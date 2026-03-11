ETV Bharat / state

विदिशा में बीजेपी के पूर्व विधायक के घर चोरी, लाखों की नकदी और आभूषण ले उड़े चोर

पूर्व विधायक के घर 5 लाख नगद और आभूषण की चोरी ( ETV Bharat )

विदिशा: सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कृष्णा कॉलोनी में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है. चोरों ने भारतीय जनता पार्टी की पूर्व विधायक राजश्री सिंह और उनके पति पूर्व विधायक रुद्र प्रताप सिंह राजपूत के घर को निशाना बनाया. चोर सूने घर में घुसकर लाखों रुपए की नगदी और आभूषण ले उड़े. वहीं, इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और एफएसएल टीम (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई.

शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुकीं राजश्री सिंह और उनके पति व पूर्व विधायक रुद्र प्रताप सिंह राजपूत किसी पारिवारिक शादी समारोह में शामिल होने के लिए घर से बाहर गए हुए थे. इसी दौरान चोरों ने उनके मकान को निशाना बनाया. चोर घर का ताला तोड़कर अंदर घुसे और अलमारी सहित अन्य सामान खंगाल डाला. जब परिवार के सदस्य वापस घर लौटे, तो मुख्य दरवाजे के ताले टूटे हुए मिले. जब वे घर के अंदर गए, तो सामान बिखरा हुआ पाया. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी.

विदिशा में पूर्व विधायक के घर को चोरों ने बनाया निशाना (ETV Bharat)

5 लाख नगद और आभूषण चोरी

मौके पर पहुंची सिविल लाइन थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. इसके साथ ही फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम को भी बुलाया गया. जिसने साक्ष्य जुटाने का काम शुरू किया. पूर्व विधायक रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि "घर से करीब 5 लाख रुपए नकद और सोने-चांदी के कुछ आभूषण चोरी हुए हैं. आभूषणों की वास्तविक कीमत का आकलन अभी नहीं हो पाया है. परिवार द्वारा चोरी गए सामान की सूची तैयार की जा रही है."

लाखों नकदी और आभूषण ले उड़े चोर (ETV Bharat)

सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस

मामले को लेकर विदिशा के पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने बताया कि "शिकायत प्राप्त होने के बाद पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची है. एफएसएल और तकनीकी टीमों की मदद से घटनास्थल की जांच की जा रही है. घर के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसपर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है और संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी गई है."