस पारंपरिक वायु परीक्षण कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े नागरिक उपस्थित रहे. इस मौके पर ज्योतिष शास्त्र के जानकार पं. केशव चतुर्वेदी, वास्तु विशेषज्ञ डॉ. कपिल चतुर्वेदी, सनातन हिंदू उत्सव समिति के पूर्व अध्यक्ष पं. अतुल तिवारी तथा मयंक सक्सेना सहित अनेक लोग शामिल थे.

Last Updated : July 30, 2026 at 2:41 PM IST

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