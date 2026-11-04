सनक में इंसानियत भूला शिक्षक, मासूम बच्ची को उठाकर फेंका, रिश्वत से जुड़ा अजब मामला
विदिशा में मासूम बच्ची को शिक्षक ने पटका, छात्रा को स्कूटी, लैपटॉप दिलाने के लिए मांग रहा था रिश्वत, पढ़िए पूरी कहानी. रिपोर्ट रवि प्रजापति.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 10:08 PM IST
विदिशा: विदिशा जिले के ग्यारसपुर विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम धामनोद स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक शिक्षक की दबंगई और अमानवीय चेहरे का मामला सामने आया है. ये शिक्षक विद्यालय में संकुल प्राचार्य के पद पर पदस्थ है. विद्यालय परिसर में खेल रही मासूम बच्ची को शिक्षक ने बेरहमी से उठाकर फेंक दिया. आरोप है कि इस गंभीर कृत्य के बाद आरोपी शिक्षक ने बच्ची को जान से मारने और मामले की शिकायत करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दे दी. घटना के वक्त मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने किसी तरह बीच-बचाव कर बच्ची की जान बचाई. बता दें कि वो बच्ची उस शिक्षक की ही है.
क्या है पूरा मामला ?
यह पूरा विवाद शासकीय योजनाओं के लाभ और रिश्वतखोरी से जुड़ा हुआ है. बताया जा रहा है कि विद्यालय की 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली एक छात्रा को शासन की योजना के तहत स्कूटी और लैपटॉप मिलना था. इस योजना का लाभ जल्द दिलाने के नाम पर संकुल प्राचार्य के पद पर पदस्थ शिक्षक कमल सिंह मीणा द्वारा कथित तौर पर रिश्वत की मांग की जा रही थी. ग्रामीण खुमान सिंह ने इस कथित रिश्वतखोरी की मांग का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था.
ग्रामीण खुमान सिंह का कहना है कि आरोपी शिक्षक लगातार उन्हें धमकी दे रहा था कि यदि कोई भी पत्रकार या बाहरी व्यक्ति स्कूल के अंदर आया, तो उस पर चोरी का मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा और बच्ची को भी नुकसान पहुंचाया जाएगा. डरावनी और तनावपूर्ण स्थिति के कारण ग्रामीण सहमा हुआ था, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया.
जांच के लिए एक विशेष टीम गठित
इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो और मामला जब जिला शिक्षा अधिकारी एन.के. अहिरवार तक पहुंचा, तो शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया. जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन संज्ञान लिया और जांच के लिए एक विशेष टीम गठित कर दी है. इसके साथ ही ग्यारसपुर के विकासखंड शिक्षा अधिकारी को भी इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए गए हैं.
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जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि वे स्वयं भी संबंधित विद्यालय का निरीक्षण करेंगे और यदि जांच में शिक्षक दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ वरिष्ठ कार्यालय को लिखकर अनुशासनात्मक और कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. इसके अलावा, शिक्षक के दिव्यांगता प्रमाण पत्र की भी प्रामाणिकता की जांच कराए जाने की बात कही जा रही है, ताकि यदि इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता या फर्जीवाड़ा सामने आया तो नियमानुसार सख्त कानूनी शिकंजा कसा जा सके.