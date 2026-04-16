देसी फ्रिज का पानी हेल्दी, फिर भी मांग में भारी कमी, कारोबारी परेशान, ज्यादा कीमत ने बिगाड़ा धंधा
विदिशा में गर्मी आते ही बाजार में बिक्री को तैयार डिजाइनर मटके, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होने के बावजूद मांग उम्मीद से काफी कम.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 16, 2026 at 1:28 PM IST
विदिशा: गर्मी ने जैसे-जैसे अपने तेवर दिखाने शुरू किए हैं, वैसे-वैसे बाजार में पारंपरिक मिट्टी के मटकों की दुकानें भी सजने लगी हैं. बुधवार को विदिशा में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे लोगों को राहत के लिए ठंडे पानी की जरूरत पहले से ज्यादा महसूस होने लगी. लेकिन इसके बावजूद इस बार मटकों की बिक्री उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रही है. स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि आधुनिक सुविधाओं, खासकर फ्रिज और प्लास्टिक के कैंपर (कैन/बॉटल) के बढ़ते चलन ने मटकों की मांग को काफी प्रभावित किया है.
मटके की मांग में आई भारी कमी
पानी का मटका बेचने वाली दुकानदार किरण प्रजापति ने बताया, "वह हर साल की तरह इस बार भी दुकान लगा रही हैं, लेकिन पहले जैसी बिक्री अब नहीं रही. पहले लोग मटके का पानी पीना पसंद करते थे, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से ठंडा और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है. लेकिन अब अधिकतर घरों में फ्रिज आ गए हैं, जिससे लोग ठंडे पानी के लिए उसी पर निर्भर हो गए हैं. जबकि फ्रिज का पानी स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा नहीं होता."
ग्राहकों की अपेक्षाएं बढ़ने से कुम्हार परेशान
उन्होंने आगे बताया, "मटकों की डिमांड कम होने के बावजूद ग्राहक की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं. ग्राहक अब सुंदर डिजाइन वाले, अच्छी क्वालिटी के और ज्यादा ठंडा पानी रखने वाले मटके चाहते हैं, लेकिन उसके अनुसार कीमत देने में पीछे हट जाते हैं. दुकानदारों को मटके गुजरात, जबलपुर और बैतूल जैसे दूर-दराज क्षेत्रों से मंगवाने पड़ते हैं, जिससे लागत बढ़ जाती है."
100 से लेकर 400 तक के मटके मौजूद
वहीं, एक अन्य दुकानदार शुभम प्रजापति बताते हैं कि "इस बार ग्राहकों की मांग को देखते हुए अलग-अलग प्रकार के मटके मंगवाए हैं. इस साल देसी मटकों के साथ-साथ डिजाइनर मटके, नल वाले मटके और मिट्टी की बोतलें भी रखी हैं. इसके अलावा पक्षियों के लिए पानी रखने के बर्तन भी उपलब्ध हैं, ताकि लोग पर्यावरण और जीव-जंतुओं का भी ध्यान रख सकें. मटकों की कीमत 100 रुपये से लेकर 400 रुपये तक है, जिसमें डिजाइन और साइज के अनुसार अंतर होता है."
दुकानदारों पर लगे सीजन देख रेट बढ़ाने का आरोप
हालांकि, बाजार में आए ग्राहकों की राय थोड़ी अलग है. ग्राहक अनिल का कहना है कि मटके का पानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, इसलिए वे इसे खरीदने आए हैं, लेकिन गर्मी के कारण दुकानदारों ने दाम बढ़ा दिए हैं. उनका कहना है कि रेट थोड़े कम होने चाहिए, ताकि हर व्यक्ति इसे खरीद सके.
विशेषज्ञ ने बताया सही मटके की पहचान
विशेषज्ञ डॉ. एम.के. जैन ने कहा, "लोगों को आकर्षक और डिजाइनदार मटकों की बजाय साधारण मटके खरीदने पर ध्यान देना चाहिए. सादा और डिजाइनर दोनों मटकों में पानी एक समान ठंडा रहता है, लेकिन डिजाइन के कारण कीमत बढ़ जाती है. यदि कोई घर की सजावट के लिए डिजाइनर मटका लेना चाहता है, तो उसे अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी, जबकि साधारण मटका सस्ता और उपयोगी विकल्प है."
पर्यावरण को लेकर जानकारों ने जताई चिंता
डॉ. जैन ने आगे बताया, "स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से गर्मियों में मटके का पानी सबसे बेहतर होता है, क्योंकि यह शरीर के अनुकूल ठंडा रहता है. इसके विपरीत फ्रिज का अत्यधिक ठंडा पानी शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है. आज के समय में लोग सुविधा के कारण फ्रिज और कैंपर का अधिक उपयोग कर रहे हैं, लेकिन पारंपरिक विकल्पों के फायदे को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. गर्मियों में पशु-पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना जरूरी है. इसके लिए घरों और आसपास के स्थानों पर मिट्टी के बर्तन रखे जाने चाहिए, ताकि भीषण गर्मी में कोई भी जीव प्यासा न रहे."
मटके के फायदों के बारे में जागरुकता फैलाने का आह्वान
मटके को देसी फ्रिज कहा जाता है, जो बिना बिजली के पानी को ठंडा रखता है और शरीर के लिए लाभकारी होता है. इसके बावजूद शहरीकरण और आधुनिक जीवनशैली के चलते लोग पारंपरिक विकल्पों से दूर होते जा रहे हैं. भीषण गर्मी के बावजूद मटकों की बिक्री उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रही है, जिससे दुकानदारों में चिंता का माहौल है.
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हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अगर लोगों को मटके के फायदों के बारे में जागरूक किया जाए और सही कीमत पर उपलब्ध कराया जाए, तो इसकी मांग फिर से बढ़ सकती है. अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में क्या पारंपरिक मटके अपनी खोई हुई पहचान वापस पा पाते हैं या नहीं.