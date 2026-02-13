विदिशा में साड़ी के पल्लू से बुजुर्ग महिला की हत्या, परिजनों ने लगाया दुष्कर्म का आरोप
विदिशा में घर के कमरे में मिला 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला का शव, दुष्कर्म की आशंका, पोस्टमार्टम के बाद जांच में जुटी पुलिस.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 13, 2026 at 4:29 PM IST
विदिशा: एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी गई. हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. करारिया थाना स्थित ग्राम कोटीचार में हुई इस वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस और FSL टीम मौके पर पहुंच गई. परिजनों का आरोप है कि महिला के साथ आरोपी ने दुष्कृत किया और इसके बाद साड़ी के पल्लू से गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया. हत्या की इस वारदात के बाद गांव में सनसनी फैल गई. मौके की गंभीरता को देखते हुए देर रात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विदिशा डॉक्टर प्रशांत चौबे घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों से पूछताछ की.
साड़ी के पल्लू से दबाया गया महिला का गला
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे ने बताया कि "करारिया थाना अंतर्गत ग्राम कोटीचार की घटना है. एक घर के छोटे से कमरे से बुजुर्ग महिला का शव मिला है. बुजुर्ग के बेटे ने घटना की सूचना पुलिस को दी थी. जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई थी. बुजुर्ग जो महिला है, उनकी उम्र लगभग 65 वर्ष होगी. साड़ी के पल्लू के जरिए उनका गला दबाकर हत्या करने की संभावना दिखाई दे रही है. इस मामले में एफएसएल टीम ने जो साइंटिफिक एविडेंस है, वह ले लिए हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. जल्द ही इस मामले का खुलासा करेंगे."
परिजनों का आरोप, बुजुर्ग महिला के साथ हुआ दुष्कर्म
मृतका के बेटे बताया कि "मैंने जब अपनी मां को कमरे में देखा तो उनके शरीर पर ठीक से कपड़े नहीं थे. शव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके साथ दुष्कर्म किया है, फिर साड़ी के पल्लू से लपेटकर मौत के घाट उतार दिया है."
- भोपाल में सेप्टिक टैंक में मौत का बक्सा, खोलने पर पुलिसकर्मियों की भी कांपी रूह
- सिंगरौली में डबल मर्डर से सनसनी, जादू टोना का शक, शव के करीब मिला नारियल और कुल्हाड़ी
मृतका के दूसरे बेटे ने बताया कि "हम अपने काम पर गए थे. घर पर आकर देखा तो ताला लगा हुआ था. फिर दूसरी जगह ढूंढा और कई जगह पता किया, लेकिन मां का कोई पता नहीं चल रहा था, तो हमारा एक और दूसरा घर है. वहां जाकर देखा तो उस घर का दरवाजा खुला हुआ था, जब अंदर जाकर देखा तो मां मृत हालत में मिली. घटनास्थल थाना करारिया में लगता है."