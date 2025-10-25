ETV Bharat / state

विदिशा में स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गहरा संकट, खुले में फेंका जा रहा बायोमेडिकल वेस्ट

​खुले में फेंके गए इस बायो बायोमेडिकल वेस्ट से कई जानलेवा बीमारियों के फैलने का खतरा पैदा हो गया है. इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज से एचआईवी (HIV), हेपेटाइटिस बी (Hepatitis B) और सी (C) जैसे गंभीर रक्त-जनित संक्रमण फैल सकते हैं. इसके अलावा इस कचरे के सीधे संपर्क में आने का सबसे बड़ा खतरा बच्चों, कचरा बीनने वालों और राहगीरों को है. आवारा पशु भी इस कचरे को खा सकते हैं, जिससे उन्हें गंभीर आंतरिक चोटें लग सकती हैं और उनकी जान को खतरा हो सकता है. साथ ही मेडिकल कचरे के कारण स्थानीय मिट्टी और भूजल के प्रदूषित होने की आशंका भी बढ़ जाती है.

​ विदिशा: मध्य प्रदेश के विदिशा में अस्पतालों और क्लीनिकों से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट को विभिन्न जगहों पर खुले में फेंका जा रहा है. इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है. इसमें इस्तेमाल की गई सुई (नीडल) और सिरिंज जैसी सामग्री शामिल है. इस तरह की सामग्री का खुले में निपटान न केवल घोर लापरवाही है, बल्कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का उल्लंघन है.

आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन

इस मामले को लेकर विदिशा नगर पालिका सीएमओ दुर्गेश सिंह ने बताया कि​ "कुछ जगह से हमें शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि खुले में बायोमेडिकल वेस्ट फेंक दिया गया था. हमने उन मेडिकल वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन पर जुर्माना लगाया है. आगे से ऐसी कोई भी घटना न हो, इसलिए हमने सीएमएचओ को भी लेटर लिखा है. जिससे वह भी आरोपियों पर कार्रवाई कर सकें. जहां-जहां पर ऐसे मेडिकल वाले हैं, हम उनको भी जागरूक करेंगे कि वह अपना कचरा सार्वजनिक स्थल पर न डालें. अगर ऐसा करते हुए कोई पाया जाता है तो जुर्माना की कार्रवाई करके इसको रोका जाएगा."

रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की चेतावनी

इस पूरे मामले पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. रामहित कुमार ने कहा, "मेरे पास खुले में कचरे फेंकने की दो-तीन शिकायतें आई हैं. जिसके बाद हमने रामलीला क्षेत्र और उसके आसपास के लोगों को समझाइश दी थी. हमने बीएमओ द्वारा बताया कि खुले में बायोमेडिकल वेस्ट न फेंकने दिया जाए. अगर कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है तो हम उनका रजिस्ट्रेशन भी निरस्त कर सकते हैं."

सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है टीम

​सार्वजनिक स्थलों पर फेंकी जा रही मेडिसिन आदि को लेकर CMHO डॉ. रामहित कुमार ने यह भी बताया कि "हम दोषियों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं. हमने करीब 4 लोगों को आईडेंटिफाई करके उनके खिलाफ नोटिस जारी किया है. इसके अलावा हम खुले में बायोमेडिकल वेस्ट फेंकने वालों का पता लगा रहे हैं. आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज से भी आरोपियों का पता लगाया जाएगा. क्योंकि पार्टिकुलर किसी पर आरोप नहीं लगाया जा सकता."

मेडिकल वेस्ट से बीमारियों का खतरा बढ़ा (ETV Bharat)

बायोमेडिकल वेस्ट से हो सकती खतरनाक बीमारी

डॉ. रामहित ने बायोमेडिकल वेस्ट से होने वाले जानलेवा खतरे को विस्तार से समझाया है. उन्होंने बताया कि ​"अगर मेडिसिन फेंक दी है तो मेडिसिन की जो उपयोगिता रहती है वह खत्म हो जाती है. उससे ज्यादा नुकसान होने के संभावना कम रहती हैं, क्योंकि वह मेडिसिंस ही खराब हो जाती है. लेकिन अगर सिरिंज हैं तो उससे जरूर लोगों को प्रॉब्लम होगी. यदि किसी के इस्तेमाल की हुई नीडल किसी अन्य व्यक्ति को लगती है तो ब्लड की कोई बीमारी हो सकती है. एचआईवी (HIV) और हेपेटाइटिस (Hepatitis) जैसी बीमारियां होने की संभावना रहती है."

डॉ. रामहित ने बताया कि ​"खुले में मेडिसिन फेंकना तो काफी गलत है. इसके लिए तो वेस्ट मैनेजमेंट का एक सर्टिफिकेशन होता है. वह सर्टिफिकेशन नहीं होगा तो उनकी (स्वास्थ्य इकाइयों को) रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा. जो लोग दवाइयां या उनके कागज फेंक देते हैं, हम देखते हैं कि यह कहां फेंका गया है, उन लोगों को नोटिस भी जारी कर समझाइश दी जाती है कि यदि आपके या अन्य किसी के द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट खुले में फेंका जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी."