विदिशा में सड़क पर घायल मिला यूरोप और एशिया का सिनेरियस गिद्ध, वन विभाग ने बचाई जान

विदिशा में सिनेरियस गिद्ध की उपस्थिति हुई दर्ज, सड़क किनारे घायल अवस्था में मिला, वन विभाग ने बचाया जीवन, भोपाल वन विभाग भेजा.

vidisha cinereous Vulture found
विदिशा में घायल मिला विशाल सिनेरियस गिद्ध (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 11, 2025 at 12:13 PM IST

3 Min Read
विदिशा: सिरोंज बायपास के किनारे वन विभाग की टीम ने एक दुर्लभ सिनेरियस गिद्ध (Cinereous Vulture) उड़ने में असमर्थ पाया. यह विशालकाय और प्रवासी पक्षी सामान्यतः यूरोप और एशिया के हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है, और भारत में इसकी उपलब्धता बहुत कम होती है. वन विभाग की त्वरित कार्रवाई ने इस दुर्लभ पक्षी का जीवन बचाया है.

सड़क किनारे घायल अवस्था में मिला गिद्ध
रेंज ऑफिसर ब्रिज मीणा ने बताया कि, ''वन विभाग के चौकीदार ने सड़क किनारे एक भीड़ देखी और जब जाकर निरीक्षण किया तो गिद्ध घायल अवस्था में पाया गया. तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई और वन विभाग की टीम ने उसे रेस्क्यू कर कार्यालय लाए. वहां प्राथमिक उपचार के बाद इसे सुरक्षित रखा गया है.''

भारत में केवल सर्दियों में दिखाई देता है सिनेरियस गिद्ध
सिनेरियस गिद्ध, जिसे ब्लैक वल्चर भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे बड़े गिद्धों में से एक है. यह आम तौर पर ऊंचाई वाले ठंडे क्षेत्रों में निवास करता है और सर्दियों के दौरान प्रवासी प्रवास पर आता है. भारत में यह पक्षी बहुत कम दिखाई देता है और मुख्यतः उत्तर भारत के सीमांत हिमालयी क्षेत्रों या ठंडे मौसम में सर्दियों के दौरान देखा जाता है. इसके कम दिखाई देने का कारण निवास स्थान का विशेष होना और प्रवासी प्रकृति है.

इलाज के लिए भोपाल वन विभाग भेजा
वन विभाग ने इस गिद्ध को आगे के उपचार के लिए भोपाल स्थित वन विहार भेजा है. रेंज ऑफिसर ने बताया कि, ''पक्षी का ब्लड टेस्ट और अन्य स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, ताकि किसी प्रकार की संक्रमण या बीमारी का पता लगाया जा सके.'' रेंज ऑफिसर के अनुसार, अन्य देशों में इस प्रजाति के गिद्ध फ्लू और संक्रमण के कारण (70) मरते भी पाए गए हैं, इसलिए इसका समुचित उपचार बेहद जरूरी है.'' वन विभाग के रेंज ऑफिसर ने बताया कि, ''जब यह पक्षी पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा, तब उसे उसके प्राकृतिक आवास में मुक्त किया जाएगा.''

डीएफओ हेमंत यादव ने बताया, ''यह दुर्लभ सिनेरियस गिद्ध अधिकतर यूरोप में पाए जाते हैं. विदिशा में जो गिद्ध मिला है उसका प्रारंभिक इलाज किया गया है. बेहतर इलाज के लिए उसे भोपाल वन विभाग भेजा गया है.'' यह घटना स्थानीय लोगों को भी प्रकृति और दुर्लभ प्रजातियों के महत्व के प्रति जागरूक करती है, और दिखाती है कि कैसे त्वरित और जिम्मेदार कार्रवाई से संकटग्रस्त जीवों का जीवन बचाया जा सकता है.

संपादक की पसंद

