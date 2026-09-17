घर की छत पर पहुंचते ही आती है गार्डन जैसी फीलिंग, विदिशा में ज्योति ने टेरेस को बना दिया शानदार बगीचा
विदिशा की ज्योति ने घर की छत पर तैयार किया 500 से अधिक पौधों का बड़ा गार्डन,मुंबई की ऑल इंडिया गार्डनिंग प्रतियोगिता में मिला सम्मान.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 17, 2026 at 1:30 PM IST
विदिशा: शहरों में बढ़ते सीमेंट के निर्माण के बीच हरियाली के लिए जगह लगातार कम होती जा रही है, लेकिन विदिशा के हरिपुरा, साकेत नगर की रहने वाली ज्योति सारस्वत ने अपने घर की छत को ही एक ऐसे हरे-भरे गार्डेन में बदल दिया है. जहां 500 से अधिक पौधे अलग-अलग प्रजातियों के साथ विकसित हो रहे हैं. सीमित जगह में तैयार किया गया यह टेरेस गार्डेन फलदार, औषधीय, सब्जियों और सजावटी पौधों का मिश्रण है.
घर की छत को बनाया गार्डन, नीम गुड़हल और तेजपत्ता
ज्योति सारस्वत के मकान की छत करीब 30×40 वर्ग फीट क्षेत्रफल में है. इसमें लगभग 10×10 वर्ग फीट में कमरा बना हुआ है. जबकि बाकी खुली जगह को उन्होंने पौधों के लिए उपयोग किया है. यहां नीम, एलोवेरा, आंवला, तुलसी और गुड़हल जैसे पौधों के साथ लौंग और तेजपत्ता जैसे मसालेदार पौधे भी हैं. संतरा और मिनी ऑरेंज सहित कई फलदार पौधे भी इस गार्डेन का हिस्सा हैं. इसके अलावा सब्जियों और सजावटी पौधों को भी अलग-अलग स्थान पर विकसित किया गया है.
बचपन का सपना पूरा कर रही ज्योति
ज्योति बताती हैं कि "उनका प्रकृति से जुड़ाव बचपन से रहा है. उन्हें बागवानी की प्रेरणा अपने पिता से मिली, जिन्होंने गांव में बड़ी संख्या में फलदार वृक्ष लगाए हैं. बचपन से मन में अपना एक ऐसा बगीचा तैयार करने का सपना था, जहां कुछ समय प्रकृति के बीच सुकून से बिताया जा सके. इसी सपने को उन्होंने अपने घर की छत पर साकार किया. पिछले करीब 15 वर्षों से वह लगातार बागवानी कर रही हैं और बीज बोने से लेकर नए पौधे तैयार करने तक की प्रक्रिया खुद संभालती हैं."
सुबह 3 घंटे पौधों की देखभाल करती हैं ज्योति
सुबह होते ही ज्योति अपने गार्डेन में पहुंच जाती हैं. वह प्रतिदिन करीब तीन घंटे पौधों की देखभाल में देती हैं. सुबह लगभग दो घंटे और शाम को एक घंटे तक पौधों की सिंचाई, छंटाई, नए पौधे तैयार करने और उनकी देखभाल का काम करती हैं. उनके लिए यह केवल पौधों की देखरेख नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का ऐसा हिस्सा है, जिसमें समय बीतने का पता भी नहीं चलता.
किचन वेस्ट से तैयार करती हैं खाद
इस गार्डेन की एक खास बात इसका जैविक तरीके से रखरखाव है. पौधों के पोषण के लिए बाजार से रासायनिक खाद लेने के बजाय घर के रसोईघर से निकलने वाले गीले कचरे से जैविक खाद तैयार की जाती है. इसके लिए किचन वेस्ट को ड्रम में एकत्र किया जाता है और करीब दो महीने में उससे खाद तैयार हो जाती है. पौधों को कीटों से बचाने के लिए भी नीम के तेल का जैविक रूप से इस्तेमाल किया जाता है.
प्रकृति के साथ घर भी हराभरा
ज्योति के अनुसार, बागवानी के दौरान उन्होंने पौधों के औषधीय और आयुर्वेदिक महत्व को भी समझा है. उनका मानना है कि प्रकृति में मौजूद प्रत्येक पौधे का अपना महत्व है और सही जानकारी के साथ उसके विभिन्न हिस्सों का उपयोग किया जा सकता है. उनके गार्डेन में मौजूद औषधीय पौधे घर के वातावरण को हराभरा बनाने के साथ प्रकृति के करीब रहने का अवसर भी देते हैं.
ग्रीन ग्रो बैग्स, गमले और बांस से तैयार किया ढांचा
छत पर हरियाली को व्यवस्थित करने के लिए ज्योति ने ग्रीन ग्रो बैग्स, लटकते हुए गमलों और बांस से तैयार ढांचों का उपयोग किया है. रात में गार्डेन को रोशन करने के लिए सोलर लाइट्स लगाई गई हैं, जो दिन में सूर्य की रोशनी से चार्ज होती हैं और रात में स्वतः रोशनी देती हैं. इस तरह गार्डेन में हरियाली के साथ ऊर्जा बचत का भी ध्यान रखा गया है.
आकाशवाणी में टिप्स, मुंबई में आयोजित ऑल इंडिया लेवल में चयन
बागवानी के प्रति ज्योति की रुचि केवल अपने घर तक सीमित नहीं रही. वह भोपाल आकाशवाणी के ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाओं को बागवानी से जुड़ी जानकारी दे चुकी हैं. इसके अलावा पंजाब कृषक बैंक, ईदगाह में भी समय-समय पर बागवानी की ट्रेनिंग देने जाती हैं. उन्होंने विभिन्न बागवानी प्रदर्शनियों में हिस्सा लिया है और भोपाल की गुलाब प्रदर्शनी में कई पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं.
हाल ही में मुंबई में आयोजित ऑल इंडिया लेवल की गार्डनिंग प्रतियोगिता में उनका चयन टॉप-10 में हुआ. जहां उन्हें पुरस्कार भी मिला. विदिशा में आयोजित विभिन्न नारी शक्ति कार्यक्रमों में भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है.
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बड़े संसाधन नहीं, छोटी जगहों पर भी हो सकती है बागवानी
ज्योति का कहना है कि "प्रकृति से जुड़ने के लिए बड़े संसाधनों की जरूरत नहीं है. घर की छत, बालकनी या आसपास उपलब्ध छोटी-सी जगह में भी पौधे लगाए जा सकते हैं. उनका संदेश है कि लोग अपने जीवन के खास अवसरों, जन्मदिन और धार्मिक या सामाजिक उत्सवों पर कम से कम एक पौधा लगाने की शुरुआत करें. उनके अनुसार, यदि लोग ऐसे अवसरों पर पौधे लगाने की आदत विकसित करें तो व्यक्तिगत स्तर के छोटे-छोटे प्रयास मिलकर बड़े स्तर पर हरियाली बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं.