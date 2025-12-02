बेटा बना कसाई! बुढ़ापे में मां को डंडों से पीट पैर तोड़े, आपबीती सुन ASP की आंखें नम
विदिशा में एक बुजुर्ग महिला को उसी के बेटे ने बेरहमी से पीटा. वद्धा ने व्हीलचेयर से पहुंच एएसपी को सुनाई जुल्म की दास्तां.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 2, 2025 at 6:24 PM IST
विदिशा : हर मां-बाप की चाहत होती है कि संतान बुढ़ापे में उनकी देखरेख करे. लेकिन कभी-कभी ऐसी घटना सामने आती है, जिसे सुनकर दिल दहल जाता है. विदिशा में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है. विदिशा जिले के गुलाबगंज की रहने वाली वृद्ध महिला पुष्पाबाई अहिरवार अपने ही बेटे द्वारा की गई मारपीट का दर्द लेकर पुलिस की जनसुनवाई में पहुंचीं. बुजुर्ग मां की व्यथा सुनकर एडिशनल एसपी डॉ. प्रशांत चौबे की आंखें भर आईं.
वृद्धा ने व्हीलचेयर पर बैठकर सुनाई एएसपी को फरियाद
बेटे के जुल्म से पीड़ित और न्याय की उम्मीद लिए बुजुर्ग महिला ने एडिशनल एसपी को प्रशांत चौबे को आपबीती सुनाई. महिला ने बताया "मारपीट की घटना लगभग डेढ़ महीने पहले की है. उसके बेटे ने ही उस पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया. मारपीट में पैर की हड्डी बुरी तरह टूट गई. डॉक्टर्स ने सर्जरी कर रॉड डाली. दर्द और चोट इतनी गंभीर है कि वह चलने-फिरने में असमर्थ हो चुकी है. व्हीलचेयर पर बैठकर हर जगह जाना पड़ता है."
जिस बेटे से सहारे की उम्मीद, उसी ने दिया धोखा
बुजुर्ग महिला ने बताया "उनके दो बेटे थे, लेकिन एक बेटे की पहले ही मृत्यु हो चुकी है. अभी एक बेटे के भरोसे हैं. जिसे सहारा बनना था, वही उनके साथ लगातार मारपीट कर रहा है. उसका बेटा शराब के नशे में अक्सर विवाद करता है. घर व संपत्ति पर कब्जा करने के लिए जान से मारने की धमकी देता है." महिला ने पुलिस अधिकारियों से कठोर कार्रवाई की मांग की.
थाना प्रभारी को कार्रवाई के निर्देश
एएसपी डॉ. प्रशांत चौबे ने संबंधित पुलिस थाना प्रभारी को कार्रवाई के निर्देश दिए. एएसपी डॉ. प्रशांत चौबे का कहना है "आरोपी बेटे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. ऐसे मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. बुजुर्ग और महिलाओं की सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी है. मैंने गुलाबगंज थाना प्रभारी को निर्देश दिए हैं कि पीड़ित मां के बयान ले, और आरोपी के खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई करें."