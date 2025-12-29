ETV Bharat / state

विदिशा की पिच पर बैट्समैन बने शिवराज सिंह, बॉल को हवा में फेंक पहुंचाया ग्राउंड के पार

क्रिकेट मैच को देखकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह भी खुद को रोक नहीं पाए. उन्होंने अपने हाथों में बैट थामा और बैटिंग करने निकल पड़े. जहां बॉलर की पहली ही बॉल में केंद्रीय मंत्री सिक्स मारा. इसके बाद मौके पर मौजूद पब्लिक ने जमकर तालियां बजाई. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री शिवराज ने कहा कि "सांसद खेल महोत्सव का अंतिम समापन कार्यक्रम रायसेन में आयोजित किया जाएगा. जहां विधानसभा स्तरीय विजेता और उपविजेता टीमों को नगद पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाएगा."

विदिशा: संसदीय खेल महोत्सव 2025 के तहत विदिशा विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया. जिसका समापन रविवार को जैन कॉलेज परिसर में हुआ. समापन प्रोग्राम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए. खास बात यह है कि इस दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने क्रिकेट के पिच पर हाथ आजमाया. इसके साथ शिवराज सिंह ने खिलाड़ियों को मेडल और ट्राफी से सम्मानित किया.

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि "क्रिकेट और कबड्डी प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीमों को डेढ़ लाख रुपए, एक लाख रुपए और 50 हजार रुपए की नगद राशि प्रदान की जाएगी. वहीं फुटबॉल प्रतियोगिता में पहला और दूसरा स्थान पाने करने वाली टीमों को 21 हजार और 11 हजार रुपए की नगद राशि दी जाएगी. उन्होंने बताया कि विदिशा विधानसभा क्षेत्र में क्रिकेट, कबड्डी, रस्साकशी, कुर्सी दौड़, नींबू रेस जैसी कई प्रतियोगिताओं के साथ-साथ फुटबॉल प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जो केवल विदिशा विधानसभा क्षेत्र में हुई.

विदिशा सांसद खेल महोत्सव (ETV Bharat)

खेलों से स्वस्थ शरीर और प्रसन्न मन का निर्माण

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेल न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी व्यक्ति को मजबूत करते हैं. उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे खेलों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि खेल के माध्यम से भी उज्ज्वल भविष्य का निर्माण किया जा सकता है. उन्होंने देश के महान खिलाड़ियों का उदाहरण देते हुए कहा कि कड़ी मेहनत, अनुशासन और धैर्य से किसी भी क्षेत्र में शिखर तक पहुंचा जा सकता है. मनुष्य अनंत शक्तियों का भंडार है, आवश्यकता है उन शक्तियों को पहचान कर सही दिशा में आगे बढ़ने की."

शिवराज सिंह ने मारा सिक्स (ETV Bharat)

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदानों के विकास पर जोर

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव के अगले चरणों में और बेहतर प्रयास किए जाएंगे. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदानों का विकास किया जाएगा. ताकि युवाओं को खेल के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें और प्रतिभाओं को सही मंच मिल सके.