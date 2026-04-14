राजस्थान से भोपाल तक मर्सिडीज से ड्रग्स तस्करी, 4 लेवल पर फुलप्रूफ नेटवर्क में पुलिस की सेंध
विदिशा पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क पर किया प्रहार. तस्करी के 13 आरोपी गिरफ्तार. पेमेंट और डिलेवरी का हैरान करने वाला तरीका.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 14, 2026 at 1:04 PM IST
विदिशा : विदिशा पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत अंतरराज्यीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है. कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों के कब्जे से 92.01 ग्राम ब्राउन शुगर, 4 लग्जरी कार और बड़े स्तर पर नगदी बरामद की है. पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह का संचालन राजस्थान से किया जा रहा था. मामले का मुख्य सरगना मुकेश तंवर निवासी झालावाड़ (राजस्थान) है, जो ब्राउन शुगर की थोक सप्लाई करता था.
तस्कर गिरोह ने बनाया सॉलिड नेटवर्क
राजस्थान के ड्रग्स तस्कर के नेटवर्क में विदिशा और आसपास के क्षेत्रों के कई युवक जुड़े हुए थे, जो अलग-अलग स्तर पर काम करते थे. गिरफ्तार आरोपियों में अनुज उर्फ अन्नू साहू, रवि छीपा, संजय तोमर, गोविंद मांडल, रोहित साहू, देवेंद्र प्रजापति, वरुण दांगी, हर्ष श्रीवास्तव, विक्की उर्फ विक्रम राजपूत, रूपांश चौरसिया, चीनी उर्फ नयन दुबे, जितेंद्र वाल्मीक और कुशल उर्फ पप्पू शामिल हैं. पुलिस के अनुसार ये गिरोह 4 स्तरों में काम कर रहा था, जिसमें किंगपिन, लोकल डीलर, डिलीवरी एजेंट और लॉजिस्टिक/ट्रांसपोर्ट टीम शामिल थी.
डिजिटल पेमेंट के बाद डिलेवरी का गुप्त तरीका
पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी आधुनिक तकनीक और डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल कर पुलिस से बचने की कोशिश करते थे. ग्राहक से संपर्क के बाद फोनपे के जरिए भुगतान लिया जाता था. भुगतान की पुष्टि के लिए कॉन्फ्रेंस कॉल की जाती थी, जिसके बाद डेड ड्रॉप तकनीक के जरिए माल की डिलीवरी की जाती थी. इसमें नशे का सामान किसी सुनसान स्थान, झाड़ियों या ईंट के नीचे छिपाकर रखा जाता था, जहां से ग्राहक उसे खुद उठाता था.
विदिशा के कई मोहल्लों में बनाया अड्डा
पुलिस ने बताया कि गिरोह द्वारा विदिशा के अहमदपुर, तुलसी गार्डन, बायपास क्षेत्र, अग्रवाल एकेडमी के आसपास, स्वर्णकार कॉलोनी, बस स्टैंड, जैन कॉलेज, रामलीला मैदान और अन्य स्थानों पर ब्राउन शुगर की सप्लाई की जा रही थी. लगातार मिल रही सूचनाओं के आधार पर थाना सिविल लाइन, कोतवाली और बासौदा शहर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इस पूरे नेटवर्क को पकड़ने में सफलता हासिल की.
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तस्करों से 3 लग्जरी कार बरामद
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लग्जरी और अन्य वाहन भी जब्त किए हैं, जिनमें मर्सिडीज C-220 कार, स्विफ्ट डिजायर, मारुति अर्टिगा और सुजुकी एक्सेस स्कूटर शामिल हैं. इन वाहनों का उपयोग ड्रग्स की सप्लाई और ट्रांसपोर्टेशन में किया जा रहा था. पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने बताया "आरोपियों से पूछताछ के आधार पर कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं."