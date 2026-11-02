मिट्टी में जान फूंक रहे विदिशा के कारीगर, गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियों की भोपाल के बाजारों में धूम
विदिशा के मूर्तिकारों की बनाई गणेश-लक्ष्मी सहित सभी प्रकार की प्रतिमाओं की डिमांड. भोपाल में भी मिला मार्केट. रिपोर्ट- रवि प्रजापति
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 1:09 PM IST
विदिशा : दीपावली पर्व का असर बाजारों में दिखने लगा है. बाजारों से लेकर गली-मोहल्लों तक रौनक दिखने लगी है. विदिशा के खाई मोहल्ला क्षेत्र में मूर्तिकार पूरे परिवार के साथ मिलकर पूरी शिद्दत और लगन के साथ मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं.
घरों में बड़े स्तर पर तैयार की गई मूर्तियां इस बात की गवाही दे रही हैं कि पारंपरिक कारीगरों के हाथों में कितना हुनर है. पारंपरिक और पुश्तैनी काम को आगे बढ़ा रहे मूर्तिकार सतीश प्रजापति बताते हैं "मूर्तिकला उनके परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही है. उनके बुजुर्ग इस कला से जुड़े थे और आज वे खुद पूरी निष्ठा के साथ ये काम कर रहे हैं. उन्होंने लगभग 1700 से 2000 रुपये की कीमत की मूर्तियां तैयार की हैं. ये मूर्तियां बेहद खूबसूरत हैं."
मूर्तिकारों ने ग्राहकों की पसंद का ध्यान रखा
मूर्तिकार सोनम प्रजापति बताती हैं "उनके यहां दीए, डोबलियां, लक्ष्मी जी, गणेश जी, हाथी, मोर, कमल और गणगौर समेत हर प्रकार की देवी-देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं. वर्तमान में मूर्तियों का मुख्य ढांचा तैयार करने के बाद अब फिनिशिंग का कार्य जोरों पर है. महंगाई बढ़ने से उनकी भी चुनौतियां बढ़ी हैं. ग्राहकों की पसंद के अनुसार मूर्तियां बनाई हैं. उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएंगी."
कारीगरों ने दो फीट तक की मूर्तियां बनाईं
मूर्तिकारों घरों में फर्श पर रंग-बिरंगी और चमकती मूर्तियां करीने से सजाकर रखी गई हैं. कहीं माता लक्ष्मी कमल के फूल पर विराजमान हैं तो कहीं गणेश जी के साथ उनका जोड़ा बेहद मनभावन लग रहा है. सोनम प्रजापति बताती हैं "बाजार में 6 इंच से लेकर दो-ढाई फीट तक की मूर्तियों की सबसे ज्यादा डिमांड है. लोग विशेष तौर पर गणेश-लक्ष्मी का जोड़ा खरीदना पसंद करते हैं. बढ़ती महंगाई के कारण कच्चे माल जैसे रंग, जरी और बोरियों के दाम जरूर बढ़े हैं, लेकिन कलाकारों की कोशिश यही रहती है कि ग्राहकों को उचित और किफायती दरों पर मूर्तियां मिल सकें."
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समय के साथ ग्राहकों की पसंद भी बदली
ज्यादातर लोग गणेश जी और लक्ष्मी जी की एक साथ की मूर्तियां पसंद कर रहे हैं. यहां सभी रूप में प्रतिमाएं हैं, जैसे कमल पर लक्ष्मी जी, कुबेर महाराज, हाथी, मोर आदि. अब लोग बाहर से आने वाली मूर्तियों की तर्ज पर आधुनिक डेकोरेशन और वस्त्रों से सजी हुई आकर्षक प्रतिमाएं मांगते हैं. कारीगरों ने भी ग्राहकों की इस मांग को समझते हुए अपनी कला में नयापन लाना शुरू कर दिया है. विदिशा के खाई मोहल्ला के इन कलाकारों की मेहनत से तैयार मूर्तियां न केवल स्थानीय बाजारों में, बल्कि भोपाल, राजगढ़ और सांची तक अपनी चमक बिखेर रही हैं.