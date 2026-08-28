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घटेगी दूरी, विदिशा से कोटा तक फर्राटे भरेंगे वाहन, 5500 करोड़ से बन रहा नया एक्सप्रेसवे

विदिशा से कोटा तक फर्राटे भरेंगे वाहन ( NHAI )