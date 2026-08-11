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बेतवा नदी के तूफानी प्रवाह में फंसे डॉग्स, SDRF ने तीन घंटे लगा एक एक कुत्ते को बचाया

विदिशा : मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से विदिशा में हालात बिगड़ गए हैं. यहां बेतवा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है, जिससे कई इलाकों में भारी जलभराव हो गया है. वहीं, नदी के तेज बहाव से चरणतीर्थ घाट भी डूब गया. इस दौरान यहां जान बचाने के लिए कई डॉग्स शिव मंदिर में जाकर बैठ गए, तभी एक स्थानीय युवक की नजर उनपर पड़ गई, जिसने तत्काल एसडीईआरएफ को इसकी सूचना दी.

SDERF ने तीन डॉग्स का किया रेस्क्यू

एसडीईआरएफ प्लाटून कमांडर रश्मि दुबे ने बताया, '' चरण तीर्थ पर तीन डॉग्स के बाढ़ में फंसे होने की सूचना हमें एक स्थानीय निवासी के फोन के माध्यम से मिली थी. सूचना की पुष्टि के लिए हमने बड़वाले घाट पर तैनात अपनी टीम को तुरंत मौके पर भेजा. खबर सही पाए जाने पर मुख्यालय से बोट के साथ टीम भेजी गई और कड़ी मशक्कत के बाद उनका रेस्क्यू किया गया. रेस्क्यू के दौरान सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि पालतू कुत्तों की तुलना में आवारा या जंगली मवेशी इंसानी व्यवहार को आसानी से नहीं समझते. वे डर के कारण काटने या हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टीम ने धैर्य और सतर्कता से काम लेते हुए यह रेस्क्यू पूरा किया.''