विदिशा में 24 घंटे लगातार बारिश से बामनखेड़ा में बाढ़, 20 ग्रामीणों का रेस्क्यू
विदिशा में मूसलाधार बारिश से नदी-नालों में उफान. पुलिस और होमगार्ड ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन. रवि प्रजापति की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 10, 2026 at 4:22 PM IST
विदिशा : विदिशा जिले में पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है. इस कारण नदी-नाले उफान पर आ गए हैं. कई निचले इलाकों में जलभराव की गंभीर स्थिति निर्मित हो गई है. विदिशा से लगभग 12 किलोमीटर दूर थाना करारीया अंतर्गत लश्करपुर मार्ग पर स्थित ग्राम बामनखेड़ा में जलस्तर अचानक बढ़ने से पानी गांव में घुस गया, जिससे ग्रामीण चारों तरफ से पानी से घिर गए.
जान बचाने के लिए छत पर चढ़े परिवार
गांव में बाढ़ से घिरे लोगों की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन, होमगार्ड और रेस्क्यू टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मोर्चा संभाला. उफनते पानी के बीच बोट और लाइफ जैकेट की मदद से रेस्क्यू दल बाढ़ में फंसे लोगों तक पहुंचा. लोग अपनी जान बचाने के लिए छतों पर खड़े हुए नजर आए. कड़ी मशक्कत और सूझबूझ के साथ टीम ने बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों सहित करीब 20 लोगों को एक-एक कर सुरक्षित बाहर निकाला और राहत शिविरों में पहुंचाया.
24 घंटे तेज बारिश के कारण हालात बिगड़े
रेस्क्यू टीम के सदस्यों ने बच्चों को अपनी गोद में उठाकर और महिलाओं को सुरक्षित सहारा देकर बाढ़ के पानी से बाहर निकाला. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका तिवारी ने बताया "ग्राम बामनखेड़ा में तेज बारिश के चलते कुछ लोगों के पानी में फंसे होने की सूचना मिली थी. तत्काल पुलिस, प्रशासन और होमगार्ड की संयुक्त रेस्क्यू टीम को मौके पर रवाना किया गया. टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बाढ़ में फंसे सभी 20 लोगों को सफलतापूर्वक और सुरक्षित बाहर निकाल लिया है."
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हालात बिगड़ने से पहले सूचित करें
जिला प्रशासन ने राजस्व अमले के साथ पुलिस थानों को अलर्ट जारी किया है. पटवारियों व सचिवों से कहा गया है कि हालात बिगड़ने पर तत्काल जिला प्रशासन के बाढ़ राहत केंद्र पर संपर्क करें. लोगों को इसके लिए जागरूक करें कि उफनते नदी-नालों से पर्याप्त दूरी बनाकर रहें. साथ ही जलभराव वाले क्षेत्रों में पुलिस व होमगार्ड की टीमों को मुस्तैद रहने के निर्देश भी दिए गए हैं.