विदिशा का खास गणेशोत्सव, राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित डेकोरेशन और सारे प्रोग्राम
विदिशा में गणेशोत्सव की धूम. कई स्थानों के साथ ही घरों में भी बप्पा के आगमन पर छाया उल्लास. रवि प्रजापति की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 14, 2026 at 1:35 PM IST
विदिशा : शहर के वात्सल्य स्कूल में हर साल की भांति इस बार भी विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का ढोल-ताशों के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया गया. गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के साथ पूरा परिसर गणेशमय हो गया. भगवान श्री गणेश के आगमन के दौरान श्रद्धालुओं के साथ ही स्टूडेंट्स ने पुष्पवर्षा की. इसके बाद छात्र-छात्राओं ने एक से बढ़कर एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी. विद्यार्थियों ने पारंपरिक वेशभूषा में लेझिम, ढोल-ताशा और नृत्य की प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया.
सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए खास वेशभूषा
कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय प्रतीकों और सामाजिक जागरूकता पर आधारित प्रस्तुतियां रहीं. इस वर्ष महोत्सव में राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित सजावट और वेशभूषा तैयार की गई है. गणेशोत्सव के दौरानदेवी अहिल्याबाई होलकर के जीवन एवं महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित 17 मिनट की विशेष नाट्य नाटिका प्रस्तुत की जाएगी. साथ ही भगवान विष्णु के दशावतार, कबीर व गुरु नानक के विचार, और राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय वृक्ष तथा राष्ट्रीय पशु जैसे प्रतीकों पर आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय अखंडता का संदेश दिया जाएगा.
बीते ढाई माह से लगातार तैयारियां
गणेश महोत्सव की विशेषता ये है इसमें पर्यावरण संरक्षण का विशेष ध्यान रखा जा रहा है. गणेश की प्रतिमा भोपाल के प्रसिद्ध कलाकार कार्तिकेय द्वारा विशेष रूप से मिट्टी से तैयार कराई गई. इसके अलावा, कार्यक्रम की लगभग सम्पूर्ण सजावट और मोर थीम पर आधारित शिल्प कार्य विद्यालय के शिक्षकों द्वारा पिछले ढाई माह की कड़ी मेहनत से हाथों से तैयार किया गया.
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ढाई माह की मेहनत का नतीजा दिखा
स्कूल डायरेक्टर देवना अरोरा ने बताया "हमारी इस बार की नई थीम राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है. मोर के स्वरूप के अनुसार ही सभी ड्रेसेस और डेकोरेशन तैयार किए गए हैं. मार्केट के सामान को छोड़कर बाकी सारा डेकोरेशन और शिल्प कार्य हमारे शिक्षकों ने ढाई महीने की मेहनत से खुद अपने हाथों से तैयार किया है. स्कूल में 1500 सीनियर, 1000 जूनियर और 500 नंदनवन के बच्चे अपनी सहभागिता देते हैं. आज पंडाल में लगभग 2000 बच्चे उपस्थित हैं."