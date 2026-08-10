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विदिशा में 24 घंटे लगातार बारिश से बामनखेड़ा में बाढ़, 20 ग्रामीणों का रेस्क्यू

विदिशा में बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला ( ETV BHARAT )