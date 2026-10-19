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विदिशा के इस मंदिर में कभी आते थे शेर, त्रेता युग से है नाता, मन्नत पूरी होते ही श्रद्धालु चढ़ाते हैं घंटियां

विदिशा: मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित ऐतिहासिक और प्राचीन देवी का बाग मंदिर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और चमत्कारी मान्यताओं के लिए दूर-दूर तक प्रसिद्ध है. यह प्राचीन मंदिर भोपाल से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर विदिशा नगरी में स्थित है. जिसका इतिहास त्रेता युग में भगवान राम के छोटे भाई शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु की राजधानी से जुड़ा हुआ माना जाता है. समय के साथ इस क्षेत्र पर मौर्य काल, शुंग काल, गुप्त काल और परमार राजपूतों का शासन रहा है.

वहीं, मंदिर की सेवा करने वाली स्थानीय महिला लक्ष्मी चतुर्वेदी बताती हैं कि, ''उनका परिवार चार पीढ़ियों से इस मंदिर की सेवा और पूजा-पाठ से जुड़ा हुआ है. उनके अनुसार, पहले यह स्थान एक जंगल की तरह था और यहां शेरों का आना-जाना भी हुआ करता था, लेकिन समय के साथ श्रद्धालुओं की आस्था बढ़ती गई और आज यहां नवरात्र समेत हर दिन भक्तों का तांता लगा रहता है.''

स्थानीय निवासी उर्मिला सक्सेना बताती हैं कि, ''वे पिछले 36 वर्षों से इस मंदिर में आ रही हैं और यहां भक्तों की हर मुराद पूरी होती है. मनोकामना पूर्ण होने पर मोहल्लेवासियों के सहयोग से पहले के कच्चे चबूतरे को पक्का चबूतरा बनाकर भव्य रूप दिया गया है और यहां घंटियां अर्पित की जाती हैं.''

मराठा शासन के दौरान 18वीं शताब्दी में पुणे के पेशवाओं के समय नाना साहब पेशवा, श्रीमंत बालाजी बाजीराव के कार्यकाल में यहां कोल्हापुर की प्रसिद्ध देवी महालक्ष्मी की प्रतिमा की स्थापना की गई थी. वर्तमान में यह मंदिर परिसर जोहरी परिवार द्वारा संरक्षित है और निजी भूमि पर स्थित है. इस मंदिर की खास मान्यता यह है कि यहां आने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है, जिसके बाद श्रद्धालु अपनी आस्था के अनुसार मंदिर में घंटियां चढ़ाते हैं.

इस मंदिर की एक और विशेषता यह है कि यहां हनुमान जी, वीर भैया, हरदोल लाला, गणेश रिद्धि-सिद्धि के साथ, दूल्हा देव, शिवलिंग, भैरव बाबा और विष्णु जी की भी पूजा-अर्चना की जाती है. इस कारण मंदिर केवल दुर्गा उपासना का ही नहीं बल्कि विविध देवताओं की आस्था का भी केंद्र है. इसलिए लोग दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं.

मन्नत पूरी होते ही श्रद्धालु चढ़ाते हैं घंटियां (ETV Bharat)

पेशवा ने सैनिकों के साथ विदिशा में डाला था पड़ाव

इतिहासकार गोविंद देवलिया बताते हैं कि, ''इस मंदिर का निर्माण लगभग 1740 से 1761 के बीच नाना साहब पेशवा काल में हुआ. यानी आज यह मंदिर लगभग 264 से 285 वर्ष पुराना है. किवदंती है कि पानीपत के तीसरे युद्ध (1761) के समय मंदिर के चबूतरे का निर्माण हुआ था. इस कारण मंदिर का सीधा संबंध मराठा इतिहास और उस कालखंड की सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ता है.''

इतिहासकार गोविंद देवलिया ने बताया कि, ''पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था. इस युद्ध में मराठा पक्ष का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया, जबकि अफ़ग़ान शासक अहमद शाह अब्दाली की विशाल सेना दूसरी ओर थी. युद्ध से पहले जब मराठा पेशवा ने पंजाब तक विस्तार किया, तब अब्दाली और मराठों का टकराव शुरू हुआ. इन्हीं तैयारियों के दौरान नाना साहब पेशवा ने हज़ारों सैनिकों के साथ विदिशा क्षेत्र में पड़ाव डाला था. तभी से यहां स्थापित मां दुर्गा के इस मंदिर को देवी का बाग के नाम से जाना जाने लगा. मां दुर्गा की प्रतिमा नीम के पेड़ की छांव में स्थापित थी और यह स्थान चारों ओर से खुला है. मान्यता हैं कि माता खुले में ही रहना पसंद करती हैं और यहां शेर भी आया करता था. वर्तमान में हालांकि चारों ओर कॉलोनियां और बड़े भवन बन चुके हैं.''

अपने आप गिर जाती थी दीवार

मंदिर समिति प्रमुख प्रवीण जौहरी बताते हैं कि, ''उन्हें माता ने सपने में दर्शन देकर नवनिर्माण का आदेश दिया. वर्ष 2019 में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और अब मंदिर का काम पूरा हो चुका है.'' उनका कहना है कि, ''पहले जब भी दीवार या छत बनाने का प्रयास किया गया, वह अपने आप गिर जाती थी. बाद में माता के निर्देशानुसार शत-चंडी यज्ञ किया गया, जिसके बाद निर्माण कार्य सुचारू रूप से संभव हुआ था और सिर्फ शीखर, छत ही है. श्रद्धालु इस परिवर्तन से प्रसन्न हैं.''