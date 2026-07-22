विदिशा का ए क्लास सरकारी स्कूल, कंप्यूटर से लेकर टेलीस्कोप की फैसिलिटी, देखते ही मन होगा खुश
विदिशा के एकीकृत शासकीय स्कूल में प्राइवेट स्कूल जैसी सुविधा, बदहाल से सुविधाओं में बदला स्कूल, एक क्लास फैसिलिटी देख छात्र भी खुश.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 8:09 PM IST
विदिशा: आप सरकारी स्कूलों में कमियों और अव्यवस्थाओं को लेकर आए दिन खबरें पढ़ते होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के विदिशा में एक सरकारी स्कूल ऐसा है, जिसने अपने हालातों को सुधारा है. रायपूरा स्थित एकीकृत शासकीय कन्या हाई स्कूल इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. साथ ही दूसरे सरकारी स्कूलों के लिए भी मिसाल बन रहा है. कभी जर्जर व्यवस्थाओं और अनुशासन की कमी से जूझने वाला यह सरकारी स्कूल आज अत्याधुनिक सुविधाओं, सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का केंद्र बन चुका है.
1 से 10वीं तक की कक्षाएं संचालित, 300 बच्चे पढ़ते हैं
ईटीवी भारत के साथ बातचीत में प्राचार्य लीली जैन ने स्कूल के इस कायाकल्प, नवाचारों और भविष्य की योजनाओं पर बात की. प्राचार्य लीली जैन ने बताया कि "उनका यह विद्यालय कक्षा 1 से 10वीं तक संचालित होता है. वर्तमान में यहां लगभग 300 छात्राएं अध्ययनरत हैं. जब उन्होंने स्कूल की कमान संभाली, तब सबसे बड़ी चुनौती परिसर का माहौल सुधारना और छात्राओं में अनुशासन कायम करना था.
क्लासों में लगवाए CCTV, आर्थिक तंगी से बच्चों को नहीं छोड़ना पड़ रहा स्कूल
कक्षाओं के माहौल और सुरक्षा के विषय में बात करते हुए प्राचार्य ने बताया, जब मैं यहां आई थी, तो क्लासरूम का माहौल बहुत ही बेकार था. बच्चों को कंट्रोल करना और उन्हें एक सुरक्षित वातावरण देना बहुत ज़रूरी था. इसलिए मैंने सबसे पहले परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए. इससे बच्चे सुरक्षित भी महसूस करते हैं, अनुशासित रहते हैं और लगातार मेरी निगरानी में रहते हैं. अक्सर देखा जाता है कि आर्थिक तंगी के कारण गरीब बच्चे पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं, लेकिन इस स्कूल में ऐसा नहीं होने दिया जाता.
सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल जैसी सुविधा
प्राचार्य लीली जैन के मुताबिक, यदि कोई 1-2 बच्चे फीस देने में असमर्थ होते हैं, तो उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए प्रेरित नहीं करते, बल्कि एडमिशन लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. हम स्टाफ आपस में सहयोग करके या अन्य लोगों से मदद लेकर उन बच्चों की फीस जमा करते हैं, ताकि पैसों के अभाव में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे. सरकारी स्कूल होने के बावजूद यहां छात्राओं को प्राइवेट और कॉन्वेंट स्कूलों जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं. विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से स्कूल में कई आधुनिक बदलाव किए गए हैं.
अमेरिकन फाउंडेशन और STEM लैब
बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए अमेरिकन फाउंडेशन के सहयोग से एक अत्याधुनिक स्टेम (STEM) लैब तैयार की गई है. इस लैब में बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जैसे विषयों के प्रैक्टिकल और नए-नए आइडियाज पर काम होता है. फाउंडेशन के प्रतिनिधि हफ्ते में दो बार आकर बच्चों को सिखाते हैं. इसके अलावा स्कूल के साइंस टीचर और लैब असिस्टेंट भी बच्चों को प्रैक्टिकल कराने में मदद करते हैं, जिससे बच्चे खुद अपने प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं.
कई संस्थाओं और एनजीओ ने की मदद
इसके अलावा ICICI बैंक के सहयोग से स्कूल में सोलर पैनल लगवाया गया है, जिससे बिजली की बचत के साथ-साथ सुचारू ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित होती है. कई एनजीओ के माध्यम से शौचालय का निर्माण कराया गया है. साथ ही प्राथमिक विंग, हॉल और कक्षाओं के खराब फर्श को ठीक कराया गया है. बच्चों की प्रार्थना सभा के लिए टीन शेड तैयार किए गए हैं.
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परिसर को सुरक्षित करने के लिए नगर पालिका के सहयोग से बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जा रहा है. इसके अलावा बारिश के मौसम में होने वाले जलभराव की समस्या से निपटने के लिए ग्राउंड को ऊपर उठवाया गया है, जिसमें अभी भी काम जारी है. शुद्ध पेयजल और निर्बाध बिजली के लिए एसबीआई में RO और इनवर्टर के लिए आवेदन व कोटेशन दिया गया है, जिसकी स्वीकृति जल्द मिलने की उम्मीद है.