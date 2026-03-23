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घंटी चढ़ाने का संकल्प लेने पर पूरी होती है मनोकामना, यहां मराठा सेना ने डाला था डेरा

विदिशा का देवी का बाग का मंदिर का इतिहास मराठाकाल से जुड़ा है. यहां की घंटियों की गूंज पूरे इलाके में.

Vidisha Devi Ka Bagh mandir
विदिशा का देवी का बाग का मंदिर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 3:32 PM IST

3 Min Read
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विदिशा : चैत्र नवरात्रि 2026 पर देवी का बाग मंदिर में आस्था, परंपरा और इतिहास का संगम दिख रहा है. भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर दूर और सांची स्तूप से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्राचीन मंदिर इन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ का साक्षी बन रहा है. धार्मिक आस्था के साथ-साथ यह मंदिर ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है.

मराठाकालीन में मां दुर्गा की स्थापना

इतिहासकार गोविंद देवलिया के अनुसार " यहां मां दुर्गा की स्थापना 18वीं शताब्दी में मराठा काल के दौरान हुई थी. यह वही समय था, जब मराठा साम्राज्य उत्तर भारत में अपने विस्तार की ओर अग्रसर था और पानीपत के तीसरे युद्ध की तैयारियां चल रही थीं. मराठा सेना ने विदिशा क्षेत्र में पड़ाव डाला था. उसी दौरान यहां मां दुर्गा की स्थापना की गई, जो आगे चलकर ‘देवी का बाग’ के नाम से प्रसिद्ध हुआ. इस मंदिर की विशेषता इसकी संरचना और धार्मिक परंपराओं में भी देखने को मिलती है."

घंटी चढ़ाने का संकल्प लेने पर पूरी होती है मनोकामना (ETV BHARAT)

लंबे समय तक मां दुर्गा की प्रतिमा नीम के पेड़ के नीचे

इस स्थान पर मां दुर्गा की प्रतिमा लंबे समय तक नीम के पेड़ की छांव में स्थापित रही. यह मान्यता आज भी प्रचलित है कि माता को खुले वातावरण में विराजमान रहना अधिक प्रिय है. पुराने समय में यह स्थान घने जंगलों से घिरा हुआ था,. यहां जंगली जानवरों की आवाजाही आम बात थी, लेकिन अब शहरीकरण के चलते यहां कॉलोनियां विकसित हो चुकी हैं. आधुनिक दौर में मंदिर के स्वरूप में भी बदलाव आया है. वर्ष 2019 में शुरू हुआ नवनिर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है.

Vidisha Devi Ka Bagh mandir
लंबे समय तक मां दुर्गा की प्रतिमा नीम के पेड़ के नीचे स्थापित (ETV BHARAT)

धार्मिक अनुष्ठानों के बाद बन सका मंदिर

इतिहासकार गोविंद देवलिया बताते हैं "पूर्व में कई बार निर्माण के प्रयास असफल रहे, लेकिन धार्मिक अनुष्ठानों और परंपरागत विधियों के बाद मंदिर का शिखर और छत निर्माण सफलतापूर्वक पूरा किया गया. आज मंदिर भव्य रूप में श्रद्धालुओं के सामने है. धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो यहां घंटी चढ़ाने की परंपरा विशेष रूप से प्रचलित है. मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से माता से मन्नत मांगता है और पूरी होने पर घंटी चढ़ाने का संकल्प लेता है, उसकी इच्छा पूर्ण होती है."

Vidisha Devi Ka Bagh mandir
मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में टंगी हैं घंटियां (ETV BHARAT)

मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में टंगी हैं घंटियां

मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में घंटियां टंगी हुई हैं, जो श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक हैं. यह मंदिर केवल मां दुर्गा की उपासना तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां हनुमान जी, भैरव बाबा, हरदोल लाला, गणेश जी, शिवलिंग और भगवान विष्णु सहित कई देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना की जाती है.

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