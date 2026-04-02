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जन्मोत्सव पर विशेष तकनीक से हनुमानजी का सूर्य तिलक, विदिशा में सजा अंजनी लोक

विदिशा में हनुमान जन्मोत्सव पर ठीक दोपहर 12 बजे विशेष ऑप्टो-मेकैनिकल सिस्टम के माध्यम से हनुमान जी का सूर्य तिलक.

vidisha Hanumanji Surya Tilak
विदिशा में हनुमान जन्मोत्सव पर ठीक दोपहर 12 बजे सूर्य तिलक (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 6:06 PM IST

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विदिशा : शहर के रंगई धाम में ऑप्टो-मेकैनिकल सिस्टम से भगवान हनुमान जी का सूर्य तिलक हुआ तो भक्त भाव विह्वल हो गए. ये दृष्य देखने के लिए शहर के साथ ही पूरे जिले से हनुमान जी के भक्त उमड़े. रंगई क्षेत्र स्थित श्री दादाजी सिद्ध मनोकामना पूर्ण हनुमान मंदिर में हनुमान प्रकट उत्सव मनाया गया. इस वर्ष आस्था और आधुनिक तकनीक का संगम देखने को मिला.

दोपहर 12 बजते ही सूर्य तिलक

गुरुवार दोपहर 12 बजे विशेष ऑप्टो-मेकैनिकल सिस्टम के माध्यम से भगवान हनुमान जी का सूर्य तिलक किया गया. आयोजन में ये दृष्य श्रद्धालुओं के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र रहा. मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहा. विदिशा ही नहीं आसपास के दूरदराज क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे. मंदिर के भीतर दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी रहीं. बाहर सड़क तक श्रद्धालुओं की लाइनें नजर आईं. लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए भक्ति में लीन दिखाई दिए.

जन्मोत्सव पर विशेष तकनीक से हनुमानजी का सूर्य तिलक (ETV BHARAT)

मंदिर परिसर में सजाया अंजनी लोक

हनुमान जी के जन्मोत्सव को लेकर मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजाया गया. विशेष रूप से तैयार किए गए अंजनी लोक ने श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींचा. यहां आने वाले लोग न केवल दर्शन कर रहे थे, बल्कि धार्मिक वातावरण और सजावट का भी आनंद लेते नजर आए. सूर्य तिलक में व्यवस्था इस तरह तैयार की गई थी कि सूर्य की किरणें एक निश्चित समय पर भगवान हनुमानजी के माथे पर पड़ें. इस दृश्य को देखने के लिए श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा गया.

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ऑप्टो-मेकैनिकल सिस्टम से हनुमान जी का सूर्य तिलक (ETV BHARAT)

कई लोगों को असाध्य रोग से मुक्ति मिली

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विदिशा में हनुमान जन्मोत्सव पर मंदिर में भक्तों की भीड़ (ETV BHARAT)

मंदिर के महंत श्री विशंभरदास जी ने इस मौके पर कहा "हनुमान जी महाराज का जन्म उत्सव सभी को मनाना चाहिए, क्योंकि वे भक्तों के रक्षक और पालनकर्ता हैं. जब-जब अधर्म बढ़ता है, तब-तब भगवान हनुमान प्रकट होकर रक्षा करते हैं. रंगई धाम के हनुमान जी को मनोकामना पूर्ण सिद्ध माना जाता है, जहां आने वाले श्रद्धालु अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं. यहां आस्था के साथ की गई प्रार्थना से कई लोगों को मानसिक और शारीरिक कष्टों से राहत मिली है."

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