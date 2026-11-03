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हाईवे पर फिल्मी स्टंट की तरह बाइक पर सवार रेंजर ने पिस्टल निकाल किया ट्रक का पीछा

बाइक सवार रेंजर ने पिस्टल निकाल किया ट्रक का पीछा ( ETV BHARAT )

विदिशा : गंजबासौदा तहसील के उदयपुर क्षेत्र में अवैध रूप से पत्थरों का परिवहन कर रहे ट्रक को पकड़ने के लिए वन विभाग के रेंजर ने पिस्टल लहराते हुए बाइक से पीछा किया. ट्रक चालक वाहन को वन अमले द्वारा पकड़े जाने के बाद तेज गति से भागने की कोशिश कर रहा था. आखिरकार ट्रक को जब्त कर लिया गया. खातेगांव टीआई के साथ ट्रक चालक द्वारा की गई बर्बरता से अब पुलिस विभाग के साथ ही वन विभाग भी सूझबूझ से काम ले रहा है.

ट्रक चालक ने किया फरार होने का प्रयास