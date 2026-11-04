ETV Bharat / state

सनक में इंसानियत भूला शिक्षक, मासूम बच्ची को उठाकर फेंका, रिश्वत से जुड़ा अजब मामला

सांकेतिक तस्वीर ( Source: Getty Image )

विदिशा: विदिशा जिले के ग्यारसपुर विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम धामनोद स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक शिक्षक की दबंगई और अमानवीय चेहरे का मामला सामने आया है. ये शिक्षक विद्यालय में संकुल प्राचार्य के पद पर पदस्थ है. विद्यालय परिसर में खेल रही मासूम बच्ची को शिक्षक ने बेरहमी से उठाकर फेंक दिया. आरोप है कि इस गंभीर कृत्य के बाद आरोपी शिक्षक ने बच्ची को जान से मारने और मामले की शिकायत करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दे दी. घटना के वक्त मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने किसी तरह बीच-बचाव कर बच्ची की जान बचाई. बता दें कि वो बच्ची उस शिक्षक की ही है.

क्या है पूरा मामला ?