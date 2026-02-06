ETV Bharat / state

शूटिंग बॉल वर्ल्ड कप जीतकर लौटी इशिका, तिरंगे के साथ स्वागत में उमड़ा विदिशा शहर

इसके बाद इशिका का खुले वाहन में भव्य जुलूस निकाला गया. इशिका तिरंगा लहराते हुए नगरवासियों का अभिवादन करती रहीं. जुलूस में आगे-आगे ढोल-ढमाकों की गूंज और स्कूल का बैंड आकर्षण का केंद्र रहा. वंदे मातरम् और भारत माता की जय के नारे पूरे शहर में गूंजते रहे. नगर की विभिन्न संस्थाएं विजेता बेटी के स्वागत में होड़ करती नजर आईं. बच्चे हाथों में तिरंगा लिए इशिका के सम्मान में जयकारे लगाते दिखे.

इशिका के स्वागत में तिरंगे के साथ स्वागत में उमड़ा विदिशा शहर (ETV BHARAT)

रेलवे स्टेशन पहुंचते ही इशिका ने मां सिद्धेश्वरी दरबार पहुंचकर मत्था टेका. शहर में जगह-जगह स्वागत द्वार बनाए गए, जहां विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों और नागरिकों ने फूलवर्षा कर स्वागत किया.

विदिशा : शूटिंग बॉल वर्ल्ड कप जीतकर भारत को विश्व विजेता बनाने वाली विदिशा की बेटी इशिका मीना का ऐतिहासिक स्वागत किया गया. भारतीय शूटिंग बॉल टीम की मुख्य अटैकर रहीं इशिका के नगर आगमन पर व्यापारिक एवं सामाजिक संस्थाओं, खेल प्रेमियों और विद्यालयों ने गर्मजोशी से जोरदार अभिनंदन किया.

शहर के विभिन्न मार्गों से निकला जुलूस

जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ बरईपुरा चौराहा पहुंचा, जहां इशिका का मुंह मीठा कर आरती उतारी गई. इशिका एवं टीम कोच जितेन्द्र बघेल का सम्मान किया गया. इशिका वर्तमान में बीटीच कॉन्वेंट स्कूल में कोच के रूप में बच्चों को खेलों का प्रशिक्षण दे रही हैं. वह 11 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले चुकी हैं.

इशिका महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की पूर्व छात्रा हैं. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से बीपीईएस स्नातक करने के बाद वे बीपीएड की पढ़ाई कर रही हैं. 7 सीनियर, 3 जूनियर और 2 सब-जूनियर वर्ग सहित कुल 11 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं.

इशिका का विभिन्न संगठनों ने किया स्वागत (ETV BHARAT)

पूरा परिवार ही नहीं, शहर भी झूम उठा

इशिका के आगमन को लेकर उनके घर पर सुबह से ही उत्साह का माहौल देखा गया. पकवान बनाए गए, घर सजाया गया और परिवारजन बेसब्री से उसकी प्रतीक्षा करते रहे. घर पहुंचने पर आरती उतारकर इशिका का पारंपरिक स्वागत किया गया. इशिका की बड़ी बहन रागिनी मीना ने बताया "इशिका बचपन से ही पढ़ाई और खेल में अव्वल रही है."

इशिका की मां सुलेखा मीना ने कहा "उनकी बेटी ने मेहनत और लगन से हर मुकाम हासिल किया है." मध्य प्रदेश शूटिंग बॉल एसोसिएशन के इंडिया टीम कोच प्रभारी जितेन्द्र बघेल ने भी टीम की जीत पर गर्व व्यक्त किया.

संकल्प और मेहनत से ही मिलती है जीत

वर्ल्ड कप विजेता इशिका मीना ने बताया "परिवार और कोच का सहयोग उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत रही. मेरे परिवार ने हर कदम पर साथ दिया. कोच जितेन्द्र सर ने खेल की बारीकियां सिखाईं. इससे मैदान पर जीत संभव हुई. मैं देश के लिए गोल्ड लेकर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूं. संकल्प और मेहनत अच्छे मन से की जाए तो सफलता निश्चित मिलती है.'