हाईवे पर फिल्मी स्टंट की तरह बाइक पर सवार रेंजर ने पिस्टल निकाल किया ट्रक का पीछा
खातेगांव की घटना से सबक. गंज बासौदा में वन अमले ने खुद को सुरक्षित और पीछा कर ट्रक जब्त किया. रवि प्रजापति की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 4:29 PM IST
विदिशा : गंजबासौदा तहसील के उदयपुर क्षेत्र में अवैध रूप से पत्थरों का परिवहन कर रहे ट्रक को पकड़ने के लिए वन विभाग के रेंजर ने पिस्टल लहराते हुए बाइक से पीछा किया. ट्रक चालक वाहन को वन अमले द्वारा पकड़े जाने के बाद तेज गति से भागने की कोशिश कर रहा था. आखिरकार ट्रक को जब्त कर लिया गया. खातेगांव टीआई के साथ ट्रक चालक द्वारा की गई बर्बरता से अब पुलिस विभाग के साथ ही वन विभाग भी सूझबूझ से काम ले रहा है.
ट्रक चालक ने किया फरार होने का प्रयास
विदिशा वनमंडल के अंतर्गत लगातार अवैध उत्खनन और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में गंजबासौदा क्षेत्र के उदयपुर इलाके में वन क्षेत्र से अवैध रूप से पत्थर भरकर ले जा रहे एक ट्रक के बारे में सूचना वन विभाग को मिली. सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम और परिक्षेत्र अधिकारी (रेंजर) ने ट्रक को पकड़ लिया. जब वनकर्मी जब्त ट्रक को अपने कब्जे में लेकर रेंज कार्यालय की ओर ला रहे थे, तभी ट्रक चालक शाहिद खान ने भागने की नीयत से ट्रक की गति बेहद तेज कर दी.
रेंजर की जांबाजी की विभाग में सराहना
वाहन चालक द्वारा ट्रक को तेजी से भगाने और स्थिति के बेकाबू होते देख रेंजर अनिल कुमार ने तुरंत मोर्चा संभाला. रेंजर ने दोपहिया वाहन से ही हाथ में पिस्टल निकालकर तेज रफ्तार ट्रक का पीछा किया, ताकि किसी भी अनहोनी को टाला जा सके. दिनदहाड़े सड़क पर वन विभाग के रेंजर द्वारा हाथ में पिस्टल लेकर ट्रक का पीछा करते देख वाहन चालक समझ नहीं पाए कि आखिर माजरा क्या है. रेंजर की जांबाजी की वन विभाग में सराहना की जा रही है.
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आत्मरक्षा के लिए मिले हैं हथियार
विदिशा वन मंडल अधिकारी हेमंत यादव ने बताया "वन क्षेत्रों में लगातार अवैध उत्खनन और अतिक्रमण को लेकर सख्त कार्रवाई की जा रही है. सरकार द्वारा सभी परिक्षेत्र अधिकारियों को आत्मरक्षा और वन संपदा की सुरक्षा की दृष्टि से रिवॉल्वर प्रदान की गई हैं. ऐसी आपातकालीन परिस्थितियों में, जहां किसी वनकर्मी की जान को खतरा हो या अपराधी भागने का प्रयास करे, आत्मरक्षा के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है. वाहन चालक शाहिद खान को गिरफ्तार कर लिया गया है. उससे पूछताछ की जा रही है."