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विदिशा में 5 मिनट की बारिश में ही सड़कें जलमग्न, अदृश्य गड्ढों से वाहनचालकों की शामत

विदिशा में कुछ मिनटों की बारिश ने सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया. नालियां जाम से होने से निकासी रुकी.

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विदिशा के बरईपुरा में 5 मिनट की बारिश के बाद ये हाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 2:57 PM IST

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विदिशा : शहर में रविवार शाम महज़ 5 से 10 मिनट की तेज प्री-मानसून बारिश ने ही नगर पालिका के दावों की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं. शहर का सबसे व्यस्त और घनी आबादी वाला क्षेत्र बरईपुरा 5 मिनट की बारश में ही जलमग्न हो गया. ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह ठप होने के कारण नालियों का गंदा और बदबूदार पानी ओवरफ्लो होकर मुख्य सड़कों पर आ गया.

विदिशा के 12 वार्डों में बारिश में मुसीबत

विदिशा के 39 वार्डों में से बरईपुरा, रीठा फाटक, रंगीयापुरा और मोहनगिरी सहित करीब 12 वार्ड ऐसे हैं, जो हर साल जलभराव की चपेट में आते हैं. दो साल पहले करीब 9 हजार लोग प्रभावित हुए थे. इसके बावजूद नगर पालिका प्रशासन ने इस बार भी समय रहते नालों की मुकम्मल सफाई नहीं कराई. आज नालों में कचरा और गाद इस कदर ठसा हुआ है कि पानी की निकासी पूरी तरह रुक गई है. बरईपुरा चौराहे पर लोगों में गुस्सा दिखा.

विदिशा में कुछ मिनटों की बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील (ETV BHARAT)

वाहन चालक गड्डों में गिरकर घायल

बरईपुरा चौराहे पर घुटनों तक भरे गंदे पानी ने सड़क के जानलेवा गड्ढों को पूरी तरह से छिपा दिया है. इसके चलते शाम से ही कई दुपहिया वाहन चालक इन अदृश्य गड्ढों में गिरकर चोटिल हो चुके हैं. पानी दुकानों के मुहाने तक भर जाने के कारण स्थानीय व्यापारियों का धंधा भी पूरी तरह से चौपट हो गया है. नगर पालिका के अधिकारी पोकलेन मशीनों और सफाईकर्मियों के माध्यम से नाला सफाई के दावे कर रहे हैं. वहीं विपक्ष का आरोप है कि सफाई सिर्फ कागजों पर हो रही है.

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विदिशा के 12 वार्डों में बारिश में मुसीबत (ETV BHARAT)

सड़क के गड्ढे पानी में गायब

शहर के युवा अशोक का कहना है "अभी मात्र 5 से 7 मिनट ही बारिश हुई और आप देख सकते हैं कि सड़कों पर पानी लबालब भर गया है. नालियों की समय पर सफाई न होने के कारण सारा कचरा सड़कों पर आ गया है. पानी की निकासी नहीं हो पा रही है और अब राहगीरों का इस रास्ते से निकलना भी दूभर हो गया है. छात्रा प्रियंका दांगी का कहना है "मैं अभी कोचिंग से घर लौट रही हूं. महज़ 10 मिनट की बारिश में बरईपुरा के पास इतना पानी भर गया है कि मुझे स्कूटी चलाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है. सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हैं, जो पानी भरने के कारण अब बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं. हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि गाड़ी कहां से निकालें."

पार्षद के रवैये पर शहरवासियों में रोष

सड़कों की खस्ता हालत को लेकर स्थानीय निवासी प्रेम बाई कहती हैं "हमारी गली में बहुत ज्यादा समस्या है. नालियां टूटी-फूटी पड़ी हैं और सड़कों का काम भी अधूरा है. पिछले दो-तीन दिन से मजदूर भी काम पर नहीं आ रहे हैं, जिससे पूरी सड़क पर कीचड़ और गंदा पानी फैल गया है. जब हम पार्षद से इसकी शिकायत करते हैं, तो वे सुध लेने भी नहीं आते और न ही नाली साफ करवाते हैं. हम बहुत ज्यादा परेशान हैं."

नालों की साफ-सफाई का काम जारी

विदिशा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) दुर्गेश सिंह का कहना है "शहर के कुछ हिस्सों में सफाई कर दी गई है और 3 बड़े नालों की सफाई के लिए मशीनों से काम चल रहा है. नालों पर अतिक्रमण की शिकायतें भी मिली हैं. नाले चोक होने की समस्या को देखते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी की जा रही है. वार्ड नंबर 39 और कराईया खेड़ा क्षेत्र में नालियों का निर्माण कार्य जारी है. बरईपुरा इलाके में नालों की सफाई का काम अभी शेष है, जिसे शीघ्र शुरू किया जा रहा है. सफाई कार्य के लिए 13-13 लोगों की तीन टीमें बनाई गई हैं, जो पूरे विदिशा में सफाई का काम करेंगी."

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