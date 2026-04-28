शंशाक भार्गव ने शिवराज सिंह की हत्या का बनाया था दबाव, विदिशा में किसान का शव मिलने पर परिजनों का आरोप
विदिशा में किसान की मौत का मामला, मरने से पहले किसान ने बनाया वीडियो,पूर्व विधायक पर शिवराज सिंह की हत्या की साजिश रचने का आरोप.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 28, 2026 at 8:19 PM IST|
Updated : April 28, 2026 at 8:28 PM IST
विदिशा: मध्य प्रदेश के विदिशा से एक किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. मूढ़रा हरिसिंह के आगे पीपर वाली पुलिया के पास रेलवे ट्रैक पर गोविंद सिंह गुर्जर का शव मिला. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवाया. मामले में मृतक के परिजनों ने पूर्व विधायक शशांक भार्गव पर गंभीर आरोप लगाए हैं. इसके साथ ही किसान ने मरने से पहले एक वीडियो बनाया, जिसमें उसने शंशाक भार्गव पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और विधायक मुकेश टंडन की हत्या कराने की साजिश रचने का आरोप लगाया. वहीं पूर्व विधायक ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया है.
रेलवे ट्रैक पर मिला किसान का शव
विदिशा में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. मूढ़रा हरिसिंह के आगे पीपर वाली पुलिया के पास रेलवे ट्रैक पर गोविंद सिंह गुर्जर का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवाया.
परिजनों के आरोप
मृतक के बेटे भूपेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया "उनके पिता पिछले करीब 10 वर्षों से शशांक भार्गव के यहां खेती का काम कर रहे थे और फार्म हाउस पर ही रहते थे. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 3-4 साल से उनके पिता का हिसाब नहीं किया गया और उल्टा उन पर करीब 9 लाख रुपए का कर्ज बता दिया गया. उनके पिता पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था, उन्हें धमकियां दी जा रही थी. देर रात फोन कर परेशान किया जाता था. उन्होंने यह भी बताया कि उनके पिता के मोबाइल में एक वीडियो मिला है, जिसमें उन्होंने अपनी आपबीती बताई है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्केलेट भी हो रहा है."
वहीं, मृतक के चाचा लक्ष्मण सिंह गुर्जर ने बताया कि "गोविंद पिछले 15-16 वर्षों से खेती-बाड़ी का काम कर रहा था. उन्होंने आरोप लगाया कि उस पर मकान छुड़ाने और जान से मारने तक का दबाव बनाया गया. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि घटना आत्महत्या है या किसी और कारण से हुई, इस बारे में स्पष्ट रूप से कुछ कहना फिलहाल संभव नहीं है."
घटनास्थल और प्रारंभिक स्थिति
परिजनों के अनुसार, घटनास्थल पर पहुंचने पर गोविंद का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला, जिसे देखकर प्रथम दृष्टया ट्रेन से कटने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.
शंशाक भार्गव पर शिवराज सिंह की हत्या की साजिश रचने का आरोप
किसान ने एक वीडियो बनाया था, जिसमें उसने बताया कि वह शंशाक भार्गव की जमीन कोली से लेकर खेती करता था. किसान ने शशांक भार्गव पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और विदिशा विधायक मुकेश टंडन की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया. इसके साथ ही गोविंद वीडियो में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता सचिन पायलट से मदद की गुहार लगाता भी नजर आ रहा है.
मामले में सिविल लाइन थाना विदिशा के थाना प्रभारी आशुतोष राजपूत ने बताया कि "रेलवे ट्रैक पर शव मिलने की सूचना मिलने के बाद मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है. प्रथम दृष्टया मामला ट्रेन से कटने का प्रतीत होता है. उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. सोशल मीडिया पर जारी वीडियो की भी जांच की जा रही है."
- शिवपुरी में महिला के छुए पैर, आशीर्वाद लेकर दिया शादी का कार्ड और सिर में मार दी गोली
- सतना में मासूम की हत्या कर नीले ड्रम में शव छिपाने वाला जल्लाद पुलिस की गिरफ्त में
पूर्व विधायक की सफाई
इस मामले में आरोपों को लेकर पूर्व विधायक शशांक भार्गव ने कहा कि "यह उनके खिलाफ एक राजनीतिक षड़यंत्र है. इसकी निष्पक्ष व न्यायिक जांच होनी चाहिए. उन्होंने बताया कि मृतक पहले उनके यहां काम करता था, लेकिन कुछ गड़बड़ी के चलते उसे जुलाई 2025 में हटा दिया गया था. उनके अनुसार, मृतक के साथ कुछ लेन-देन का मामला था और एक संपत्ति को लेकर एग्रीमेंट भी हुआ था. जिसकी रजिस्ट्री 30 अप्रैल को प्रस्तावित थी. उन्होंने कहा कि इस संबंध में सार्वजनिक सूचना भी प्रकाशित कराई गई थी और कोई आपत्ति सामने नहीं आई थी."