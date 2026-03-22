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सतेंद्र की गजब श्रद्धा, हाथ का फ्रैक्चर भी नहीं तोड़ सका हौसला, 18 साल से जारी मां शारदा की यात्रा

विदिशा के सतेंद्र की गजब श्रद्धा ( ETV Bharat )