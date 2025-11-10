भूख से बेहाल लड़की कचरे के ढेर में तलाशती खाना, वीडियो वायरल होते ही प्रशासन सक्रिय
विदिशा में एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ, जिससे हड़कंप मचा. इसमें एक लड़की कचरे में भोजन तलाश रही है. प्रशासन अब उसकी तलाश में जुटा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 10, 2025 at 7:42 PM IST
विदिशा : सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने विदिशा वासियों को अंदर तक हिलाकर रख दिया. वीडियो है ही ऐसा, जिसे देखकर हर संवेदनशील व्यक्ति के मन को झकझोर कर रख देगा. विदिशा जिला मुख्यालय से महज 300 मीटर दूर विवेकानंद चौराहा के पास सड़क किनारे एक लड़की को झूठन भरे अनुपयोगी भोजन यानी कचरे में से भोजन तलाशते देखा गया. जिसने भी भूख से व्याकुल उस लड़की को इस हालत में देखा तो ठिठक गया. कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाया और वायरल कर दिया.
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही हड़कंप
जैसे ही ये वीडियो सोशल मडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया. तुरंत ही नगरपालिका की टीम उस लड़की को तलाशने निकल पड़ी. जहां उसे कचरे में भोजन तलाशते हुए देखा गया, टीम वहां पहुंची लेकिन वह नहीं मिली. लोगों ने बताया कि कचरे में कुछ बचा हुआ सड़ा भोजन उठाकर वह नाले की तरफ अदृश्य हो गई. नगरपालिका की टीम नाले की ओर बढ़ी लेकिन उस लड़की के बारे में कोई सुराग नहीं मिल सका.
लड़की मानसिक रूप से बीमार है
नगरपालिका की टीम के साथ सीएमओ भी मौके पर पहुंचे. सीएमओ ने भी उस लड़की के बारे में आसपास के लोगों से पूछा. लेकिन कोई यह नहीं बता सका कि वह लड़की आखिर नाले की तरफ से कहां निकल गई. हालांकि लोगों ने ये जरूर बताया कि उसे अक्सर कचरे में पड़े सड़-गले भोजन को छांटते हुए कई बार देखा गया है. लेकिन फिलहाल वह यहां नहीं दिखाई दे रही. बताया जाता है कि वह लड़की मानसिक रूप से बीमार है.
- होम लोन ने कराया बेघर, बैंक ने डिफॉल्टर बताकर घर किया सील, परिवार ने ब्रांच के बाहर जमाया डेरा
- सीधी में 80 साल पुरानी आदिवासी बस्ती पर चला बुलडोजर, 100 परिवार बेघर
सीएमओ खुद निकले लड़की को तलाशने
उस लड़की की तलाश में नाले के किनारे तलाशी कर रहे मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) दुर्गेश सिंह ने कहा "वायरल वीडियो और लोगों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर लड़की की खोज की जा रही है. वह मानसिक रूप से बीमार बताई जा रही है. नगरपालिका की टीम उसे कई जगहों पर खोज रही है. उस लड़की का रेस्क्यू कर रैनबसेरे में किसी सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की व्यवस्था की जा रही है. अगर आप लोगों को वह लड़की कहीं दिखती है तो नगरपालिका को सूचित करें."