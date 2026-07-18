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विदिशा में किसान की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या, खेत की मेड़ और पाइप लाइन डालने का था विवाद

परिजन के अनुसार, मालम सिंह राजपूत और उनके ही गांव के निवासी संजू राजपूत और प्रेम सिंह राजपूत के बीच खेत की मेड़ और पाइप लाइन डालने को लेकर पुराना विवाद चल रहा था. घटना से एक दिन पहले यानि शुक्रवार शाम को भी आरोपियों ने खेत पर आकर पाइप तोड़ने का आरोप लगाते हुए कुल्हाड़ी से हमला करने की धमकी दी थी और पाइप उठाकर ले गए थे. इस संबंध में पीड़ित पक्ष द्वारा कोतवाली थाने और पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई गई थी.

विदिशा: कोतवाली थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम सोराई में जमीनी विवाद में एक व्यक्ति पर ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या कर दी गई. आरोप है कि खेत की मेड़ और पानी का पाइप डालने को लेकर हुए विवाद में 60 वर्षीय बुजुर्ग किसान मालम सिंह राजपूत पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया. पुलिस ने परिजन की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

खेत की मेड़ और पाइप लाइन डालने के विवाद में किसान पर चढ़ाया ट्रैक्टर (ETV Bharat)

आरोपियों पर किसान को पकड़कर ट्रैक्टर चढ़ाने का आरोप

शनिवार को जब मालम सिंह राजपूत अपने बेटों के साथ खेत पर मोटर चालू करने पहुंचे, तभी आरोपियों ने उन्हें घेर लिया. मृतक के बेटों ने आरोप लगाया कि वहां मौजूद करीब 25 मजदूरों की शह पर आरोपियों ने पहले मालम सिंह के साथ मारपीट की. इसके बाद, जब उन्होंने बचने का प्रयास किया, तो संजू राजपूत ने उन्हें पकड़ लिया और प्रेम सिंह राजपूत ने उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया.

इस दौरान आरोपियों ने मृतक के बड़े बेटे राजेंद्र राजपूत पर भी ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पास के गड्ढे में कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई. गंभीर हालत में मालम सिंह को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या करने का मामला दर्ज

घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस की टीम अस्पताल और घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. कोतवाली थाना प्रभारी आनंद राज ने बताया, "ग्राम सोराई से मालम सिंह राजपूत की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या किए जाने की सूचना मिली थी. प्रारंभिक जांच में उसी गांव के संजय (संजू) राजपूत और प्रेम सिंह राजपूत के नाम सामने आए हैं.

पुलिस ने प्रथम दृष्टया मर्ग कायम कर अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और मामले को विस्तृत विवेचना में लिया गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं. वारदात के बाद गांव में उपजे तनाव को देखते हुए एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है."