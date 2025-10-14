ETV Bharat / state

प्रेमी के साथ भाग रही थी 3 बच्चों की मां, रोकने पहुंचे पति की हत्या, प्रेमिका की बातों में आ पकड़ाया आशिक

विदिशा के कोतवाली थाना क्षेत्र के खरीफ फाटक रोड का मामला. प्रेमी के साथ भाग रही पत्नी को रोकने पहुंचे शख्स की हत्या, प्रेमी ने चाकू से हमला कर उतारा मौत के घाट.

HUSBAND MURDERED LOVE AFFAIR
पुलिस ने प्लान बनाकर आरोपी प्रेमी को दबोचा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 14, 2025 at 9:54 PM IST

3 Min Read
विदिशा: कोतवाली थाना क्षेत्र के खरीफ फाटक रोड पर मंगलवार की दोपहर एक दर्दनाक घटना सामने आई. यहां प्रेम प्रसंग के चलते एक व्यक्ति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. यह वारदात तब हुई जब 3 बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ भागने की कोशिश कर रही थी. पति ने रास्ते में रोकने का प्रयास किया, लेकिन प्रेमी ने गुस्से में चाकू से उस पर हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल पति को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया.

पत्नी को भागने से रोकने पहुंचा था पति

जानकारी के अनुसार, मृतक बबलू अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ पुरनपुरा क्षेत्र में रहता था. भोपाल निवासी दीपक नामक एक युवक का उसकी पत्नी से प्रेम-संबंध था. मंगलवार को बबलू की पत्नी अपने प्रेमी दीपक के साथ घर से भाग रही थी. जानकारी मिलने के पत्नी को रोकने के इरादे से बबलू बीच रास्ते खरीफ फाटक के पास पहुंचा और पत्नी को रोकने की कोशिश की.

प्रेमी के साथ भाग रही पत्नी को रोकने पहुंचे पति की हत्या (ETV Bharat)

इसी दौरान महिला के प्रेमी और पति में विवाद हो गया. आरोप है कि दीपक ने बबलू पर चाकू से हमला कर दिया. जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया. गंभीर रूप से घायल बबलू को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. प्रेमी अपनी प्रेमिका को छोड़कर मौके से फरार हो गया.

पुलिस ने प्लान बनाकर आरोपी को पकड़ा

घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया. महिला से पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी प्रेमी को पकड़ने की योजना बनाई. योजनानुसार महिला ने दीपक को फोन करके जिला अस्पताल तिराहे पर बुलाया. जैसे ही दीपक वहां पहुंचा, पहले से तैनात पुलिसकर्मियों ने उसे दबोच लिया. आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद हुआ.

प्रत्यक्षदर्शी आदर्श तिवारी के अनुसार, "पुलिस ने महिला से कहा कि आरोपी को किसी बहाने से बुलाओ. जैसे ही वह पहुंचा, पुलिस ने मौके पर उसे घेर लिया और गिरफ्तार कर लिया."

'लंबे समय से पति-पत्नी में चल रहा था विवाद'

इस घटना को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे ने बताया "प्रारंभिक जांच में प्रेम-प्रसंग का मामला सामने आया है. मृतक बबलू और उसकी पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. आरोपी दीपक और महिला के बीच संबंध होने की जानकारी मिली है. विवाद के दौरान दीपक ने बबलू पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है."

