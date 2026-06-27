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पांच पीढ़ियों से मोहर्रम की परंपरा निभा रहा हिंदू परिवार, विदिशा में बावड़ी वाले बाबा की अनोखी सवारी

खाई मोहल्ला के पास बावड़ी वाले बाबा का स्थान एक प्राचीन बावड़ी के किनारे बना हुआ है. इसी वजह से लोग उन्हें "बावड़ी वाले बाबा" के नाम से जानते हैं. हैरत की बात यह है कि बाबा की मजार के ठीक सामने बजरंगबली का मंदिर स्थित है. वर्षों से दोनों स्थानों पर लोग बिना किसी भेदभाव के श्रद्धा प्रकट करने आ रहे हैं. यही दृश्य विदिशा की उस साझा विरासत को दर्शाता है, जिसमें अलग-अलग धर्मों की आस्थाएं एक-दूसरे के सम्मान के साथ फलती-फूलती हैं.

मुहर्रम का महीना आते ही पूरे देश में हजरत इमाम हुसैन की याद में ताजिए, अलम और सवारियां निकलती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के विदिशा में एक ऐसी परंपरा आज भी जीवित है, जो सिर्फ धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि गंगा-जमुनी तहजीब, सांप्रदायिक सौहार्द और साझा संस्कृति की मिसाल बन चुकी है. शहर के बड़े बाजार क्षेत्र में स्थित 'बावड़ी वाले बाबा' की सवारी वर्षों से लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई है. सबसे खास बात यह है कि इस सवारी की परंपरा को एक हिंदू कुशवाहा परिवार पीढ़ियों से निभा रहा है. मुहर्रम का पर्व मुस्लिम समाज का माना जाता है, लेकिन यहां इस अवसर पर धर्म की सीमाएं पीछे छूट जाती हैं और इंसानियत, विश्वास और भाईचारा सबसे आगे दिखाई देता है.

विदिशा: शुक्रवार मुहर्रम की 10वीं तारीख पर विदिशा में बावड़ी वाले बाबा सहित विभिन्न सवारियां परंपरागत रीति-रिवाजों के साथ कर्बला के लिए रवाना हुई. आपको जानकर हैरानी होगी कि विदिशा में एक हिंदू परिवार ऐसा है, जो मुहर्रम पर्व में अपना विशेष योगदान देता है. यहां की प्रसिद्ध बावड़ी वाले बाबा की सवारी में यहां का कुशवाहा परिवार वर्षों से अपने योगदान के लिए जाना जाता है. जानें वर्षों से चली आ रही इस अनोखी परंपरा की पूरी कहानी.

विदिशा में बावड़ी वाले बाबा की अनोखी सवारी (ETV Bharat)

5 पीढ़ियों से अटूट आस्था, परंपरा और समर्पण

कुशवाहा परिवार के अनुसार, उनके पूर्वजों ने बाबा की सेवा शुरू की थी. समय के साथ यह सेवा परंपरा बन गई और अब परिवार की पांचवीं पीढ़ी भी उसी श्रद्धा और समर्पण के साथ इसे आगे बढ़ा रही है. परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य के सिर पर बाबा की सवारी उठाई जाती है. जब फूलों, मालाओं और पारंपरिक श्रृंगार से सजी यह सवारी बड़े बाजार से निकलती है, तो उसे देखने के लिए शहर ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों से भी हजारों लोग पहुंचते हैं.

विदिशा में दिखी आपसी भाईचारे की अद्भुत मिसाल (ETV Bharat)

परिवार की सबसे बुजुर्ग सदस्य ने बताया इतिहास

परिवार की सबसे बुजुर्ग सदस्य छोटी बाई कुशवाहा बताता, "मैंने अपने बुजुर्गों को बाबा की सेवा करते देखा है और उसी परंपरा को आगे बढ़ाया. एक समय ऐसा था जब परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर था, लेकिन बाबा में अटूट विश्वास के साथ सेवा जारी रही. बाबा की कृपा से परिवार ने तरक्की की और आज बच्चे, नाती-पोते भी उसी श्रद्धा के साथ इस परंपरा को निभा रहे हैं. आज जहां आबादी और कॉलोनियां दिखाई देती हैं, वहां कभी खाई, जंगल और खेत हुआ करते थे और उसी दौर से यह स्थान लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है."

अत्यंत प्राचीन है विदिशा की ये बावड़ी

परिवार के सदस्य खूबचंद कुशवाहा बताते हैं कि उन्होंने अपने बुजुर्गों से इस स्थान से जुड़ी कई बातें सुनी हैं. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, यह बावड़ी अत्यंत प्राचीन है और कभी इसका संबंध अन्य बावड़ियों तथा कई स्थानों से भूमिगत रास्तों के जरिए था. हालांकि, इन बातों का कोई आधिकारिक ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच यह जनश्रुति आज भी प्रचलित है. बाबा के दरबार में आने वाले श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ माथा टेकते हैं. चाहे संतान की इच्छा हो, विवाह की कामना हो या जीवन की कोई दूसरी मुराद, लोग बाबा के दरबार में विश्वास लेकर पहुंचते हैं.

पूरा खर्च स्वयं उठाता है कुशवाहा परिवार

इस आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके लिए किसी प्रकार का चंदा या वसूली नहीं की जाती. बाबा की सवारी से लेकर अन्य व्यवस्थाओं तक का पूरा खर्च कुशवाहा परिवार स्वयं उठाता है. श्रद्धालु अपनी इच्छा और आस्था के अनुसार सेवा, प्रसाद या भंडारे में सहयोग करते हैं, लेकिन किसी पर कोई आर्थिक दबाव नहीं होता. यही कारण है कि लोग इसे केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सेवा और समर्पण की परंपरा मानते हैं.

मुंबई से पारंपरिक ढोल मंगवाए गए

मुहर्रम के दौरान निकलने वाली बावड़ी वाले बाबा की सवारी अपने अनोखे स्वरूप के कारण भी अलग पहचान रखती है. इस वर्ष भी सवारी की भव्यता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से मुंबई से पारंपरिक ढोल मंगवाए गए हैं, जबकि दिल्ली से सेहरा और अन्य स्थानों से अलग-अलग वाद्य यंत्र बुलाए गए हैं. ढोल की गूंज, पारंपरिक धुनें और श्रद्धालुओं की भीड़ पूरे माहौल को विशेष बना देती है. यही वजह है कि शहर के अलग-अलग इलाकों सहित दूर-दराज से भी लोग इस सवारी को देखने आते हैं.

सभी समुदायों की बराबर भागीदारी

परिवार के सदस्य रोहित कुशवाहा ने बताया, "बावड़ी वाले बाबा की सवारी अब सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं रही, बल्कि विदिशा की पहचान बन चुकी है. इस सवारी में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग बराबर की भागीदारी निभाते हैं. कोई व्यवस्था संभालता है, कोई सेवा करता है तो कोई श्रद्धा के साथ सवारी में शामिल होता है. यही दृश्य इस बात का संदेश देता है कि आस्था का रास्ता इंसानियत और भाईचारे से होकर गुजरता है."

सामाजिक एकता और आपसी विश्वास का प्रतीक

स्थानीय निवासी विनोद कुमार सोनी बताते हैं, '' बचपन से इस सवारी को निकलते हुए देखा है.दशकों से यह परंपरा बिना किसी रुकावट के जारी है. हर वर्ष मुहर्रम के अवसर पर शहर के लोग धर्म और जाति से ऊपर उठकर इस आयोजन में शामिल होते हैं. यही कारण है कि बावड़ी वाले बाबा की सवारी आज भी लोगों के लिए केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और आपसी विश्वास का प्रतीक बनी हुई है.

मुहर्रम के अवसर पर जब देश के अलग-अलग हिस्सों में इमाम हुसैन की याद में सवारियां निकलती हैं, तब विदिशा की बावड़ी वाले बाबा की यह परंपरा एक अलग संदेश देती है. एक ओर प्राचीन मजार, दूसरी ओर बजरंगबली मंदिर, बीच में पांच पीढ़ियों से सेवा करता एक हिंदू परिवार और श्रद्धा से जुड़ते हर धर्म के लोग. यही वह तस्वीर है, जो बताती है कि भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता में एकता है.