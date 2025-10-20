ETV Bharat / state

विदिशा के तालाब में सैकड़ों मछलियों ने तड़प-तड़पकर तोड़ा दम, पर्यावरण पर खतरे की घंटी

स्थानीय नागरिक अर्पित उपाध्याय का कहना है कि, ''तालाब का पानी लंबे समय से गंदा हो रहा है और नियमित सफाई नहीं की जा रही. आसपास से नालों का पानी और प्लास्टिक कचरा लगातार तालाब में फेंका जा रहा है, जिससे जल की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है. इस तालाब से सब्जी मंडी, कॉलोनी, बस स्टैंड, मेडिकल कॉलेज और बाजार लगे हुए हैं.''

विदिशा: शहर के बीचोंबीच स्थित माधव उद्यान तालाब में सोमवार सुबह सैकड़ों मछलियों की अचानक हुई मौत से हड़कंप मच गया. सुबह की सैर पर निकले लोगों ने तालाब के किनारों पर बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियों को देखा, कई मछलियां पानी की सतह पर तड़पती हुई नजर आईं. जिससे लोगों में चिंता और आक्रोश दोनों देखने को मिला. स्थानीय लोगों ने तत्काल माधव उद्यान में कार्यरत नगर पालिका टीम को इस बात की जानकारी दी.

मछलियों का मरना लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा

विदिशा शहर का यह एक मुख्य तालाब है. यहां शहर के हजारों लोग प्रतिदिन घूमने आया करते हैं. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि "हमें शुद्ध वायु यहां मिल सके इस उम्मीद से हम लोग आते हैं. इतनी बड़ी संख्या में मछलियों का मरना लोगों के स्वास्थ्य पर और जिम्मेदारों पर बड़े सवाल खड़ा करती है."

नगर पालिका के अधिकारी ने दिया आश्वासन

विदिशा नगर पालिका के उपाध्यक्ष संजय देवकीर्ति ने कहा कि "मैं नगर पालिका सीएमओ से बात करूंगा, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है." नगर पालिका से लगभग 300 मीटर की दूरी पर माधव उद्यान का तालाब है. वहीं माधव उद्यान के नगर पालिका कर्मचारियों ने इस मामले में कुछ भी कहने से मना कर दिया.

70% मछलियों के मरने का दावा

माधव उद्यान में रोजाना मॉर्निंग वॉक करने आने वाले अर्पित उपाध्याय ने बताया कि "हम रोज यहां आते हैं, लेकिन आज का नजारा देखकर मन विचलित हो गया. तालाब के किनारों पर सैकड़ों मछलियां मरी पड़ी थीं. यह पर्यावरण और प्रशासन दोनों के लिए चेतावनी है. करीब 70% मछलियां माधव उद्यान में मरी हुई दिखाई दी हैं."

नगर निगम पर लगे लापरवाही के आरोप

वहीं अन्य लोगों का कहना है कि "यह घटना न केवल पर्यावरण असंतुलन का संकेत है, बल्कि नगर निगम की लापरवाही को उजागर करती है. तालाब की सफाई, जल संचालन और पानी की नियमित जांच नहीं की जा रही. यदि समय रहते उपाय नहीं किए गए तो यह तालाब धीरे-धीरे प्रदूषण का केंद्र बन सकता है."

तालाब की जांच कराने की उठ रही मांग

स्थानीय पर्यावरण मित्र और समाजसेवी नीरज चौरसिया ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि "तालाब के पानी की तुरंत जांच कराई जाए, ताकि मछलियों की मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके. साथ ही तालाब की नियमित सफाई और नालों से आने वाले गंदे पानी को रोकने के स्थायी उपाय किए जाएं. लेकिन इस घटना ने शहर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं."

पर्यावरण मित्र नीरज चौरसिया ने बताया कि "यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि माधव उद्यान जो हमारे शहर का एक हृदय स्थल कहा जाता है. उसके रखरखाव की व्यवस्था ठीक नहीं है. सिर्फ दिखावे का काम किया जा रहा है. तालाब में बड़ी संख्या में जलीय जीव जंतु रहते हैं और लगभग 50% तो छोटी-छोटी मछलियां मारी गई है. जिसका कारण है ऑक्सीजन की कमी है. तालाब से मिले नाले के कारण पानी दूषित हो रहा है. तालाब की मछलियां मरने से एक तो जल भी प्रदूषित होता और वहां जो घूमने वाले लोग आ रहे हैं उनको भी गंध आएगी. जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा. इस मामले में प्रशासन ने संज्ञान लिया होता तो ऐसी दुर्दशा तालाब की नहीं होती."