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विदिशा के सिद्ध गणेश मंदिर में बेल बांधने की परंपरा, भक्तों का रोग मुक्ति का अटूट विश्वास

विदिशा स्थित प्राचीन सिद्ध गणेश मंदिर में गणेशोत्सव के दौरान धागा बंधवाने की भीड़. लोगों को सलाह थोड़ा विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलें. रवि प्रजापति की रिपोर्ट.

Vidisha Ganesh festival
विदिशा के सिद्ध गणेश मंदिर में धागा बांधने की परंपरा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 2:14 PM IST

3 Min Read
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विदिशा : शहर का प्राचीन सिद्ध गणेश मंदिर इन दिनों श्रद्धालुओं और मरीजों की आस्था का बड़ा केंद्र बना है. करीब 250 वर्ष प्राचीन स्वयंभू गणपति मंदिर को लेकर क्षेत्रवासियों का दावा है कि यहां धागा या बेल बांधने और भगवान के दर्शन मात्र से मोतीझरा (टाइफाइड), तेज बुखार तथा अन्य असाध्य शारीरिक व्याधियां दूर हो जाती हैं. रोजाना बड़ी संख्या में लोग न केवल धार्मिक आस्था के चलते, बल्कि बीमारियों से मुक्ति की आस लेकर यहां पहुंच रहे हैं.

स्वयंभू गणेश भगवान, मूर्ति 250 साल पुरानी

विदिशा स्थित प्रसिद्ध गणेश मंदिर की ख्याति दूर-दूर तक फैली हुई है. मंदिर परिसर में सुबह से शाम तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है. विशेष रूप से बीमारी से पीड़ित लोग पहुंचते हैं. मंदिर में भक्त धागा बंधवाते हैं. मंदिर के पुजारी हरि शंकर व्यास का कहना है "ये गणेश जी महाराज स्वयंभू हैं. प्रतिमा लगभग 250 साल पुरानी है. मंदिर में आने वाले लोगों को भगवान की कृपा से शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिलता है. यहां मोतीझरा, टाइफाइड, लंबे समय से आ रहा बुखार, नजर दोष, मानसिक परेशानी हाथ में धागा बांधने से दूर होती है."

विदिशा स्थित प्राचीन सिद्ध गणेश मंदिर (ETV BHARAT)

श्रद्धालु ने सुनाए अपने अनुभव

श्रद्धालु निधि रघुवंशी ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया "वह और उनका बच्चा पिछले कुछ दिनों से बुखार से पीड़ित हैं. दोनों को दो दिन से तेज बुखार आ रहा है. हमने डॉक्टर को दिखाया है और दवाइयां भी चल रही हैं, लेकिन इसके साथ ही हम मंदिर में धागा बंधवाने आए हैं. इससे पहले भी जब स्वास्थ्य खराब हुआ था, तब आकर धागा बंधवाया था था. हमें बहुत आराम मिला था. हमारे मन में भगवान गणेश के प्रति अटूट आस्था है."

आस्था अपनी जगह, डॉक्टर से करवाएं इलाज

लोगों की इस आस्था पर विदिशा के जिला स्वास्थ्य अधिकारी (DHO) डॉ. पुनीत माहेश्वरी का कहना है "धार्मिक आस्था और चिकित्सीय इलाज दो अलग-अलग पहलू हैं. मरीज के स्वास्थ्य के लिए सही डॉक्टरी इलाज सर्वोपरि है. लोग टाइफाइड, बुखार या अन्य बीमारियों के इलाज के लिए मंदिर जाते हैं और धागा बंधवाते हैं. यह पूरी तरह से लोगों की व्यक्तिगत आस्था और विश्वास का विषय है."

डॉ. माहेश्वरी का कहना है "चिकित्सा अधिकारी के रूप में मेरा यह स्पष्ट मानना है कि यदि किसी को टाइफाइड या कोई अन्य बीमारी है, तो डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयों का पूरा कोर्स करना अत्यंत आवश्यक है. आस्था के चक्कर में डॉक्टरी इलाज को छोड़ देना या दवाइयां बंद कर देना जोखिम भरा हो सकता है."

Vidisha Ganesh festival
भोपाल के मूर्तिकारों ने बनाई अनोखी झांकी (ETV BHARAT)

भोपाल के मूर्तिकारों ने बनाई अनोखी झांकी

विदिशा में गणेशोत्सव की धूम है. बंटी नगर चौराहा अपनी अनूठी और रचनात्मक झांकियों के लिए हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहा है. इस वर्ष मां विश्वेश्वरी दरबार श्री गणेश उत्सव समिति (बंटी नगर के राजा) द्वारा चर्चित टीवी धारावाहिक 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की 'गोकुलधाम सोसाइटी' की थीम पर गणेश प्रतिमा स्थापित की गई है. पंडाल में प्रवेश करते ही टीवी पर दिखने वाली गोकुलधाम सोसाइटी का अहसास होता है. झांकी समिति के सदस्य जीवन शर्मा ने बताया "इस अवधारणा को आकार देने में काफी समय और मेहनत लगी है."

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