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42 डिग्री में भी हरियाली की जिद, बुलेट पर पानी की टंकी लेकर निकल जाता है ये शख्स

विदिशा में पर्यावरण प्रेमी की जिद देखने लायक, कभी पेड़ों पर चुटीले स्लोगन तो कभी बुलेट पर पानी की टंकी, पर्यावरण बचाने का अनोखा अंदाज

VIDISHA NATURE LOVEr ASIM SHARMA
हर रोज हरियाली की जिद लेकर निकलते हैं असीम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 30, 2026 at 2:28 PM IST

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Updated : April 30, 2026 at 2:51 PM IST

7 Min Read
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विदिशा : मध्य प्रदेश के विदिशा में जहां भीषण गर्मी में लोग बाहर निकलने से भी बचते हैं, ऐसे कड़ी धूप में एक पर्यावरण प्रेमी की जिद देखते बनती है. 42 डिग्री तापमान और लू के थपेड़ों के बीच असीम शर्मा कभी बुलेट पर पानी की टंकी रखकर पेड़-पौधों की प्यास बुझाने निकल पड़ते हैं, तो कभी सड़क किनारे पौधारोपण या ट्री-गार्ड लगाते नजर आते हैं. इस तपती गर्मी और झुलसा देने वाली धूप के बीच विदिशा के असीम शर्मा की 'हरियाली की जिद' हर किसी को चौंका रही है.

42 डिग्री में भी हरियाली की जिद (Etv Bharat)

हर रोज हरियाली की जिद लेकर निकलते हैं

असीम अपने इस अभियान की शुरुआत अपने घर से करते हैं.घर के पौधों को पानी देने के बाद वे अपनी मॉडिफाइड बुलेट पर सवार होते हैं, जिस पर पानी की टंकी रखी होती है. तपती धूप और तेज गर्म हवाएं भी उनके कदम नहीं रोक पातीं. वे शहर के अलग-अलग हिस्सों में पहुंचते हैं, जहां उन्होंने पौधे लगाए है. वे एक-एक पौधे को खुद पानी देते हैं और कड़ी मेहनत करते हुए इत्मिनान से एक-एक पौधे को सींचते हैं. यह दृश्य ऐसा लगता है मानो पौधे उनका इंतजार कर रहे हों. उनका अलग अंदाज, उनका हेयरस्टाइल और उनका काम हर गुजरने वाले की नजर को अपनी ओर खींच लेता है.

Vidisha Nature Love Asim Sharma
हर रोज हरियाली की जिद लेकर निकलते हैं असीम शर्मा (Etv Bharat)

असीम का पर्यावरण प्रेम देखते रह जाते हैं लोग

इसी बीच पेड़ों की छांव में खड़े लोग असीम को पौधों में पानी डालते हुए देखते हैं. कुछ भीषण गर्मी में नींबू पानी, शिकंजी और अन्य ठंडे पेय का सहारा लेकर गर्मी से बचने का प्रयास करते हैं पर असीम झुलसा देने वाली धूप में भी अपना काम जा रही रखते हैं. वे कभी पेड़ों में पानी डालते नजर आते हैं, तो कभी नए पेड़ लगाते और ट्री गार्ड सुधारते हुए भी दिखते हैं. वहीं, सड़क किनारे खड़े लोग ये सब बड़े गौर से देखते रहते हैं.

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एक-एक पेड़ को पानी देते हैं असीम (Etv Bharat)

असीम शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के सामने, कलेक्ट्रेट रोड और शहर के कई हिस्सों में पौधे लगाए हैं. जो अब धीरे-धीरे हरे-भरे होते जा रहे हैं. इन्ही पेड़ों पर उन्होंने स्लोगन लिखी तख्तियां टांग रखी हैं. इनमें से कुछ स्लोगन लोगों को जागरूक करने वाले हैं, तो कुछ मजाकिया अंदाज में हैं, जैसे ''पेड़ किराए से देना है'', मटके का पानी पीने वाले अमर हो जाते हैं.''

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सड़क किनारे असीम ने लगा रखे हैं कई पेड़, खुद करते हैं उनकी केयर (Etv Bharat)

असीम को कहां से मिली ऐसी प्रेरणा?

अपने इस अद्भुत पर्यावरण प्रेम को लेकर असीम ईटवी भारत से कहते हैं, '' जादव पायेंग जी हैं नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर-असम साइड पर उन्होंने एक पूरा-का-पूरा जंगल बसा दिया. जब मैंने ये स्टोरी सुनी तो मुझे प्रेरणा मिली कि जब एक व्यक्ति पूरा जंगल लगा सकता है, तो क्या मैं सड़क के किनारों को पेड़ों से नहीं भर सकता? इसका पूरा खर्चा मैं खुद उठाता हूं. मेरी माताजी मुझे इसकी अनुमति देती हैं और सहयोग करती हैं. आज हमें पौधों की बहुत जरूरत है. पौधों में ही इंसानियत की जड़ें हैं. अगर ये जड़ें खोखली हो जाएंगी, तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कुछ नहीं दे पाएंगे.''

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बुलेट में साथ लेकर चलते हैं 200 लीटर पानी (Etv Bharat)

असीम आगे कहते हैं, '' सिर्फ खाली सड़कें होने से कुछ नहीं होगा, उन्हें पेड़-पौधे भी चाहिए. मैं करीब 2020-21 से पौधे लगता आ रहा हूं और एक साल में लगभग 100 पौधे लगा देता हूं. भगवान की कृपा से मेरे 99% पौधे जीवित हैं, क्योंकि मैं उनमें ट्री-गार्ड लगाता हूं, समय-समय पर पानी देता हूं और खाद भी डालता हूं. करीब 600 से 700 पौधे तो लगा चुका हूं.''

विदिशा में कहां-कहां लगाए पौधे

असीम कहते हैं, '' यह पौधे मैंने विदिशा के जैन कॉलेज से लेकर पुलिस लाइन रोड, और माधव उद्यान से ईदगाह चौराहा, और अब गांधी चौक से पुराना जिला अस्पताल रोड तक लगाए हैं. ये सभी पौधे छायादार बड़े वृक्ष हैं. पौधों से क्या फायदा होता है, ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं. यह पृथ्वी की सेवा है, धरती माता की सेवा है, भारत माता की सेवा है. अभी मेरे कुछ पेड़ कंधे तक आ गए हैं, आने वाले 1–2 साल में छांव देने लायक हो जाएंगे. मुझे सुकून मिलेगा जब लोग उनकी छांव में बैठेंगे और पक्षी उन पर बैठेंगे.''

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पेड़ों पर लगाते हैं अनोखे स्लोग (Etv Bharat)

पेड़ों पर इस वजह से लिखते हैं स्लोग

असीम कहते हैं, '' मैं पेड़ों पर स्लोगन भी लिखता हूं जिससे लोग उन्हें देखें और रात में कोई वाहन उनसे टकराए नहीं. कुछ मजाकिया बातें भी लिखता हूं जिससे लोगों का ध्यान पेड़ों की ओर जाए. आज जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, अगर हमने प्रकृति को नहीं संभाला तो यह बर्बादी का कारण बनेगा.''

बुलेट पर 200 लीटर की टंकी

असीम अपनी बुलेट के बारे में बताते हुए कहते हैं, '' मेरे पास पहले एक बुलेट थी, जिसे मैंने तीन पहियों का बना लिया. उसमें एक 200 लीटर की पानी की टंकी लगाकर मैं पौधों को पानी देने का काम करता हूं. जरूरत पड़ने पर 50-50 लीटर की 4 टंकियां भी भरकर लाता हूं और पेड़ों में डाल देता हूं. मेरे साथ अब एक सहयोगी भी जुड़ गए है, जो पहले मजदूर के रूप में आए थे, लेकिन उनमें भी पेड़ों के प्रति प्रेम है और अब वह लगातार मदद कर रहे हैं. हमें मिलकर काम करना होगा. ये काम अकेले न मैं कर सकता हूX, न प्रशासन. नगरपालिका ने भी पानी डालना शुरू किया है, इसके लिए उनका धन्यवाद. मुझे कहीं से आर्थिक मदद नहीं मिलती, सारा खर्च मैं खुद उठाता हूं.''

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असीम का पर्यावरण प्रेम देखकर राहगीर वीरेंद्र लोधी कहते हैं, '' 40 से 43 डिग्री की भीषण गर्मी में लोग बहुत कम बाहर निकलते हैं, लेकिन यह भैया पेड़-पौधों की सेवा में पानी डालते नजर आते हैं. हम बाहर निकले थे, छांव देखकर रुके, नींबू पानी पिया और भैया को देखा तो बहुत अच्छा लगा.''

नगरपालिका सीएमओ ने की असीम की तारीफ

वहीं, नगरपालिका सीएमओ दुर्गेश सिंह कहते हैं, '' जन सहयोग से और नगर पालिका द्वारा विभिन्न वर्षों में लगातार वृक्षारोपण कार्य किया जा रहा है. गर्मी से बचाव के लिए हम लगातार पौधों में पानी सुबह और शाम टैंकरों के माध्यम से प्रदाय किया जाता है. साथ ही जिन कवर्डकैंपस में हमने पौधे लगाए हैं, वहां पर भी पाइपलाइन और टैंकर के माध्यम से पानी की सप्लाई की जा रही है, ताकि पौधे तेज गर्मी से बच सके. असीम शर्मा के द्वारा भी बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है कि वह वृक्षारोपण का कार्य भी कर रहे हैं. हम इनका पूरा सहयोग करेंगे.''

Last Updated : April 30, 2026 at 2:51 PM IST

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