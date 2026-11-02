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मिट्टी में जान फूंक रहे विदिशा के कारीगर, गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियों की भोपाल के बाजारों में धूम

मिट्टी में जान फूंक रहे विदिशा के कारीगर ( ETV BHARAT )

विदिशा : दीपावली पर्व का असर बाजारों में दिखने लगा है. बाजारों से लेकर गली-मोहल्लों तक रौनक दिखने लगी है. विदिशा के खाई मोहल्ला क्षेत्र में मूर्तिकार पूरे परिवार के साथ मिलकर पूरी शिद्दत और लगन के साथ मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं.

घरों में बड़े स्तर पर तैयार की गई मूर्तियां इस बात की गवाही दे रही हैं कि पारंपरिक कारीगरों के हाथों में कितना हुनर है. पारंपरिक और पुश्तैनी काम को आगे बढ़ा रहे मूर्तिकार सतीश प्रजापति बताते हैं "मूर्तिकला उनके परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही है. उनके बुजुर्ग इस कला से जुड़े थे और आज वे खुद पूरी निष्ठा के साथ ये काम कर रहे हैं. उन्होंने लगभग 1700 से 2000 रुपये की कीमत की मूर्तियां तैयार की हैं. ये मूर्तियां बेहद खूबसूरत हैं."