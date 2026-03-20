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पकी खड़ी फसलों पर बिछ गए ओले, गेहूं की बालियां धराशाईं, किसानों का कलेजा फटा

पकी खड़ी फसलों पर बिछ गए ओले, गेहूं बालियां धराशाई ( ETV BHARAT )

देखते ही देखते कुछ ही समय में खेतों और सड़कों पर ओलों की परत जम गई. इस दौरान खेतों में खड़ी फसलों को सीधा नुकसान पहुंचा. लेटनी गांव के किसान छोटे सिंह दांगी ने बताया "60 बीघा में गेहूं कटने की कगार पर था, लेकिन बेर बराबर ओले गिरने के कारण फसलें बर्बाद हो गईं. गेहूं, चना और सरसों की फसल कटाई के लिए पूरी तरह तैयार थी, वहीं कई जगहों पर कटाई का काम भी शुरू हो चुका था. ओलावृष्टि के कारण गेहूं की बालियां टूटकर जमीन पर गिर गईं. चने के पौधे क्षतिग्रस्त हुए और सरसों की फलियां झड़ने से उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है."

विदिशा/श्योपुर : कुरवाई तहसील के मंडी बामोरा क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर अचानक बदले मौसम से किसान चिंतित हो गए. किसान कुछ सोच पाते कि अचानक तेज हवा के साथ तेज बारिश और बेर के आकार के ओले गिरने लगे. अचानक बदले मौसम ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया. बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से क्षेत्र के प्रभावित गांवों में सीहोरा, ककरुआ, लेटनी, पीकलोन, गुदावल और गंभीरिया सहित आसपास के इलाके शामिल हैं. अचानक बदले मौसम से किसानों का कलेजा बैठ गया.

इसके अलावा खेतों में पानी भरने और फसल गिरने से गुणवत्ता पर भी असर पड़ सकता है. ओलावृष्टि के बाद किसानों का कहना है कि तत्काल सर्वे कराकर नुकसान का आकलन करने और उचित मुआवजा दिया जाए. किसानों का कहना है कि यह फसल उनकी सालभर की मेहनत का परिणाम थी, जो कुछ ही मिनटों में चौपट हो गई. वहीं, प्रशासनिक स्तर पर प्रारंभिक जानकारी जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. प्रशासन का कहना है कि राजस्व और कृषि विभाग की टीमों को प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के आदेश दिए गए हैं.

खेतों में ओलों की परत बिछ गई (ETV BHARAT)

विधायक बोले-फसलों का सर्वे कराएंगे

कुरवाई विधायक हरि सिंह सप्रे ने बताया "ओलावृष्टि से हुए नुकसान का सर्वे कराया जाएगा. प्रशासन की टीमों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन किया जाएगा और पात्र किसानों को मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी. फिलहाल प्रारंभिक जानकारी में दो गांवों में अधिक नुकसान की बात सामने आई है, जबकि विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है."

श्योपुर जिले में तेज बारिश से भारी नुकसान

श्योपुर जिले में शुक्रवार को दोपहर में तेज आंधी और बारिश से किसानों में हड़कंप है. कई इलाकों में खेतों में खड़ी गेहूं और चना की फसल तेज हवाओं के कारण आड़ी गिर चुकी हैं. खेतों में पानी भरने से अब फसल खराब होने के खतरा भी बढ़ गया है. बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया. श्योपुर के बड़ौदा, कराहल,और विजयपुर वीरपुर समेत कई क्षेत्रों में तेज हवा के साथ बारिश हुई.

श्योपुर में भी तेज बारिश से फसलें बिछ गईं (ETV BHARAT)

लाथ निवासी किसान बल्लू ने बताया "तेज आंधी और बारिश के कारण किसानों की फसल खेतों आड़ी गिर गई. गेहूं की फसल पूरी तरह से पककर अब तैयार हो चुकी. बेमौसम बारिश ने किसानों की फसल को नष्ट कर दिया."