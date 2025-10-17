ETV Bharat / state

विदिशा में मौजूद है धन के देवता की सबसे ऊंची प्रतिमा, कुबेर के दर्शन मात्र से मिलता है फल

भगवान कुबेर की 2200 साल पुरानी प्रतिमा की पूरी कहानी प्राचीन बैस नगर, विदिशा शहर गुप्त और शुंग काल में मध्य भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था. बैस और बेतवा नदी के संगम पर बसा यह नगर धन-धान्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था. यहां के व्यापारी अत्यंत सम्पन्न थे और धन के देवता भगवान कुबेर की पूजा करते थे. उसी परंपरा में उस समय कुबेर और उनकी पत्नी यक्षिणी की विशाल प्रतिमाएं बनाई गईं.

कुबेर धन और समृद्धि के देवता प्राचीन ग्रंथों में भगवान कुबेर को धन के देवता कहा गया है. कुबेर को देवी लक्ष्मी का सहचर और अलौकिक समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. यही कारण था कि बैस नगर जैसे समृद्ध नगर में उनकी पूजा विशेष रूप से की जाती थी. यह नगर तब व्यापारिक दृष्टि से इतना समृद्ध था कि लोग धन-धान्य के प्रतीक कुबेर की मूर्तियां बनाकर पूजन करते थे.

विदिशा की धरती के गर्भ में छिपा 2200 साल पुराना खजाना धरती के गर्भ में हजारों साल तक छिपा रहा एक ऐसा रहस्य, जिसने भारत की प्राचीन कला, आस्था और इतिहास की परंपरा को फिर से जीवित कर दिया. यह कहानी है विदिशा की उस पवित्र भूमि की, जहां कभी व्यापार, वैभव और धर्म का संगम हुआ करता था. जहां आज जिला पुरातत्व संग्रहालय के प्रवेश द्वार पर खड़ी है भगवान कुबेर की विशाल प्रतिमा, जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है.

संग्रहालय में प्रवेश द्वार पर संग्रहित कुबेर की विशालकाय मूर्ति ईसा पूर्व पहली सदी की है. प्राचीन नगर वेदिसनगर जिसे आज प्राचीन विदिशा माना जाता है और यह यही बेतवा नदी के एक घाट से मिली थी. इसी तरह पत्नी यक्षिणी की मूर्ति ईसा पूर्व दूसरी सदी की है, यह भी नदी से प्राप्त हुई थी. इसके अलावा तीन मूर्ति और संग्रहालय में, पहली कुबेर की 7-8 वीं सदी की राजा के रूप में, दूसरी लगभग 10-11वीं शताब्दी कुबेर संग ऋद्धि एक मंदिर नुमा में, तीसरी 11-12 वीं सदी की कुबेर प्रतिमा चतुर्भुज देव में है. हम आज आपको पुरातत्व संग्रहालय में रखी इन प्रतिमाओं के बारे में बता रहे हैं.

विदिशा: प्राचीन समय में विदिशा बेहद समृद्ध और व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था. कुबेर को धन का देवता माना जाता है, इसलिए यहां के लोग उस समय कुबेर की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करते थे. आज भी धनतेरस पर लोग प्रतिमा का दर्शन-पूजन करने आते हैं. पुरातात्विक और ऐतिहासिक मूर्तियों के संग्रह को एक ही जगह देखने के लिये, विदिशा शहर के मध्य में स्तिथ जिला संग्रहालय सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है. विदिशा रेलवे स्टेशन से मात्र 400 मीटर की दूरी पर दुर्गानगर चौराहे के बगल में तथा सर्किटहाउस के ठीक सामने स्तिथ है संग्रहालय.

लगभग 2200 वर्ष पूर्व (2वीं शताब्दी ईसा पूर्व), स्थानीय शिल्पकारों ने बलुआ पत्थर पर कुबेर की 12 फीट ऊंची प्रतिमा गढ़ी. कुबेर को धन की गठरी लिए, गले में कंठा पहने, और जनेऊ धारण किए हुए दिखाया गया. साथ ही उनकी पत्नी यक्षिणी की लगभग 7 फीट ऊंची प्रतिमा भी बनाई गई, जो स्त्री सौंदर्य और समृद्धि का प्रतीक थी. ये दोनों प्रतिमाएं बैस नदी के किनारे स्थापित थीं.

जब नदी ने सब कुछ ढक लिया

समय बीतने के साथ नदी का रुख बदला, बाढ़ और प्राकृतिक घटनाओं से यह क्षेत्र बदल गया. बैस नदी के किनारे स्थित कुबेर की यह प्रतिमा नदी में उलटी पड़ी रह गई. धीरे-धीरे रेत और पानी ने इसे ढक लिया. सदियों तक लोगों को पता ही नहीं चला कि वहां किसी देव प्रतिमा का अस्तित्व है. स्थानीय लोगों के लिए वह बस एक बड़ा पत्थर था. वहां आने-जाने वाले लोग उसी पर कपड़े धोया करते थे, नहाते थे. किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस पर वे कपड़े धो रहे हैं, वह वास्तव में धन के देवता कुबेर की प्रतिमा है. लगभग 1955 में नदी का जलस्तर घटा. उसी समय स्थानीय चित्रकार रघुनाथ सिंह रोज नहाने जाते थे.

एक दिन उन्होंने देखा कि पत्थर के नीचे किसी मूर्ति जैसी आकृति दिखाई दे रही है. उन्होंने पास जाकर देखा प्रतिमा, गले की आकृति साफ दिखाई दे रही थी. तुरंत उन्होंने यह बात पुरातत्व विभाग को बताई. पुरातत्व विभाग की टीम ने खुदाई करवाई. तब जाकर पूरी प्रतिमा सामने आई और सब हैरान रह गए. इतनी बड़ी, पूरी अवस्था में सुरक्षित कुबेर प्रतिमा भारत में कहीं नहीं मिली थी. फिर इस प्रतिमा को सुरक्षा कारणों से रेस्ट हाउस के कमरे में रखा गया. करीब 10 वर्ष तक यह वहीं रही. 1964 में जिला पुरातत्व संग्रहालय भवन का निर्माण शुरू हुआ और 1965 में इसका उद्घाटन हुआ. इसके बाद कुबेर की प्रतिमा को मुख्य द्वार पर स्थापित कर दिया गया. संग्रहालय के भीतर यक्षिणी की प्रतिमा और कुबेर-युगल प्रतिमा भी रखी गईं.

इतिहासकार गोविंद देवलिया बताते हैं, ''ऐसी विशाल प्रतिमाएं पूरे भारत में केवल चार स्थानों पर हैं. विदिशा, मथुरा, पटना और भरतपुर. लेकिन विदिशा की प्रतिमा सबसे ऊंची और सबसे प्राचीन है. यह गुप्तकालीन कला का अनुपम उदाहरण है.'' कुबेर को धन के देवता माना जाता है, इसलिए धनतेरस पर यहां श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है. कुबेर की भी पूजा करते हैं. विदिशा में लोग आज भी संग्रहालय पहुंचकर आरती और दर्शन करते हैं.

धरोहर और गौरव का प्रतीक बनी प्रतिमा

संग्रहालय प्रभारी नम्रता यादव बताती हैं, ''रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के लोगो में जो "यक्ष" आकृति है, वह भी विदिशा की यक्ष मूर्ति से प्रेरित है. यह विदिशा की कला, संस्कृति और समृद्ध इतिहास का प्रतीक बन चुकी है. आज यह प्रतिमा सिविल लाइन स्थित जिला पुरातत्व संग्रहालय के मुख्य द्वार पर स्थापित है. विदिशा की यह कुबेर प्रतिमा अब भारत की सबसे बड़ी और प्राचीन कुबेर प्रतिमा के रूप में दर्ज है.

विदिशा में प्राचीन यक्षिणी मूर्ति का संग्राहालय में संरक्षण

विदिशा पुरातत्व संग्रहालय के मार्गदर्शक रामनिवास शुक्ला और इतिहासकार गोविंद देवलिया का कहना है कि, ''बेतवा और बैस दोनों नदियों का संगम स्थल त्रिवेणी घाट है. इतनी विशाल प्रतिमा का बहकर वहां आना संभव नहीं है, बल्कि वहां किसी समय बहुत विशाल मंदिर रहा होगा.'' उन्होंने बताया कि, ''कुबेर और यक्षिणी की मूर्तियां बैस नदी से प्राप्त हुई थीं. जैसी यक्ष की मूर्ति है, वैसी ही यक्षिणी की मूर्ति भी है. लगभग 7 फीट ऊंची यह यक्षिणी प्रतिमा एक हाथ में धन का बैग और दूसरे हाथ में पुस्तक धारण किए हुए है. गले में मंगलसूत्र और हार, पैरों में कड़े, तथा खुले बालों की आकर्षक शैली इसे विशिष्ट बनाती है. यह यक्षिणी प्रतिमा भी कुबेर के समकालीन काल की मानी जाती है.''

1200 साल पुरानी कुबेर मूर्ति

इतिहासकार गोविंद देवलिया के अनुसार, जिला पुरातत्व संग्रहालय के खुले क्षेत्र में स्थित कुबेर की मूर्ति सातवीं-आठवीं शताब्दी की है. इसमें धन के राजा के रूप में कुबेर को दर्शाया गया है. वे बैठे हुए हैं, सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और एक हाथ में धन का पात्र, जबकि दूसरे हाथ में पुस्तक पकड़े हैं. दो धन के घड़े के ऊपर उनके पैर रखे हैं और दोनों ओर द्वारपाल खड़े हैं. मूर्ति के नीचे सिंह भी दिखाया गया है. यह लगभग 1200 साल पुरानी मूर्ति विदिशा से ही प्राप्त हुई थी और अब संग्रहालय में सुरक्षित रूप से रखी गई है.

इतिहासकार गोविंद देवलिया ने बताया कि "यह लगभग 10वीं–11वीं शताब्दी की कुबेर संग ऋद्धि की प्रतिमा है, जिसे मंदिर जैसी आकृति में बनाया गया है. प्रतिमा में विशेष रूप से मंदिर जैसा स्वरूप दिखाया गया है, जिसमें संरचना और सजावट से ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह किसी मंदिर का हिस्सा हो. इसी के साथ प्रतिमा में एक बड़ी घंटी भी दिखाई देती है और साथ ही धन कलश भी रखा गया है, जो मूर्ति की दिव्यता और भव्यता को और बढ़ाती है. इस तरह की प्रस्तुति से प्रतीत होता है कि मूर्तिकार ने इसे सिर्फ एक धार्मिक प्रतिमा ही नहीं, बल्कि एक संपूर्ण मंदिरीय दृश्य के रूप में आकार दिया है, ताकि देखने वालों को एक पूर्ण आध्यात्मिक अनुभव मिल सके.

11वीं-12वीं शताब्दी की चतुर्भुज कुबेर प्रतिमा

यह कुबेर प्रतिमा 11वीं-12वीं शताब्दी की मानी जाती है और चतुर्भुज देव के रूप में बनी है. इसकी लंबाई और चौड़ाई लगभग डेढ़ फीट है. प्रतिमा के दोनों ओर द्वारपाल खड़े हुए दिखाई देते हैं. उनके एक हाथ को पैर पर रखा गया है, जबकि दूसरे हाथ का स्पष्ट रूप दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वह टूटा हुआ है. लगता है धन रखे हुए हैं. कुबेर को धन और वैभव का देवता माना जाता है, और इस प्रतिमा में उसका स्वरूप इसे स्पष्ट रूप से दर्शाता है.