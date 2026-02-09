ETV Bharat / state

तुम्हारे बेटे पर संकट आने वाला है, सोने के गहने दूर रख दो, बुजुर्ग महिला को भ्रम में डालकर ले उड़े 5 लाख के जेवर

विदिशा में ठगों के झांसे में आ गई बुजुर्ग महिला, परिवार में संकट के डर से भ्रमित कर उतरावा लिए 5 लाख के आभूषण.

VIDISHA WOMAN DUPED JEWELLERY
घर पर संकट बताकर ठग ले उड़े जेवर
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 9, 2026 at 10:09 PM IST

3 Min Read
विदिशा: कोतवाली थाना क्षेत्र के खरी फाटक रोड पर स्थित जैन मंदिर के पास एक बुजुर्ग महिला के साथ 2 युवकों ने ठगी की वारदात को अंजाम दिया. दो युवकों ने बुजुर्ग महिला विमला बाई जैन को परिवार पर संकट आने की डर बताकर पहले भ्रमित किया. जिसे टालने के लिए सोने के जेवर को शरीर से दूर रख कुछ उपाय करने को कहा. विमला बाई ने भ्रमित होकर उनकी बात मान ली, जिसके बाद मौके का फायदा उठाकर दोनों युवक करीब 5 लाख कीमत की सोने के जेवर लेकर भाग गए.

मंदिर से लौट रही थी बुजुर्ग महिला

इस मामले को लेकर पीड़िता विमला बाई जैन ने बताया, "मैं मंदिर गई थी. वहां पास में से ही सब्जी लेकर वापस आ रही थी. रास्ते में एक व्यक्ति खड़ा था, जो आगे जाकर मस्जिद के पास पहुंच गया. उसने मुझसे बताया कि यहां जैन समाज का शिविर लगा है. वह राजस्थान से उस शिविर में शामिल होने आया है. इस पर मैंने उससे कहा कि लक्ष्मीचंद सितावराय मंदिर चले जाओ. वहीं शिविर लगता है और वे आपको जानकारी दे देंगे."

Vidisha jewellery fraud
ठगों के झांसे में आ गई बुजुर्ग महिला (ETV Bharat)

महिला को दानी बताकर पीने को मांगा पानी

विमला बाई ने बताया, "इसके बाद वह व्यक्ति मेरे परिवार की बातें बताने लगा और कहने लगा कि मेरे 2 बेटे, 3 बेटियां हैं. मैं बहुत भावुक और दान-पुण्य करने वाली महिला हूं. मैंने कहा कि यह तो जैनों में स्वभाव होता है. फिर उसने पानी मांगा, तो मैंने उसे 10 रुपये की पानी की बोतल खरीदकर दे दी. इसके बाद उसने मुझसे कहा कि "जैन भगवान को 11 बार 'जय जिनेंद्र' बोलकर 51 कदम चलो, तो महावीर भगवान दिखाई देंगे और मनोकामना पूरी होगी."

परिवार में संकट के डर से भ्रमित कर उतरावा लिए सोने के जेवर (ETV Bharat)

घर में संकट का डर बताकर किया भ्रमित

महिला को भ्रमित करने के लिए युवकों ने उसके घर पर संकट आने का डर दिखाया. विमला बाई बताती हैं, "उसने कहा कि मेरे छोटे बेटे पर परसों बहुत बड़ा संकट आने वाला है. इसे टालने के लिए सोने के आभूषण शरीर से दूर रखने को कहा. मैंने जेवर निकालकर एक रुमाल में बांध ब्लाउज में रख लिए. लेकिन उसने कहा कि रुमाल उसे हाथ में दे दूं. उसने मुझे हाथों की ओर देखने के लिए कहा. मुझे अपने हाथ पर काला-सा दिखाई दिया, तो मैंने अपने हाथ देखने शुरू कर दिए. जैसे ही मैं पीछे मुड़ी, तो वह लोग नहीं थे. मैंने एक सब्जी वाले से पूछा, तो उसने बताया कि वे दोनों गाड़ी में बैठकर चले गए."

5 लाख रुपए के आभूषण ले उड़े ठग

विमला बाई जैन ने बताया कि रुमाल में कुछ पैसे भी थे और आभूषणों की कीमत लगभग 5 लाख रु है." इस मामले को लेकर कोतवाली थाना के एएसआई एम. एस. इमने ने बताया, "पीड़िता विमला जैन मंदिर आई थीं. उन्होंने बताया कि 2 लड़के आए और बातें करके उन्हें भ्रमित किया और गहने उतरवाकर ले गए. हम सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं. आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.''

