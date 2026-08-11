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विदिशा में बारिश से उफान पर बेतवा, पुराने अशोकनगर मार्ग का पुल और मंदिर जलमग्न, अलर्ट जारी

बेतवा नदी के उफान पर आने से विदिशा-अशोकनगर मार्ग पर बना पुराना पुल पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है. नदी का जलस्तर इतना ऊपर पहुंच चुका है कि पुराने मार्ग से आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है. हालांकि, राहत की बात यह है कि नए ऊंचे पुल से अशोकनगर और विदिशा को जोड़ने वाला यातायात फिलहाल चालू है, जहां से बड़ी संख्या में लोग उफनती बेतवा के विहंगम दृश्य को देखने पहुंच रहे हैं.

विदिशा: मध्य प्रदेश के कई जिलों में पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश का दौर जारी है. विदिशा में मूसलाधार बारिश के चलते बेतवा नदी का विकराल रूप देखा जा सकता है. भोपाल और रायसेन जिले समेत ऊपरी इलाकों में हो रही लगातार भारी बारिश के पानी की आवक से बेतवा के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे निचले क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो गई है.

घाट और पौराणिक मंदिर हुए जलमग्न

बेतवा के उफान के कारण प्रसिद्ध चरण तीर्थ मंदिर और आसपास के कई प्राचीन मंदिर जलमग्न है. कई छोटे मंदिरों का केवल शिखर ही पानी के ऊपर दिखाई दे रहा है, जबकि बाकी हिस्सा जलमग्न हो चुका है. चरण तीर्थ मंदिर जाने वाले मुख्य मार्ग पर लगभग 6 फीट से अधिक पानी बह रहा है. इसके साथ ही मुक्तिधाम की ओर जाने वाले रास्ते पर भी पानी भर जाने के कारण शवयात्रा लेकर पहुंचने वाले आम लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

निचले और तटीय इलाकों में अलर्ट जारी (ETV Bharat)

निचले और तटीय इलाकों में अलर्ट जारी

करीब एक महीने पहले तक सूखी नजर आ रही बेतवा नदी अब अपने पूरे उफान पर बह रही है. जलस्तर में अचानक हुई वृद्धि को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और होमगार्ड के साथ एसडीआरएफ की टीमें पूरी तरह मुस्तैद हैं. नदी के तटीय घाटों को एहतियातन खाली करा लिया गया है और लाउडस्पीकर के जरिए निचले इलाकों में रहने वाले नागरिकों को सतर्क रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है.

घाट और पौराणिक मंदिर हुए जलमग्न (ETV Bharat)

ऊपरी इलाकों में बारिश की गति थोड़ी धीमी होने से अब जलस्तर के स्थिर होने या धीरे-धीरे घटने की उम्मीद जताई जा रही है. इसके बावजूद मौसम विभाग द्वारा आगामी दिनों के लिए जारी अलर्ट को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन लगातार स्थिति पर निगरानी बनाए हुए है.

प्रशासन ने लोगों से की अपील

एसडीआरएफ प्रभारी और प्लाटून कमांडर रश्मि दुबे ने बताया, "बेतवा नदी का जलस्तर सोमवार की तुलना में मंगलवार को थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन फिर भी मेरी नागरिकों से अपील है कि जो हमारे नदी-नाले हैं, घाट हैं, वहां पर न जाएं और सुरक्षित रहें.

हमारी तरफ से पूरे जिले में 10 डीआरसी की टीम स्थापित की गई हैं. इसके अतिरिक्त एक एसडीआरएफ की टीम हमारे मुख्यालय पर भी 24 घंटे तैनात रहती है. हमें जैसे ही सूचना मिलती है तो हम तुरंत मुख्यालय से हमारी टीम को रवाना करते हैं. इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर 1079 और 1070 पर भी संपर्क कर सकते हैं."