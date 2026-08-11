बेतवा नदी के तूफानी प्रवाह में फंसे डॉग्स, SDRF ने तीन घंटे लगा एक एक कुत्ते को बचाया
विदिशा मंदिर के पास बेतवा नदी में फंसे डॉग्स को इंसानों ने बचाया. बाढ़ में SDRF ने कुत्तों का रेस्क्यू किया. रवि प्रजापति की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 1:22 PM IST
विदिशा : मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से विदिशा में हालात बिगड़ गए हैं. यहां बेतवा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है, जिससे कई इलाकों में भारी जलभराव हो गया है. वहीं, नदी के तेज बहाव से चरणतीर्थ घाट भी डूब गया. इस दौरान यहां जान बचाने के लिए कई डॉग्स शिव मंदिर में जाकर बैठ गए, तभी एक स्थानीय युवक की नजर उनपर पड़ गई, जिसने तत्काल एसडीईआरएफ को इसकी सूचना दी.
SDERF ने तीन डॉग्स का किया रेस्क्यू
एसडीईआरएफ प्लाटून कमांडर रश्मि दुबे ने बताया, '' चरण तीर्थ पर तीन डॉग्स के बाढ़ में फंसे होने की सूचना हमें एक स्थानीय निवासी के फोन के माध्यम से मिली थी. सूचना की पुष्टि के लिए हमने बड़वाले घाट पर तैनात अपनी टीम को तुरंत मौके पर भेजा. खबर सही पाए जाने पर मुख्यालय से बोट के साथ टीम भेजी गई और कड़ी मशक्कत के बाद उनका रेस्क्यू किया गया. रेस्क्यू के दौरान सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि पालतू कुत्तों की तुलना में आवारा या जंगली मवेशी इंसानी व्यवहार को आसानी से नहीं समझते. वे डर के कारण काटने या हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टीम ने धैर्य और सतर्कता से काम लेते हुए यह रेस्क्यू पूरा किया.''
बेतवा में बाढ़ जैसे हालात, प्रशासन की कई टीमें तैनात
विदिशा में बाढ़ जैसी स्थिति होने की वजह से SDERF की 12 सदस्यीय टीम लगातार नजर बनाए हुए है. इसके पहले बामनखेड़ा (खामखेड़ा) में बाढ़ में फंसे 16 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया. इसके तुरंत बाद पथरिया गांव से सूचना मिलते ही वहां फंसे 4 लोगों और 7 गौवंश को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया था.
सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ वीडियो
बाढ़ में फंसे कुत्तों का वीडियो सोशल मीडिया पर भी सर्कुलेट हुआ, जिसके बाद लोग रेस्क्यू टीमों की सरहाना कर रहे हैं. रेस्क्यू टीम में शामिल जवानों ने बताया कि बेतवा नदी के तेज बहाव के बीच मंदिर तक पहुंचना टीम के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था. बोट के जरिए मंदिर तक पहुंचने के लिए जवानों को करीब तीन घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी. लगातार प्रयास के बाद टीम मंदिर तक पहुंचने में सफल रही और वहां फंसे तीनों कुत्तों को सुरक्षित बाहर निकाला.
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रेस्क्यू के बाद तीनों कुत्तों को बोट के जरिए नदी के किनारे लाया गया. इस दौरान नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था और बहाव भी काफी तेज था, ऐसे में NDRF के जवानों ने सावधानी के साथ पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया.