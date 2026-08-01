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लव अफेयर में पति की बेरहमी से हत्या के दो मामले, जेल में कटेगी 8 लोगों की पूरी जिंदगी

गंजबासौदा के चर्चित सौरव जैन हत्याकांड में फैसला, पत्नी व प्रेमी सहित 5 लोगों को उम्रकैद. इंदौर में भी ऐसे ही मामले में सजा.

Saurabh Jain murder case
गंजबासौदा के चर्चित सौरव जैन हत्याकांड में फैसला (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 1:28 PM IST

4 Min Read
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विदिशा/इंदौर : तीन साल पहले विदिशा के कोलुआ जंगल में सौरभ जैन की खौफनाक हत्या के मामले में गंजबासौदा स्थित द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने फैसला सुनाया. पत्नी, उसके प्रेमी और हत्या में शामिल 3 अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. मृतक के साले को फर्जी मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेज तैयार कराने के मामले में 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है.

प्रेमी के साथ मिलकर पति का मर्डर

अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा कि सौरभ जैन की पत्नी ऋचा जैन ने अपने प्रेमी दीपेश भार्गव के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची. अभियोजन के अनुसार साजिश में शामिल अन्य आरोपियों को पैसों का लालच देकर हत्या की साजिश में शामिल किया गया. घटना के बाद शव की पहचान छिपाने और मामले को दबाने का भी प्रयास किया गया.

शासकीय अपर लोक अभियोजक डॉ. अखिलेश लाहौरी (ETV BHARAT)

शमशाबाद के कोलुआ में मिला था युवक का शव

मामले के अनुसार हत्या 20 फरवरी 2023 को शमशाबाद थाना क्षेत्र के कोलुआ जंगल में अज्ञात शव मिला था. बाद में अगस्त 2023 में अशोकनगर में दर्ज गुमशुदगी की जांच के दौरान शव की पहचान सौरभ जैन के रूप में हुई. पुलिस ने जांच के दौरान मामले का खुलासा करते हुए पत्नी ऋचा जैन, उसके प्रेमी दीपेश भार्गव, भाई अंशुल जैन तथा अन्य आरोपियों की भूमिका सामने आने का दावा किया. पुलिस के अनुसार आरोपियों ने सौरभ जैन को बहाने से सिरोंज क्षेत्र की ओर ले जाकर उसकी हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया था. पुलिस जांच में आर्थिक लाभ, प्रेम संबंध और पहचान छिपाने के प्रयास जैसे पहलुओं को भी शामिल किया गया.

फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले को भी कैद व जुर्माना

द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरप्रसाद बंशकार ने अपने निर्णय में ऋचा जैन, दीपेश भार्गव, राजा उर्फ प्रद्युम्न यादव, लखन जाटव तथा गुरु उर्फ गोलू मंसूरी को हत्या एवं आपराधिक षड्यंत्र का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास तथा जुर्माने की सजा सुनाई. अंशुल जैन को फर्जी दस्तावेज तैयार कराने एवं कूटरचना से जुड़े आरोपों में धारा 467/120-बी और 471/120-बी के तहत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया गया.

कोर्ट ने ऐसे मामले चिंताजनक बताए

अपने फैसले में न्यायालय ने कहा "पारिवारिक रिश्तों में विश्वास और जिम्मेदारी का विशेष महत्व है. लालच और अवैध संबंधों के कारण होने वाले ऐसे अपराध समाज के लिए चिंता का विषय हैं." न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के तर्कों से सहमति जताते हुए दोषियों को सजा सुनाई. शासकीय अपर लोक अभियोजक डॉ. अखिलेश लाहौरी ने बताया "अभियोजन पक्ष ने मामले को गंभीर प्रकृति का बताते हुए दोषियों के लिए कठोर दंड की मांग की थी, जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए फैसला सुनाया."

इंदौर में पति की हत्या, पत्नी सहित 3 को उम्रकैद

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इंदौर में पति की हत्या, पत्नी सहित 3 को उम्रकैद (ETV BHARAT)

इंदौर की जिला अदालत ने पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया. मामला इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र का है. 22 अप्रैल 2023 को थाने में रुखसाना ने जानकारी दी कि उसका पति जावेद पिछले काफी दिनों से लापता है. पुलिस ने गुमशुदगी का प्रकरण दर्ज किया. जांच में पुलिस को पता चला कि जावेद की पत्नी रुखसाना का क्षेत्र में ही रहने वाले सद्दाम से अवैध संबंध है. पुलिस ने जांच के आधार पर सद्दाम, शकीरा और रुखसाना से अलग-अलग पूछताछ की. इनकी कॉल डिटेल भी निकाली गई. इससे मामले का खुलासा हो गया.

विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह वास्केल ने कोर्ट में सारे सबूत और साक्ष्य प्रस्तुत किए. कोर्ट ने हत्याकांड की घटना को अंजाम देने वाले सद्दाम, शकीरा और जावेद की पत्नी रुखसाना को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है.

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