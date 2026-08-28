घटेगी दूरी, विदिशा से कोटा तक फर्राटे भरेंगे वाहन, 5500 करोड़ से बन रहा नया एक्सप्रेसवे
7:30 घंटे का सफर होगा 4:30 घंटे का, विदिशा कोटा एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी. चाचौड़ा विधायक प्रियंका पैची ने नितिन गडकरी को लिखा था पत्र. रवि कुमार की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 28, 2026 at 5:15 PM IST
विदिशा: मध्य प्रदेश के गुना के चाचौड़ा क्षेत्र से गुजरने वाले प्रस्तावित विदिशा राजस्थान कोटा एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिलने से गुना सहित चाचौड़ा मकसूदानगढ़ क्षेत्र के लोगों को अब दो राज्यों को आपस में जुड़ने से काफी राहत मिलने जा रही है. यह एक्सप्रेस-वे चाचौड़ा क्षेत्र को राजस्थान और मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों से जोड़ने के साथ ही क्षेत्र के आर्थिक और व्यापारिक विकास को नई गति देने वाला साबित होगा.
जानकारी के अनुसार, विदिशा-कोटा के बीच करीब 275 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस-वे के निर्माण का प्रस्ताव आगे बढ़ा है. प्रस्तावित मार्ग कोटा-झालावाड़-अकलेरा-मकसूदनगढ़-बैरसिया-विदिशा को जोड़ेगा. इस परियोजना पर लगभग 5,500 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान बताया गया है.
चाचौड़ा क्षेत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह मार्ग
प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे से मकसूदनगढ़, अकलेरा और आसपास के क्षेत्रों को तेज और बेहतर सड़क कनेक्टिविटी मिलेगी. इससे राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ विद्यार्थियों, मरीजों, व्यापारियों और आम यात्रियों को आवागमन में सुविधा होगी.
वर्तमान में विदिशा और कोटा के बीच सड़क मार्ग की दूरी लगभग 349 किलोमीटर बताई जा रही है और यात्रा में करीब 7 घंटे 40 मिनट लगते हैं. एक्सप्रेस-वे बनने के बाद दूरी घटकर करीब 275 किलोमीटर और यात्रा समय अधिकतम करीब साढ़े चार घंटे रहने की उम्मीद है. इस महत्वपूर्ण मार्ग को लेकर क्षेत्रीय विधायक प्रियंका पैंची द्वारा लगातार की गई पहल और केंद्र सरकार के समक्ष रखी गई मांग अब धरातल पर साकार होती दिखाई दे रही है.
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विधायक ने परिवहन मंत्री को लिखा था पत्र
विधायक प्रियंका पैंची ने वर्ष 2024 में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र के मकसूदनगढ़ से अकलेरा (राजस्थान) तक राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत किए जाने की मांग प्रमुखता से रखी थी. पत्र में उन्होंने बताया था कि, ''इस मार्ग के बनने से मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच आवागमन सुगम होगा तथा यात्रियों, व्यापारियों और आमजन को बड़ी राहत मिलेगी.''