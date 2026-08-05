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हत्या को आत्महत्या बनाने का मास्टरप्लान फ्लॉप, आरोपी पति चढ़ा पुलिस के हत्थे

घटना 1 अगस्त की है, जब शमशाबाद पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम लखार निवासी 30 वर्षीय खुशबुन खातून ने अपने ही घर में दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. सूचना मिलते ही शमशाबाद थाना पुलिस बल, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम तथा वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे.

विदिशा: शमशाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम लखार से एक दिल दहला देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पति ने घरेलू विवाद के चलते पत्नी की गला घोंटकर नृशंस हत्या कर दी. इतना ही नहीं, शातिर आरोपी ने कानून और पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए हत्या को आत्महत्या का रूप देने की नाकाम कोशिश भी की. हालांकि, फॉरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस पूरे खौफनाक हत्याकांड का पर्दाफाश हो गया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है और मामले की गहनता से जांच करी है.

प्रथम दृष्टया मामला काफी संदिग्ध

पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए. पुलिस अधिकारियों को शुरुआती जांच और घटनास्थल की परिस्थितियों को देखकर ही मामला काफी संदिग्ध प्रतीत हो रहा था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार किया और मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुला राज

3 अगस्त को जब मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हाथ पहुंची, तो मामले में बड़ा मोड़ आ गया. डॉक्टरों के पैनल द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में साफ हुआ कि महिला की मौत फांसी लगाने से नहीं, बल्कि गला घोंटने के कारण दम घुटने से हुई थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया कि महिला ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी. इसके आधार पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामल दर्ज कर लिया और जांच की दिशा आरोपी की तरफ मोड़ दी.

आरोपी पति गिरफ्तार

पुलिस जांच और पारिवारिक पृष्ठभूमि की पड़ताल में सामने आया कि आरोपी सिद्दीक की पहली पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी थी, जिसके बाद उसने खुशबुन खातून से दूसरी शादी की थी. शादी के बाद से ही दोनों के बीच किसी न किसी बात को लेकर तनाव और विवाद की स्थिति बनी रहती थी. घटना वाले दिन भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस और विवाद हुआ था. इसी विवाद के दौरान गुस्से में आकर आरोपी पति सिद्दीक ने पत्नी का गला घोंट दिया और उसकी जान ले ली. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने मामले को आत्महत्या जैसा दिखाने के लिए शव के गले में दुपट्टा बांध दिया था, ताकि पुलिस और गांव वाले इसे सुसाइड समझें.

हत्या को आत्महत्या बताने की साजिश नाकाम (ETV Bharat)

धारा 103 के तहत मामला दर्ज

विदिशा पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया, "1 तारीख को शमशाबाद थाना क्षेत्र में एक महिला द्वारा दुपट्टे से आत्महत्या करने की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी. मामला प्रथम दृष्टया संदिग्ध लग रहा था, जिसके चलते एफएसएल टीम और पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्ट्रैंगुलेशन (गला घोंटना) से मौत होना पाया गया है. इसके बाद धारा 103 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी पति सिद्दीक को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है."

पुलिस अधिक्षक ने आगे बताया, "आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हत्या के पीछे का मुख्य और तात्कालिक कारण क्या था, क्या उनके बीच कोई पुराना गंभीर विवाद चल रहा था, या फिर इस घटना में किसी अन्य व्यक्ति की भी कोई भूमिका थी. हालांकि, प्राथमिक जांच में अभी तक किसी अन्य साथी या सहयोगी की संलिप्तता सामने नहीं आई है. पुलिस आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी वैधानिक कार्रवाई कर रही है."