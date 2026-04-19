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विदिशा में जमीन विवाद से आहत किसान ने की आत्महत्या, चक्काजाम कर पटवारी और आरआई पर FIR की मांग

विदिशा में किसान ने जमीन नपती के विवाद में आत्महत्या कर ली. परिजन ने पटवारी और आरआई पर पैसे लेकर जमीन नापने का लगाया आरोप.

VIDISHA FARMER KILLED HIMSELF
विदिशा में जमीन विवाद से आहत किसान ने की आत्महत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 19, 2026 at 7:50 PM IST

3 Min Read
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विदिशा: शमशाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम सांगुल में जमीन की नपती को लेकर हुए विवाद के बाद एक किसान ने आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान कालूराम जाट (60 वर्ष) के रूप में हुई है. मृतक किसान के पास करीब 6 बीघा जमीन बताई जा रही है.

घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया. लोगों ने शव को सड़क पर रखकर भोपाल-सिरोंज मार्ग पर चक्काजाम कर दिया और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. परिजन का आरोप है कि पटवारी ने मिलीभगत कर उनकी पूरी जमीन दूसरे किसाने के खाते में दर्शा दी.

पटवारी पर पैसे लेकर गलत नपती करने का आरोप (ETV Bharat)

पटवारी पर पैसे लेकर गलत नपती करने का आरोप

शमशाबाद के सांगुल गांव के किसान कालूराम जाट की जमीन की नपती घटना से एक दिन पहले ही पटवारी और आरआई द्वारा की गई थी. परिजन का आरोप है कि "नपती में गड़बड़ी की गई और उनकी पूरी जमीन गलत तरीके से दूसरे किसान के खाते में दर्शा दी गई." मृतक के बड़े भाई का ये भी आरोप है कि "इस काम के लिए पटवारी ने पैसे का लेन-देन किया है. पूरी जमीन दूसरे किसान के खाते में चली जाने के कारण के कारण उनके भाई ने आत्महत्या कर ली. "

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पटवारी और आरआई पर FIR की मांग (ETV Bharat)

किसान ने की आत्महत्या, शव रखकर लगाया जाम

परिजन का आरोप है कि "जमीन की नपती गलत तरीके से किए जाने से आहत होकर किसान कालूराम जाट ने शुक्रवार की रात अपने खेत पर जाकर ही आत्महत्या कर ली." शनिवार सुबह जब घटना की जानकारी लगी तो परिजन और गांव के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे. परिजन और ग्रामीणों ने शव रखकर जाम लगा दिया.

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किसान के आत्महत्या के बाद परिजन ने शव रखकर लगाया जाम (ETV Bharat)

पटवारी, आरआई पर मामला दर्ज करने की मांग

आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. देखते ही देखते भोपाल-सिरोंज मार्ग पर लंबा जाम लग गया और यातायात पूरी तरह ठप हो गया. प्रदर्शन कर रहे लोग लगातार नारेबाजी करते रहे और पटवारी और आरआई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग पर अड़े रहे.

एसडीएम,तहसीलदार ने कार्रवाई का दिया आश्वासन

मामले की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे. एसडीएम अजय प्रताप सिंह ने लोगों से बातचीत कर स्थिति को संभालने की कोशिश की. काफी समझाइश के बाद प्रदर्शनकारियों ने जाम खत्म किया. प्रशासन की ओर से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है.

शमशाबाद की तहसीलदार प्रेमलता पाल ने बताया कि "मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जो तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी." वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है.

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